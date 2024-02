The Guardian: поддержка Израиля не соответствует либеральным принципам Запада

00:32 13.02.2024 The Guardian

Великобритания



Своим нападением на Газу Израиль перечеркнул все то, во что якобы верят либеральные политики

The Guardian: поддержка Израиля не соответствует либеральным принципам Запада



Поддержка либеральной англо-американской политической элиты действий Израиля в секторе Газа стала воплощением ее слабости, пишет The Guardian. Когда приемлемой платой за верность союзникам становится утрата безопасности, все притязания Запада на роль хранителя мирового порядка кажутся все более сомнительными.



Стармер и Байден считают себя чуть ли не хранителями стабильности. Но их поддержка этого кровавого конфликта - не что иное, как свидетельство слабости.



Происходит нечто странное. Какой-то глюк или сбой. Либеральные политики отказываются призвать к прекращению огня в секторе Газа или хотя бы свернуть поддержку израильской операции. Складывается впечатление, что они сбились с толку и скатываются все глубже в кризис. Путаный язык и противоречивые заявления стали среди элит обычным делом.



Когда лидера лейбористов Кира Стармера спросили, подпадает ли отключение водоснабжения и продовольственная блокада под международное законодательство, он заявил в прямом эфире, что Израиль "имеет на это право". А затем его собственная партия заявила, что он никогда ничего подобного не говорил. А когда Стармер заявил, что лейбористы не намерены признавать Палестину в одностороннем порядке, его собственный теневой министр иностранных дел Дэвид Ламми сообщил Financial Times, что партия готовится рассмотреть этот вопрос.



Ярче всего эти противоречия проявляются, когда политики безоговорочно поддерживают действия Израиля, но при этом тревожатся за судьбу мирного населения в секторе Газа.



В своем посте в соцсети X (бывший Twitter) теневой министр международного развития Лиза Нэнди поддержала сворачивание финансирования Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), потому что "столь серьезные обвинения требуют серьезного ответа", но при этом ждет от премьер-министра "заверений", что помощь по-прежнему будет оказана. Мне пришлось перечитать ее заявление несколько раз, чтобы понять, чего же она все же хочет.



Между тем, Дэвид Кэмерон заявил, что "обеспокоен" возможными нарушениями международного права со стороны Израиля, но позиция Великобритании по экспорту оружия в страну остается неизменной. Вот и думай после этого!



Этот подход можно назвать "политикой Шредингера". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что 7 октября ни в коем случае не может служить лицензией на "дегуманизацию" других, но его собственное правительство уже дважды предоставило Израилю дополнительное оружие в обход Конгресса.



Этот диссонанс - следствие попытки примирить непримиримое. Факты настолько очевидны, что их нельзя опровергнуть, продолжая при этом правдоподобно поддерживать действия Израиля в секторе Газа. Поэтому вместо этого политики прибегают к противоречивым, а порой и откровенно притянутым за уши объяснениям, лишь бы не упоминать этих действий и не требовать ответных мер.



Порой результаты граничат с шизофренией - например, когда Нэнси Пелоси сказала телеканалу CNN, что, хотя некоторые протестующие действуют "по зову сердца и искренне", призывы к прекращению огня все равно звучат под путинскую дудку. И, словно этого мало, в прошлом году она посоветовала пропалестинским демонстрантам отправляться в Китай, потому что там "их штаб-квартира".



Пресс-секретари сбились с ног от объяснений. На вопрос, какой у Джо Байдена будет посыл американцам арабского происхождения, которых тревожит ситуация в секторе Газа, представитель Белого дома сказал, что президент "убит горем", но при этом считает, что Израиль "вправе защищаться". "Убитый горем" Байден, похоже, уже даже не пытается сделать вид, что его ближневосточная политика плодотворна или хотя бы последовательна. В частности, признал, что удары по хуситам не работают. "Остановили ли они хуситов? Нет. Продолжатся ли они? Да", - объявил он журналистам.



Что ж, это как минимум честно - и такой же подход избрали союзники Израиля по Газе. Работает? Нет. Но мы будем продолжать несмотря ни на что. Вот, собственно, и все. Но на самом деле война не выдерживает никакой критики. Она не соответствует либеральным принципам и даже бессмысленна с точки зрения безопасности.



Ближний Восток шаток как никогда за последние несколько десятилетий, и к тому же конфликт подточил внутреннюю политическую жизнь в США и Великобритании. Две центристских партии из якобы "взрослых" подавали себя как единственную альтернативу сумасбродным и продажным правым в год решающих выборов, но теперь они встревожены потерей поддержки и то и дело отражают нападки пропалестинских демонстрантов.



Эта странная неспособность адекватно отреагировать на израильскую агрессию выходит за рамки Газы. События на Ближнем Востоке выявили недостатки самой политической модели и ошибочность ее предпосылок. Если либерализм не в состоянии предложить нравственную и стабилизирующую форму государственного устройства, то для чего он вообще нужен? Если даже в разгар кровавого и разрушительного конфликта поистине исторических масштабов либерализм не выказывает ни способности, ни желания защищать мирную жизнь, региональную безопасность или хотя бы собственные перспективы на выборах, то его громкие претензии и хваленая принципиальность неизбежно рухнут.



Когда приемлемой платой за верность союзникам становится утрата безопасности, все притязания Запада на роль политического и военного хранителя закона и порядка кажутся все более сомнительными.



Как только его власть исчезнет, система пошатнется изнутри. Долгое время по Израилю и Палестине господствовал следующий консенсус: действия Израиля надо решительно поддерживать, но бедственное положение палестинцев либо обескураживающе сложно, либо вина их собственных террористов. Сейчас этот консенсус ставят под сомнение не только безликие протестующие, но даже бастионы либеральной прессы. Сообщается, что в последние недели в рядах столь уважаемых СМИ как CNN и The New York Times назрел раскол, потому что часть сотрудников сочла освещение событий слишком тенденциозным и сочувствующим Израилю.



Газа стала воплощением кризиса легитимности англо-американской политической элиты. Хрупкие системы под ее началом приносят все меньше пользы собственному населению, а ее главный довод сводится к тому, что альтернатива еще хуже. Ситуация может показаться стабильной, но под ней скрывается задавленное недовольство дороговизной жизни, падением социальной мобильности и разрушительными действиями правых правительств, которым центристы не в состоянии дать реальный отпор.



Как однажды сказал писатель Ричард Сеймур: "Если в политике разразится кризис, мы можем быть уверены, что его предопределили накопившиеся противоречия в других частях структуры. С отдельными кризисами еще можно побороться, но то, как все эти противоречия взаимно влияют друг на друга, смертельно опасно".



Политический отклик на ситуацию в Газе может показаться жестким и решительным, однако за ним стоит не сила, а слабость.



Несрин Малик (Nesrine Malik) - обозреватель The Guardian Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707773520





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам миграции населения

- Темп работы будет высоким, а спрос – жестким

- Кадровые перестановки

- Рассмотрены предложения по совершенствованию пенсионной системы

- О демографической ситуации за январь-декабрь 2023 года

- Скончался видный казахстанский дипломат Аскар Мусинов

- Руководитель Атырауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК подозревается в получении взятки

- О пресечении регионального наркоканала

- Рабочий график главы государства