 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Госзакупки - это целый нелегальный бизнес", - казпремьер Бектенов
00:28 13.02.2024

Появился целый нелегальный бизнес - премьер Бектенов о госзакупках

В Казахстане могут кардинально упростить и ускорить госзакупки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Кардинально упростить и ускорить государственные закупки и закупки квазигосударственного сектора с увеличением в них доли отечественных товаров поручил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Глава правительства подчеркнул, что действующие процедуры зачастую приводят к намеренному затягиванию процессов госзакупок, в результате чего замедляется реализация новых проектов и развитие экономики в целом.

"Здесь надо смело идти, так как нынешняя система закупок тормозит все. Вокруг процедуры обжалования конкурсов появился целый нелегальный бизнес. Мы должны в корне изменить ситуацию, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу снова", - сказал Олжас Бектенов на совещании в правительстве.

При этом он акцентировал внимание на необходимости существенно повысить долю отечественных товаров в закупках с помощью соответствующих стимулирующих механизмов. Это в том числе касается поддержки новых производств, которые еще не налажены в Казахстане.

Олжас Бектенов поручил госорганам в кратчайший срок проработать с экспертами и бизнес-сообществом необходимые меры и включить их в законодательные поправки, которые находятся на рассмотрении в Парламенте.

В ходе обсуждения председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов поддержал озвученные подходы и подтвердил готовность активно работать совместно с министерствами для их реализации.

На совещании также были рассмотрены вопросы запуска единой цифровой платформы государственного управления QazTech и реформирования жилищной политики.

Источник - Tengrinews.kz
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