Кого похоронит еврореферендум в Молдове – страну или только Санду, - София Русу

06:39 13.02.2024

Кого похоронит еврореферендум в Молдове – страну или только Санду

София Русу. 13.02.2024



В Молдове готовят референдум, на котором граждан спросят, желают ли он вступления РМ в Евросоюз. Если жители страны скажут да, евроинтеграционный вектор, вероятно, закрепят в законах и конституции. Планируется, что референдум пройдет в один день с президентскими выборами. Сегодня это тема номер один, которую власти не только подогревают, но и навязывают оппозиции, которая активно включается в эту повестку.



Подготовку плебисцита и его возможные правовые последствия комментирует ПолитНавигатору директор Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Шорников.



В Молдове готовят референдум, на котором граждан спросят, желают ли он вступления РМ в...



ПолитНавигатор: Президент Молдовы Майя Санду надеется, что проведение референдума по вступлению в ЕС в один день с президентскими выборами даст высокую явку (в президентской кампании люди всегда участвуют активно). Экс-президент Игорь Додон, в свою очередь, призывает жителей страны бойкотировать референдум, чтобы он провалился из-за низкой явки. У оппозиционера ИланаШора свой прогноз: он рад референдуму о возможном вступлении страны в ЕС, поскольку "мир узнает, что молдавский народ точно не хочет сегодня в Европейский союз". Если смотреть с позиций сегодняшнего дня – какой вариант наиболее реалистичен?



Игорь Шорников: Ставка Санду и ее политтехнологов вполне предсказуема и логична. Для победы на выборах первое, что она должна сделать, – консолидировать свой электорат и смотивировать его прийти на выборы, если не ради нее лично, то ради идеи, которой эти люди жили десятилетиями. Уверен, этот ход позволит многим разочаровавшимся в ее правлении как минимум прийти на выборы, а может и снова отдать ей свой голос.



Ставка Игоря Додона на бойкот референдума, а значит, косвенно и президентских выборов – это ошибочный ход с его стороны. Те люди, которые ему доверяют, откликнутся на его призыв и не придут к избирательным участкам, референдум, конечно, имеет шансы провалиться, но число проголосовавших за Санду в процентном отношении увеличится. Соответственно, призывы Додона играют на руку действующим властям, потому что в случае переизбрания Санду провалившийся референдум влияния на курс государства все равно не окажет.



А вот призыв Илана Шора прийти на выборы и проголосовать против евроинтеграции и против Санду – это действительно может создать угрозу режиму. У Шора в активе не только его традиционный избиратель, позиция этого политика становится все более привлекательной для протестного электората. Люди, которые за годы правления Санду разочаровались в евроинтеграции, – а это практически каждый третий ее избиратель в 2020-2021 годах, – может быть, и не проголосуют за кандидата Шора, если таковой будет в избирательных бюллетенях, но вполне могут поддержать его призыв высказаться против евроинтеграции. Таким образом, референдум, на котором народ выскажется против евроинтеграции, станет его личной политической победой.



Все же на текущий момент ставка Игоря Додона на провал еврореферендума выглядит наиболее реалистичной, на такие мероприятия народ в Молдове ходит неохотно. Однако к осени 2024 года накал политической борьбы и развитие региональной ситуации вокруг Молдовы вполне могут подвигнуть молдавского избирателя прийти на участки и высказать свое мнение. И это мнение, очень может оказаться, будет не в пользу ЕС.



ПолитНавигатор: Экс-глава Гагаузской автономии и лидер организации "Платформа Молдова" Ирина Влах предлагает пересмотреть идею с референдумом о вступлении в ЕС и провести референдум по вопросу недопустимости присоединения страны к военным блокам. Понятно, что ни проводить "другой референдум", ни включать в бюллетень дополнительный вопрос о нейтралитете Майя Санду не станет. Насколько реально, что при нынешнем курсе на европейскую интеграцию сохранится нейтралитет Молдовы?



Игорь Шорников: Молдова имеет шансы сохранить свой нейтральный статус и не быть втянутой в войну только в случае проигрыша Санду и других открытых прозападных кандидатов. Если нынешний курс сохранится, то Молдова еще до конца 2024 года покинет СНГ и уничтожит все атрибуты своей сопричастности постсоветскому пространству. Не исключено, что избрание Санду поставит крест и на молдавской государственности, которая будет поглощена Румынией, и тогда эта территория окончательно перейдет в зону ответственности НАТО.



Пока этот вариант вряд ли возможен, поскольку присоединение к Румынии и к НАТО исключает использование потенциала Молдовы для ослабления России. С другой стороны, США могут быть заинтересованы в том, чтобы столкнуть с Россией Румынию, для этого могут быть использованы унионистские настроения правящих в Молдове элит.



ПолитНавигатор: Ряд политических сил – Партия коммунистов, Партия социалистов, Гражданский конгресс, Партия развития и консолидации экс-премьера Иона Кику – отказались участвовать в консультациях у Майи Санду по поводу референдума. Другие поддерживают евроинтеграцию, но выступают против слияния двух электоральных процессов. При этом у оппозиции нет ни единой площадки, ни плана действий, чтобы реагировать на этот референдум. Почему?



Игорь Шорников: К сожалению, большая часть оппозиции в Молдове в той или иной степени зависит от американского посольства и волей-неволей играет по тем правилам, которые диктуются из Вашингтона. Объединиться против Санду – значит бросить вызов американской политике в регионе, это может быть просто опасно для жизни. Поэтому оппозиция будет идти на выборы разрозненно, чтобы не создавать настоящей угрозы режиму. И все же надежда есть, все хитроумные планы западных политтехнологов может опрокинуть разочаровавшийся молдавский избиратель.



ПолитНавигатор: Планируется, что евроинтеграционный референдум будет конституционным и изменит Основной закон. Не слишком ли это опрометчиво? Ведь западные партнеры Молдовы особого восторга по поводу референдума не проявляют.



Игорь Шорников: Команда Санду откровенно попирает законодательство своей страны, этот референдум не может быть конституционным, и на это аргументированно указывает оппозиция. Европейцы не намерены открыто поддерживать сомнительных и антиконституционных действий властей и тем самым дискредитировать себя, но постфактум они вполне признают все действия Санду, если ее команда одержит победу. Это вариант европейской политики двойных стандартов.



ПолитНавигатор: Возможна ли ситуация, при которой проведение референдума в один день с выборами президента может быть отменено?



Игорь Шорников: На текущий момент такой возможности пока не проглядывается. Больше шансов, что сами выборы будут отменены из-за каких-либо чрезвычайных обстоятельств. Если у Санду или ее дублеров не будет никаких шансов победить, в арсенале западников есть варианты дестабилизации региональной ситуации ради сохранения своих марионеток во власти.