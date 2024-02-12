|Экс-премьер Нидерландов Дрис ван Агт эвтанизировал себя вместе с женой
00:35 13.02.2024
Le Figaro
Франция
Бывший премьер-министр Нидерландов и его супруга вместе подверглись эвтаназии
Экс-премьер Нидерландов и его жена прибегли к парной эвтаназии
Бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт и его жена Эугения подверглись парной эвтаназии, сообщает Le Figaro. Супруги были тяжело больны и решили уйти на тот свет вместе, так как "не могли жить друг без друга". Читатели издания считают, что легализация подобных процедур противоречит христианским догмам и говорит о "цивилизационном упадке" Запада.
93-летние Дрис и Эугения ван Агт, которые в последнее время были тяжело больны, решили вместе уйти из жизни - законы Нидерландов это дозволяют.
В понедельник, 5 февраля, бывший премьер-министр Нидерландов, католик Дрис ван Агт и его супруга Эугения прибегли к двойной эвтаназии и ушли из жизни в возрасте 93 лет. Произошедшее символизирует тенденцию к экспоненциальному распространению этой процедуры. The Rights Forum, основанный Центром исследований Израиля и Палестины, объявил о событии в пятницу, добавив, что бывший член партии "Христианско-демократический призыв" скончался "рука об руку" со своей женой в Нейменгене.
Джерард Йонкман (Gerard Jonkman), глава The Rights Forum, в беседе с нидерландским телеканалом NOS отметил, что супруги были серьезно больны, но "не могли жить друг без друга" после 70 лет, проведенных вместе. Дрис ван Агт в 2019 году перенес кровоизлияние в мозг и страдал от тяжелых последствий. С 1977 по 1982 годы он занимал пост премьер-министра Нидерландов, был первым лидером своей политической партии, а в 1980-х годах служил спецпредставителем ЕС в Японии и США.
В Нидерландах эвтаназия и ассистированный суицид легальны с 2002 года. Тем не менее первые случаи парной эвтаназии - они коснулись 26 человек - были учтены только в 2020 году, при пересчете всех подобных процедур. Количество таких операций растет с каждым годом: 32 были зафиксированы в следующем, 2021 году, 58 - в 2022 году.
Комментарии читателей Le Figaro:
tariu
Это цивилизационный упадок.
Steak-frites
И это все подается как шоу. Скоро последуют прямые трансляции с Youtube.
lasdeblabla
Конечно, всякий волен выбирать свой конец, даже если сделанный выбор противоречит вере, с которой человек, по его словам, прошел всю жизнь. А вот решение использовать кого-то со стороны для осуществления того, что является убийством, пусть даже из жалости, одобрять нельзя. Особенно если этот кто-то взял на себя такую роль, хотя хочет спасать жизни.
pierremiami
Нидерланды, олицетворение европейского воукизма (идеология, в основе которой лежит усиленное внимание к вопросам социальной, расовой и половой "справедливости", а на деле под видом нее продвигается повестка. - Прим. ИноСМИ).
Vu d’en haut
Это позитивное явление. В последние десять лет жизни расходы на поддержание здоровья составляют 90% от всех затрат. Нужно уметь вовремя откланиваться и уступать дорогу молодым.
Aspidium
Решение этой пары в определенной мере романтично, но есть в нем нечто пугающее, если подумать о возможных последствиях. Общественность делает из этого события какой-то акт войны.
Disparu
Пусть Бог их простит!