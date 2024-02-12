Как жить? В Алматы тысячи семей живут под оползнями

01:00 13.02.2024

Оползень в Алматы: мажилисмен призвал ввести мораторий на строительство в предгорьях



Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек поделился сведениями из земельного кадастра участка, на котором был расположен пострадавшие от оползня жилые дома



АЛМАТЫ, 12 фев - Sputnik. Провести мониторинг всех селе-, оползнеопасных зон Алматы, а также ввести мораторий на строительство домов в предгорьях на 5 лет, предлагает депутат мажилиса, земельный юрист Бакытжан Базарбек. Об этом он заявил в интервью Sputnik Казахстан.



По мнению Бакытжана Базарбека, кроме того необходимо провести проверку законности целевого назначения земельного участка, на который на прошлой неделе обрушился оползень в Медеуском районе Алматы.



Дома вместо сада



По данным депутата мажилиса, на двух земельных участках под номерами 154 и 303 стоят два дома, пострадавшие от оползня: в одном из них погибла целая семья, а на другом дом Sakura Village был заблокирован и полностью залит грязевым слоем.



"Согласно справки 2014 года, зона, где расположены эти участки, не только является тектоническим разломом, но также зоной потенциального оползня и сели. До изменения целевого назначения земельного участка, управление архитектуры градостроительства указало, что этот участок находится в зоне оползня. Но несмотря на это, в 2015 году на основании заключения земельной комиссии, акимат Алматы меняет целевое назначение земельного участка", – сказал депутат в интервью Sputnik Казахстан.



Это постановление было подписано тогдашним акимом города - Ахметжаном Есимовым



Все разрешительные документы, включая архитектурно-планировочное задание (АПЗ) и согласование эскизного проекта, на дом, заблокированный в ходе оползня, были выданы уполномоченными органами при следующем акиме Алматы Бауыржане Байбеке.



В 2019 году в план детальной планировки (ПДП) были внесены корректировки.



Депутат также сообщил, что семья, погибшая в результате оползня, ранее обращалась в органы власти с просьбой укрепить склон, но их обращения не были услышаны.



"Меня смущает тот факт, что погибшая семья неоднократно обращались в акимат, в уполномоченные органы, чтобы усилили склон", – сказал Бакытжан Базарбек.



Как обезопасить жителей



Базарбек отмечает, что в зоне оползня в Алматы находятся не сотни, а тысячи домов, которые надо укрепить. Однако он подчеркивает, что денег на это в бюджете нет.



"Предгорья города отданы под застройку и эта трагедия может повториться, потому что природу никто не может контролировать. Если землетрясения хоть как-то отслеживают с помощью сейсмостанций, то селевые и оползнеопасные процессы – это "бомба замедленного действия". Эти почвы плавуны и талые воды накапливаются, а накопленная влага рано или поздно сойдет вместе со зданиями", – выражает опасения Бакытжан Базарбек.



По мнению депутата, сейчас самое важное – начать мониторинг всех зон, где есть риск оползней и селей. В тех местах, где риск очень высокий, людей нужно постепенно переселять, а их правоустанавливающие документы отменять, и разрабатывать государственные программы по переселению жителей. Это необходимо, чтобы предотвратить новые трагедии, считает Бакытжан Базарбек.



Депутат также отмечает, что органы чрезвычайных ситуаций также не принимали необходимых мер. По его словам, у них есть полномочия привлекать к административной ответственности и подавать иски в суд в случае высокого риска сейсмической опасности и опасности оползней.



"Почему они не подавали иски в суд и не отменяли разрешительные документы, АПЗ-согласования, когда эти земельные участки выдавались?"– вопрошает депутат.



Следующий шаг, по мнению Базарбека, внести корректировку в генплан Алматы и установить ограничение на строительство в селе-, оползнеопасных зонах. Также необходимо ввести мораторий на строительство домов в предгорьях до пяти лет и законодательно запретить изменение целевого назначения земельных участков в селе, оползнеопасных зонах.



"Только такими непопулярными мерами мы можем спасти жизни людей", – уверен он.



Депутат заверил, что в ближайшее время намерен поднять эти вопросы на уровне парламента и инициировать проверку законности строительства.



Напомним, 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в Алматы оползень разрушил один из жилых домов, в результате чего погибли 4 человека. Под оползень попали два дома. Предварительно оплывина сошла из-за переувлажнения грунта.



После трагедии аким Медеуского района Еркебулан Оразалин заявил о планах акимата проверить законность строительства домов, которые, возможно, создавали нагрузку на гору. Также комиссия, куда вошли специалисты ДЧС, Казселезащиты, акимата города, проведет обследование склона для оценки уровня безопасности и устойчивости.



В интервью Sputnik Казахстан, известный казахстанский архитектор Алмас Ордабаев заявил, что укреплять сейчас такие дома на горных склонах практически невозможно, а строить на таком грунте очень затратно. По его мнению, единственный выход – это переезд в безопасное место.