 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 13.02.2024
09:13  Похищение Европы: в силках англосаксонской геополитики, - Юрий Борисов
09:09  Пентагон три десятилетия развивал ложные военные доктрины. И хорошо зарабатывал на них, - Вл.Прохватилов
07:52  Ваши тут не пляшут. Жапаров отважно огрызается Блинкену
07:45  Тайна третьего пленума: продолжится ли курс на всеобщую зажиточность в Китае, - Ю.Тавровский
07:38  Доля Азии в экспорте РФ превысила 70%
07:01  В России наконец-то начали конфисковывать заводы олигархов-предателей
06:39  Кого похоронит еврореферендум в Молдове – страну или только Санду, - София Русу

01:40  В Узбекистане обвиняемым по делу о смерти 65 детей от сиропа грозит до 20 лет тюрьмы
01:00  Как жить? В Алматы тысячи семей живут под оползнями
00:59  Толпа вместо общества, - Сергей Никольский
00:38  Кипящий котел для Сырского. Чем аукнется Киеву оборона Авдеевки, - Г.Мирзаян
00:35  Экс-премьер Нидерландов Дрис ван Агт эвтанизировал себя вместе с женой
00:32  The Guardian: поддержка Израиля не соответствует либеральным принципам Запада
00:29  Скончалась экс-глава агентства по делам госслужбы Казахстана Анар Жаилганова
00:28  "Госзакупки - это целый нелегальный бизнес", - казпремьер Бектенов
00:24  Кто и как помогает бандеровскому режиму: только факты
00:09  Сирийских курдов теснят со всех сторон. Масштаб восстания арабских племен серьезно задевает интересы Пентагона, - НГ
00:02  Аферисты из "Росавиации", через Киргизскую "прокладку", продавали боевые самолеты и геликоптеры в Украину
Понедельник, 12.02.2024
17:45  Массовые задержания сотрудников ЦОНов Казахстана провели силовики
14:10  Взять по пошлине: ЕАЭС может усилить контроль за импортом автомобилей
14:06  В Казахстане приостановили отстрел сайгаков
14:02  Запад лепит из Пашиняна закавказского Зеленского, готовя Армению в сакральные жертвы, - Айнур Курманов
14:01  Сердар подписал указ о "кардинальном реформировании" Туркменского сельского хозяйства
14:00  Экс-главу Kazakhstan Kagazy Максата Арипа объявили в розыск
13:57  В Китае разрешат разводиться только после сдачи экзамена
13:50  Лучший район Туркменистана 2023 года получил премию в миллион долларов
13:47  "Из пустого в порожнее...". Новое КазПравительство сходу обвинено депутатами в некомпетентности
13:45  Отставка Залужного спасла власть, но обрекла Украину на уничтожение, - Д.Марьянович
13:43  Победа на выборах имран-хановцев запутала ситуацию в Пакистане, - С.Строкань
13:42  Токаев летит за инвестициями в Катар
13:40  "Незалежная фронда". Укр-олигархи продолжают окучивать Кремль
13:38  Токаев спец-обращением подбодрил казахстанцев за борьбу с непогодой
13:36  "Спираль смерти". Нассим Талеб предсказал неминуемый крах экономики США
13:15  Лучший марафонец мира Келвин Киптум погиб в ДТП в Кении
12:56  "Hrot": Байден ввел мораторий на СПГ, на котором заработает... Россия
12:54  Америка валяет дураков: украинский конфликт "до последнего немецкого завода", - В.Поэгли
12:51  Аркадаг поздравил собаководов Туркменистана с победой Акдоста на чемпионате России
12:49  Где конец войне? Израильская операция в Газе оказалась на перепутье, - Къ
12:46  Продолжается депортация мигрантов из Турции в Туркменистан
12:44  Красный Полумесяц заявил о гибели 60 человек при ударе Израиля по Рафаху
12:43  Стратегия идеологической безопасности Кыргызстана, - Жумагул Сааданбеков
12:41  "Верхи не могут, низы не знают": как отразится смена правительства на экономике Казахстана, - А.Чеботарев
12:22  Окружение Авдеевки: Сырский дал приказ гарнизону - умрите геройски, - СП
11:57  Имущество на 45 млрд тенге изъяли у подозреваемых в хищениях в АО "Казкоммерцбанк"
11:47  Фермеры бросают вызов неолиберальным элитам Европы, - Дмитрий Добров
11:44  Неонацизм – союзник Польши в борьбе против России, - Вл.Гулевич
10:42  Альтернативные методы войны: Россия побеждает, - Платон Беседин
09:49  Зафиксирован первый случай смерти от схожего с оспой вируса Аляскапокс
09:47  Пакистанские избиратели обрели независимость, - С.Строкань
09:44  Переселение откладывается. Соотечественники в 2023 году стремились в Россию заметно меньше, чем год назад
06:47  Выборы расшатали гибридный политический режим в Пакистане, - Вл.Соловьев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В России наконец-то начали конфисковывать заводы олигархов-предателей
07:01 13.02.2024

