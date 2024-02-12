Тайна третьего пленума: продолжится ли курс на всеобщую зажиточность в Китае, - Ю.Тавровский

07:45 13.02.2024 От Си Цзиньпина ждут проявления "глубинных социалистических инстинктов"



Вот уже несколько месяцев сами китайцы и изучающие их китаисты бьются над загадкой под названием "III пленум ЦК КПК ХХ созыва". Речь идет о проведении очередного, третьего по счету, пленума Центрального Комитета Компартии Китая после ее ХХ съезда в 2022 году. Обычно пленумы проводят один раз в году. Обычно они, как и съезды, проходят в октябре, самое позднее в ноябре. Обычно третий пленум посвящается экономике.



От Си Цзиньпина ждут проявления "глубинных социалистических инстинктов"



Вот и в прошлом году уже в начале осени стали появляться слухи, "сообщения из хорошо информированных источников" и даже предсказания повестки и решений собрания примерно 200 членов ЦК Компартии, объединяющей почти 100 миллионов коммунистов. Авторы сходились во мнении, что в центре обсуждения, а затем и единогласного одобрения, будут предложения близких к Си Цзиньпину экономистов по решению серьезных текущих и структурных проблем народного хозяйства. Затянувшаяся "нулевая терпимость к COVID-19" в самом Китае и ухудшение ситуации на мировых рынках привели к разрыву многих производственных и торговых цепочек, снижению спроса на китайские товары, росту экономических и социальных проблем.



Ситуацию в экономике за счет экстренных мер стимулирования удалось взять под контроль и даже добиться некоторого роста производства и ВВП в целом (на 5,2% в 2023 году). Но стало очевидно, что быстрого продвижения к целям "Нового похода" добиться будет трудно. "Новый поход" был провозглашен на ХХ съезде КПК в октябре 2022 года и предусматривал осуществление к 2035 году "социалистической модернизации". На съезде были одобрены выдержанные в духе раннего периода истории КПК установки "всеобщей зажиточности" и "внутренней революции". Совокупность этих решений была расценена экспертами как выражение "глубинных социалистических инстинктов" Си Цзиньпина и желание упрочить позиции плановой экономики.



В основе модели "социализма с китайской спецификой" лежит сосуществование социалистической плановой и капиталистической рыночной экономик, развитие которых регулирует правящая Компартия в долгосрочных интересах всей нации. О равенстве позиций двух половин речь не идет. До начала пандемии рыночная экономика давала 60% ВВП и такую же долю налогов, а также 80% рабочих мест. Но именно социалистический сектор обеспечивает управляемость и устойчивость всего народного хозяйства, а в период пандемии и торговой войны оказался менее зависимым от мировых рынков.



Сразу после провозглашения в 2022 году "Нового похода" Си Цзиньпин и другие высшие руководители партии отправились по одной из линий высокоскоростных магистралей со скоростью 350 км/ч в город Яньань. Туда, в бедные районы провинции Шэньси, в свое время Мао Цзэдун привел остатки Красной армии, в течение года совершавшей стратегическое отступление под ударами армии правившей партии Гоминьдан. Там, в знаменитом "пещерном городе" Мао Цзэдун занимался китаизацией марксизма, создавал собственные теории борьбы за власть в Поднебесной, проводил жестокие кампании чисток против реальных и мнимых соперников. За десятилетие "пещерного периода" его соратники, включая Си Чжунсюня, отца Си Цзиньпина, создавали ради прокорма коммунистической элиты работоспособные модели сосуществования местных помещиков, зажиточных крестьян и предпринимателей с экономическими теориями революционеров. Эти модели затем были использованы при создании "специальных экономических зон" в Шэньчжэне и Чжухае, легли в основу политики "реформ и открытости", позже приписанной одному только "архитектору реформ" Дэн Сяопину.



Си Цзиньпин еще на XIX съезде КПК в 2017 году записал в решения партии лозунг "Твердо помнить об изначальных идеалах, продолжать марш вперед!". Компартия вспомнила об идеалах социализма после почти четырех десятилетий развития по матрице либерального капитализма под лозунгом Дэн Сяопина "Обогащайтесь!". Эта матрица позволила обогатиться не только Поднебесной, ставшей второй экономикой мира. Она создала слой богачей и сверхбогачей, в который вошли не только предприниматели, но также партийные кадры, офицеры НОАК и служб безопасности.



Возмущение масштабами коррупции и недовольство жизнью подавляющего большинства привели в 1989 году к восстанию под названием "события на площади Тяньаньмэнь". Сам Дэн Сяопин, отдавший приказ расправиться с манифестантами и такой ценой предотвративший распад страны, позже квалифицировал этот эпизод как "проявление гражданской войны". На несколько лет капиталистическая составляющая политики "реформ и открытости" была подморожена. Но затем все вернулось на круги своя.



