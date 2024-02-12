Кипящий котел для Сырского. Чем аукнется Киеву оборона Авдеевки, - Г.Мирзаян

00:38 13.02.2024 Кипящий котел для Сырского. Чем аукнется Киеву оборона Авдеевки



ГЕВОРГ МИРЗАЯН

12 февраля 2024



Новому руководству украинской армии, принимающему дела после смены команды предыдущего главкома ВСУ Валерия Залужного на лояльных Зеленскому людей, предстоит пройти важнейший экзамен. Авдеевский. И от этого экзамена, по сути, зависит все дальнейшее существование как Александра Сырского, так и киевского режима в целом.



Стратегия Сырского уже ясна - он намерен держать Авдеевку любой ценой. Использовать ее как военный волнорез и политический аргумент, даже несмотря на то, что она уже находится в полукольце окружения, и главная дорога, по которой ведется снабжение гарнизона, будет вот-вот перерезана.



Этому есть несколько причин.



В отличие от Артемовска ее готовили к обороне многие годы. Продумывали каждую часть огромного фортификационного сооружения, в которое превращен город. Он стал большой крепостью, внутри которой за стенами или в подземных укрытиях можно хранить снаряжение и припасы, укрывать солдат. Пользуясь этим, ВСУ пытаются нанести ВС РФ максимально большой урон, что трудно сделать, стоя в обороне в чистом поле.



Не сломав этот рубеж обороны, сложно продвигаться вперед, освобождать оккупированные киевским режимом части Донецкой и Запорожской областей. Поэтому если уж где и сопротивляться русским, то в Авдеевке. Если Артемовск называли "крепостью" ради красного словца, то здесь она в наличии фактически.



С политической же точки зрения Авдеевка является, по сути, экзаменом режима Зеленского на выживаемость. "Украина заинтересована в том, чтобы демонстрировать и внутреннему, и внешнему потребителю упорную борьбу за каждый населенный пункт. А для внешних потребителей это повод оказывать помощь, давать финансы, деньги, оружие", - поясняет агентству ИА Регнум эксперт Центра ПРИСП Петр Скоробогатый. Зеленский будет пытаться доказать Западу, что он в состоянии воевать, чтобы все-таки получить этот пакет помощи, о котором они мечтают. Как сказал Арахамия: "Два месяца мы еще продержимся".



Не меньшее значение оборона Авдеевки имеет и для внутренней политики - приближается май, когда истекает срок правления нынешнего президента. "Для внутреннего потребителя это прежде всего стойкость, демонстрация того, что страна сражается, никаких переговоров не будет, и жертвы, которые несет страна, не напрасны, - поясняет Скоробогатый. - Как только Зеленский даст слабину, как только он продемонстрирует, что Украина готова, хотя бы даже на время, уходить, оставлять, отступать и так далее, к нему возникнут вопросы по тому самому первому решению в начале войны: а для чего тогда все это было?"



Именно поэтому к городу перебрасываются самые боеспособные части. Например, третья штурмовая бригада, состоящая из боевиков запрещенной в РФ нацистской группировки "Азов". В самой Авдеевке находится три бригады: 110-я, 116-я и 56-я. На флангах с севера находится 47-я бригада. Это та, которая была укомплектована американскими Bradley и должна была прорывать линию фронта к Токмаку. Туда же переброшены русские националисты."Номинально корпуса, а по факту батальоны. Они понимают, что их никто в плен не будет брать, поэтому они там достаточно ожесточенно сражаются",- говорит агентству ИА Регнум глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.



Однако проблема в том, что эта стратегия вряд ли сработает.



Во-первых, потому что достаточных резервов для отбрасывания российских войск у Киева нет. Чисто теоретически, утверждают эксперты, если бы у них были большие резервы, можно было "поддавить" в направлении юга, юго-западного фланга, несколько расширить горловину. Но это лишь ненадолго отсрочит конец гарнизона.



Во-вторых, российские войска действительно перерезают коммуникации авдеевской группировки. И какими бы не были запасы в бункерах, они рано или поздно закончатся. А еще быстрее закончится людской ресурс.