Вчера ваши, а теперь наши
Cтали известны основания, по которым Генпрокуратура добивается конфискации уральских заводов

Стали известны подробности иска, с помощью которого Генпрокуратура в арбитраже добивается истребования в пользу Российской Федерации трех предприятий промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). По версии надзора, проведенная более 30 лет назад приватизация заводов, относящихся к ВПК, была незаконной, так как для этого требовалось разрешение правительства России. Сейчас же, полагают авторы заявления, предприятия и вовсе попали под контроль резидентов недружественных государств, и их продукция вывозится по заниженной стоимости в США и Европу. Руководство ЧЭМК рассчитывает доказать законность событий 1990-х годов, утверждая, что за границей имеет дело с металлотрейдером, которому поставляет продукцию на экспорт, а не контролером.

В иске в Арбитражный суд Свердловской области об истребовании акций предприятий промышленной группы ЧЭМК (по данным холдинга, производят 90% ферросплавов в России и принадлежат АО "Компания "Эталон"" Юрия и Людмилы Антиповых) Генпрокуратура указала на противоправное "завладение" в 1990-е годы ответчиками госпредприятиями - Серовским заводом ферросплавов, Челябинским электрометаллургическим комбинатом и Кузнецким заводом ферросплавов. Их активы были выведены за рубеж "с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности страны", говорится в имеющемся у "Ъ" иске к "Эталону", а также супругам Антиповым.

В Генпрокуратуре отмечают, что предприятия группы ЧЭМК являются крупнейшими в стране производителями ферросплавов, используемых при изготовлении высококачественной стали для военной техники, жароупорных авиационных двигателей, ударопрочных стволов вооружений и бронебойных снарядов. В иске уточняется, что заводы "входили с оборонными предприятиями в тесно связанную кооперационную группу (производственно-технологический комплекс) по изготовлению систем и элементов вооружения", поэтому, согласно п. 2.2.1 Программы приватизации на 1992 год, решение об акционировании и передаче предприятий в частную собственность "относилось исключительно к компетенции правительства Российской Федерации", и кабмин такого решения не принимал.

По информации истца, приватизация Серовского завода ферросплавов была утверждена Свердловским областным комитетом по управлению госимуществом, который "явно действовал с превышением полномочий" и в 1993–1999 годах вместе с областным фондом имущества распределил 100% акций предприятия, "которые им не принадлежали".

То же самое нарушение, как считают в Генпрокуратуре, было допущено Челябинским областным комитетом по управлению государственным имуществом в отношении ЧЭМК, бумаги которого фонд имущества региона распределил в 1993–1994 годах, и Кузбасским филиалом по управлению госимуществом Кемеровской области в отношении "Кузнецких ферросплавов" (акции распределены в 1993–1996 годах). "Вышеуказанные обстоятельства являются основанием для истребования в пользу государства активов, незаконно выбывших во владение Антипова Ю. В. и связанных с ним лиц помимо воли собственников",- заявляют в ведомстве.

