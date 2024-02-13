Доля Азии в экспорте РФ превысила 70%

07:38 13.02.2024

Мониторинг внешней торговли

Российский экспорт в 2023 году по сравнению с 2022-м упал на 28,3%, с $592,5 млрд до $425,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Такое существенное падение произошло из-за обвала объема поставок в страны Европы. Если в 2022 году он составлял $265,6 млрд, то в 2023-м сжался до $84,9 млрд (минус 68%). Причина - расширение санкций в отношении РФ. Напомним, с 5 декабря 2022 года ЕС ввел эмбарго на импорт российской нефти, а с 5 февраля 2023-го - и нефтепродуктов.



Экспорт РФ в страны Азии после переориентации поставок на другие рынки по итогам 2023 года вырос, но несопоставимо с падением на европейском направлении - на 5,6%, с $290,4 млрд до $306,6 млрд. Такой скромный рост, впрочем, объясняется в том числе и снижением цен на российскую нефть - по данным таможни КНР, физические поставки нефти в Китай в 2023 году выросли на 24% (до 107 млн тонн), но заплатил за них Пекин лишь на 3,5% больше, чем годом ранее ($60,7 млрд).



Отметим, что если в 2022 году объемы экспорта РФ в Европу и Азию были сопоставимы, то сейчас ситуация сильно изменилась. Доля стран Азии в общем объеме российского экспорта по итогам 2023 года составила 72%, Европы - всего 20%. Оставшиеся 8% экспорта РФ приходятся на страны Африки ($21,2 млрд, рост на 43%) и обеих Америк ($12,2 млрд, падение на 40%).



Что касается импорта, то он, по данным ФТС, в 2023 году вырос на 11,7%, до $285,1 млрд. Это произошло за счет роста объема ввоза товаров из Азии на 29,2%, до $187,5 млрд (исходя из данных китайской таможни следует, что основная часть этой суммы приходится на импорт из КНР - $111 млрд). Поставки из Европы сократились на 12,3%, до $78,5 млрд, из Америки - на 11%, до $15 млрд. Импорт из стран Африки вырос на 8,6%, до $3,4 млрд.



Не раскрывая статистику по товарам, ФТС дала ее по товарным группам. Ожидаемо главной позиций экспорта (61% общего объема) являются "Минеральные продукты" (в том числе нефть). Объем поставок в этой категории упал в 2023 году на 33,6% - до $260,1 млрд. Экспорт сократился и по всем остальным группам товаров за исключением продовольственных и сельскохозяйственных - здесь рост составил 4,3%, до $43,1 млрд. Импорт же "вытянула" прежде всего его главная категория (51% общего объема) - продукция машиностроения, ввоз которой вырос на 24,1%, до $145,8 млрд.



Вадим Вислогузов

Газета "Коммерсантъ" №26 от 13.02.2024, стр. 2