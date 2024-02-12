Экс-премьер Нидерландов Дрис ван Агт эвтанизировал себя вместе с женой

00:35 13.02.2024

Le Figaro

Франция



Бывший премьер-министр Нидерландов и его супруга вместе подверглись эвтаназии

Экс-премьер Нидерландов и его жена прибегли к парной эвтаназии



