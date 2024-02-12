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В Узбекистане обвиняемым по делу о смерти 65 детей от сиропа грозит до 20 лет тюрьмы
01:40 13.02.2024

Дети погибли после приема индийского препарата против ОРВИ

АЛМАТЫ, 12 фев - Sputnik. Обвинение просит суд назначить подсудимым по делу о смерти 65 детей в Узбекистане после приема индийского препарата против ОРВИ в декабре 2022 года до 20 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

В августе 2023 года Ташкентский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела о смерти 65 детей в Узбекистане после приема индийского препарата против ОРВИ. Обвинение было предъявлено 21 человеку, в том числе экс-главе агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардору Кариеву. Позднее число обвиняемых выросло до 23 человек.

"В ходе судебного разбирательства сторона обвинения заявила, что вина подсудимых была полностью доказана, обвинение запросило для них до 20 лет лишения свободы", - сказал представитель суда.

В частности, для директора индийской Quramax Medical Рагвендры Пратара, импортера сиропа в Узбекистан - 20 лет лишения свободы. Для Кариева и двух его заместителей – по 18 лет лишения свободы.

Подсудимым были предъявлены обвинения по 12 статьям, в том числе "соучастие в преступлении", "приготовление к преступлению и покушение на преступление", "злоупотребление властью или должностными полномочиями", "должностная халатность", "дача и получение взятки".

В конце декабря прошлого года министерство здравоохранения Узбекистана сообщало, что в ходе лабораторных исследований в составе индийского препарата было обнаружено токсичное вещество – этиленгликоль. Этиленгликоль и ди-этиленгликоль применяются в фармацевтике в микроскопических дозах. Их основное применение – это производство взрывчатых веществ, антифризов для автомобильных двигателей, жидкостей для мытья стекол и некоторых видов пластика.

В октябре 2022 года правительство Гамбии объявило о смерти 70 детей от острой почечной недостаточности. Власти страны связали эти смерти с приемом детьми индийских сиропов от кашля, содержащих токсичные соединения. Позднее в Индонезии также назвали наличие в некоторых медикаментах этиленгликоля и ди-этиленгликоля как возможную причину смерти 141 ребенка, большинству из которых было меньше 5 лет.

Источник - Sputnik
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