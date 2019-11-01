Скончалась экс-глава агентства по делам госслужбы Казахстана Анар Жаилганова

00:29 13.02.2024

Скончалась экс-глава агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова



На 55-м году жизни скончалась экс-председатель агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, сообщает Zakon.kz.



