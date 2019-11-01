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|Скончалась экс-глава агентства по делам госслужбы Казахстана Анар Жаилганова
00:29 13.02.2024
Скончалась экс-глава агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
На 55-м году жизни скончалась экс-председатель агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Агентстве РК по делам госслужбы.
"На 55-м году жизни скоропостижно скончалась экс-председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Нуралыкызы Жаилганова. Коллектив Агентства выражает глубокие соболезнования родным и близким Анар Нуралыкызы", – говорится в сообщении ведомства.
Анар Жаилганова родилась 10 июля 1969 года в Семипалатинске.
В 1991 году она окончила Казахский государственный университет им. Аль-Фараби.
В разные годы Анар Жаилганова работала младшим научным сотрудником института государства и права Академии наук РК, старшим консультантом по гражданским делам Южно-Казахстанского областного суда, судьей Южно-Казахстанского областного суда и Верховного суда.
С 06.2019-11.01.2022 была председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.
У нее остались муж и взрослая дочь.
Диана Абдуллаева