В-третьих, наши штурмовики уже сейчас могут тоже пользоваться авдеевскими укреплениями. "Сейчас на северо-востоке мы достаточно эффективно вклиниваемся в центральную часть, зацепились за жилой массив, расширяем его, двигаемся как раз по тем коммуникациям, которые они создавали. И это позволяет нам, не боясь ударов FPV, перемещаться от одного укрытия к другому. То, что невозможно сделать на открытом пространстве", - отмечает Клинцевич.



В результате, по словам эксперта, уровень потерь, которые несут там подразделения ВСУ, является демонстрацией принципа "вход - рубль, выход - два". И их невозможно централизованно вывести, поскольку они сразу гарантированно окажутся под ударом.



Наконец, в-четвертых, мы не идем на поводу у киевского режима и не гоним войска на убой. "Наши военные говорят: да у нас есть резервы, да, мы можем идти вперед. Но очень важно, что мы это делаем очень мягко, аккуратно. Мы не гоним под какие-то даты. Мы бережем личный состав. Это очень важно. Нам не надо ненужных побед под событийные вещи, чреватых огромными потерями", - заявляет Клинцевич. Потому что мы бережем наших солдат (ведь армия России сейчас пополняется прежде всего добровольцами). Создаем профессиональный костяк, с которым можно освобождать остальные территории бывшей Украины.



Представители киевского режима утверждают, что освобождение города для россиян важно с политической точки зрения, мол, под выборы. Однако на самом деле задача штурма сильного укрепрайона с коксохимическим заводом диктуется прежде всего военной необходимостью. Это населенный пункт, как заноза, входит в Донецкую агломерацию. В любой момент, нарастив там группировку сил и средств, они могут угрожать центру Донецка.



Украинцы выбрали вариант долгой обороны, максимальной ставки на истощение наступающих войск, в том числе и потому что хотят подготовить запасные и резервные рубежи. Надо понимать, что дальше российская армия не выйдет на открытые просторы, не потечет ручейком дальше до Днепра. Ее встретят хорошие укрепленные линии, а у нас нет пока готовности применить все имеющиеся резервы и ресурсы.



Но, с другой стороны, стратегия Сырского по втягиванию самых обученных украинских подразделений в авдеевскую воронку как раз создает новые возможности для российской армии на других направлениях.



"Для Украины переброска резервов может плохо кончиться. Они, скорее всего, будут сдергивать их с каких-то других участков фронта, где мы не преминем этим воспользоваться. Мы уже поддавливаем на Купянском направлении. Мы поддавливаем и на направлении Артемовска. Там уже подходим сейчас к населенному пункту Часов Яр, и им там приходится выстраивать новые рубежи обороны", - считает Клинцевич.



По сути, истончение фронта идет на всех указанных направлениях. И эксперты не исключают, что в обозримой перспективе там может произойти коллапс, триггером которого станет как раз падение Авдеевки.



Да, в данный момент кажется, что это маловероятно. По словам Петра Скоробогатого, украинцы обороняются очень стойко, упорно хватаются за любые оборонительные позиции. Причем речь идет не только о подготовленных войсках, которых у Киева сейчас не очень много, но и о мобилизованных, которых удается очень быстро встраивать в систему обороны.



Однако большое поражение, которым неизбежно закончится Авдеевка, вполне способно привести к некоему психологическому надлому у украинских солдат. Тем более в отсутствии "отца-командира", каковым был Залужный.



"Это был именно тот главнокомандующий, который пережил самые тяжелые, как украинцам кажется, времена начала, который выступает в некотором смысле таким спасителем страны. Который не сбежал, не перекинулся на сторону противника, - напоминает Скоробогатый. - К Сырскому отношение совершенно иное, и в случае проблем на фронте Зеленскому припомнят эту замену, а Сырскому - все котлы и его отношение к солдатам как к пушечному мясу. И вот тогда, наверное, увольнение Залужного может очень серьезно аукнуться".



Понимает ли это сам Сырский?



Наверняка, он все-таки военный профессионал. Однако он все равно будет делать то, что говорит ему Зеленский, будет исполнять любые, даже самые безрассудные приказы, которые приведут к гибели огромного количества людей. Все это плохие ходы. Но хороших для Украины просто не осталось. Источник - REGNUM

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