В иске также говорится, что, получив 100% акций, Юрий Антипов в феврале 2023 года оформил активы на принадлежащее ему и его семье АО "Компания "Эталон"", а затем три завода, "представляющих стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны", и вовсе "попали под контроль резидентов недружественных государств", в частности канадско-швейцарской RFA International. Компания выступает трейдером ЧЭМК.

"Выпускаемая заводами под их контролем и предназначенная для производства вооружений и боеприпасов продукция в ущерб национальным интересам по заниженной стоимости вывозится в США, Францию и Великобританию, ведущие агрессивную политику в отношении Российской Федерации и поставляющие оружие на Украину. При этом активы предприятий Антипов Ю. В. и связанные с ним лица выводят на свои счета под видом дивидендов и получаемых от заводов займов",- говорится в иске.

В группе ЧЭМК, в свою очередь, заявляют, что предприятия не являются частью ВПК. В холдинге отмечают, что поставляют ферросплавы металлургическим предприятиям - ММК, НЛМК, "Северстали" и другим, а уже они отправляют сталь оборонным заводам. "В 2023 году предприятия холдинга отгрузили российским металлургам около 550 тыс. тонн ферросплавов",- заявил генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский, отметив, что приоритетом является внутренний рынок и что в то же время предприятие вынуждено искать потребителей своей продукции "по всему миру", чтобы сохранить рабочие места.

В ЧЭМК сообщают, что такая же схема приватизации, как на трех заводах, использовалась "абсолютно во всех регионах России со всеми промышленными предприятиями", но ""ошибки" выявлены спустя 32 года только у ЧЭМК, СЗФ и КФ".

Однако, как уже сообщал "Ъ", именно нарушения при приватизации послужили основанием для удовлетворения исков Генпрокуратуры о возврате в собственность РФ таких крупных предприятий, как АО "Волжский оргсинтез" и АО "Метафракс Кемикалс", а также многих других.

Данные о попадании предприятий под контроль недружественных стран "неоднозначны", добавляют в ЧЭМК. "Ферросплавщики ведут внешнеэкономическую деятельность, поставляя свою продукцию в том числе и в США, активно взаимодействуя с западными металлотрейдерами. И точно так же поступают абсолютно все отечественные промышленники - металлурги, машиностроители и производители иной продукции, которая идет на экспорт. У современного бизнеса просто нет другого выбора",- комментируют в холдинге.

Как суд арестовал акции и имущество трех заводов группы ЧЭМК
Спорные предприятия зарегистрированы на территории Свердловской, Челябинской и Кемеровской областей. Однако иск не был направлен в челябинский арбитраж, поскольку, как говорится в заявлении, господин Антипов "имеет широкие связи с административными и правоохранительными органами, которые продолжительное время бездействуют и мер по пресечению его незаконной деятельности и деятельности его сыновей не принимали".

На прошлой неделе в рамках дела суд арестовал акции, движимое и недвижимое имущество трех заводов группы ЧЭМК. Решение по самому иску еще не принято, но, как правило, много заседаний для это и не требуется.

Артур Якушко, Челябинск; Николай Сергеев
Газета "Коммерсантъ" №26 от 13.02.2024, стр. 4

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707796860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку заседания Сената утвердили депутаты
- В корне изменить ситуацию: Олжас Бектенов поручил упростить и ускорить процедуры госзакупок
- Меры борьбы с лесными пожарами обсудили на Правительственном часе в Мажилисе
- Запрет на вывоз черного металлолома и нефтепродуктов, Соглашение о содействии инвестициям - решения МВК по торговле
- Центризбирком зарегистрировал депутата Мажилиса Парламента РК Кошмамбетова А.А.
- Кадровые перестановки
- Казахстан подписал Соглашение с Presight AI Ltd. по созданию суперкомпьютера
- Запуск Диалога "С5+1" по критическим минералам
- Ушла из жизни бывшая глава агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  