Придя к власти в конце 2012 года, Си Цзиньпин констатировал: "Или Компартия победит коррупцию, или коррупция победит Компартию". Без лишних лозунгов и длинных речей он стал отодвигать свою партию и страну от опасной черты экономического и социального кризиса. Воззвав к глубинным патриотическим чувствам народа, он выдвинул долгосрочный план "великого возрождения китайской нации" к 2049 году. Один за другим стали проводить революционные по сути преобразования. Все развитие экономики начали переориентировать с обслуживания внешних рынков на удовлетворение потребностей собственного населения. Вскоре развернулась беспрецедентная в истории Поднебесной борьба с коррупцией. От разовых показательных расстрелов взяточников на потеху толпы власти перешли к системной борьбе общенационального масштаба. За десятилетие правления Си Цзиньпина под следствие особой спецслужбы под названием "Центральная комиссия по проверке партийной дисциплины" попали 1 миллион 100 тысяч кадровых работников разного уровня, включая руководителей провинций, недавних членов Политбюро ЦК, министров и генералов.



Пожалуй, ярче всего "социалистические инстинкты" Си Цзиньпина проявились в победе над нищетой. За первые десять лет его правления целых 100 миллионов китайцев поднялись выше уровня бедности, и теперь КНР признается ООН единственной страной, где больше не существует нищеты. Одновременно в Китае сложился и средний класс, численность которого сейчас оценивается в 400–500 миллионов человек. Неофициальным критерием принадлежности к нему является ежегодный доход семьи из трех человек от 100 до 500 тысяч юаней (1 юань - 12,78 рубля на 2 февраля 2024 года). Еще около 600 миллионов человек живут трудной жизнью, зарабатывая примерно 1000 юаней в месяц. В то же время число семей с активами примерно в миллион долларов составляет около 8 миллионов.



Китайская формула успеха в российских реалиях



Тяжким ударом по доходам населения и экономике в целом стала пандемия. Затянувшееся следование "стратегии нулевой терпимости" привело к разрыву производственных цепочек внутри Поднебесной и торговых цепочек с внешним миром. Однако за счет накопленных резервов и мер стимулирования ситуацию удалось удержать под контролем. Уже на ХХ съезде КПК Си Цзиньпин снова дал волю своим "социалистическим инстинктам". В одобренной съездом программе "Нового похода" стержнем стала концепция всеобщей зажиточности. Ее цель - удержать вышедших из нищеты от возвращения к уровню бедности и ниже, существенно расширить численность среднего класса за счет малооплачиваемых и внутренних мигрантов, а также ограничить доходы чрезмерно богатых.



Реализация концепции "всеобщей зажиточности" стартовала сразу после съезда, в октябре 2022 года. Были приняты меры против картельных сговоров финансовых и высокотехнологичных гигантов. Чрезмерно богатых разными методами убедили передавать миллиарды долларов в благотворительные фонды. Ставших претендовать на роль в политике миллиардеров типа основателя Alibaba Джека Ма пригласили на беседу в Комиссию по проверке партийной дисциплины (как и многие другие сверхбогачи, он является членом КПК). В интересах обеспечения равных возможностей для детей разных социальных групп резко сократили число платных курсов по подготовке к вступительным экзаменам в вузы. Сразу несколько громких дел было возбуждено против звезд телевидения и эстрады, а также блогеров и стримеров, уклонявшихся от уплаты налогов со своих астрономических доходов.



Энтузиазм борцов за справедливость произвел впечатление на верхушку предпринимательского класса - начались отъезды за границу, вывод капиталов. В условиях трудностей реалисты в руководстве партии решили притормозить наступление на капиталистический сегмент экономики. С высоких трибун были произнесены слова о высокой оценке вклада частного капитала. Были объявлены меры стимулирования деловой активности как социалистического, так и капиталистического секторов. В результате возникла определенная неясность в отношении приоритетов правящей партии. Прояснить ситуацию как раз и призван III пленум ЦК КПК XX созыва. Какому из секторов будет отдано предпочтение? Продолжится ли курс на "всеобщую зажиточность"? Насколько важной будет внешняя торговля в условиях санкций и возможной блокады Поднебесной?



Похоже, трудные решения обсуждают до сих пор, окончательного согласия пока не достигнуто. III пленум состоится, скорее всего, не раньше завершения празднования лунного Нового года, в середине февраля. Но и не позже конца месяца, накануне ежегодных "двух сессий" НПКСК (аналога Общественной палаты) и ВСНП (парламента). Сроки их открытия уже объявлены: 4 и 5 марта соответственно. Если до начала "двух сессий" единства мнений по стратегическим вопросам экономики достичь не удастся, то на долгожданном пленуме будут приняты промежуточные решения. В то же время можно ожидать серьезных перемен в области кадровой политики, которые будут одобрены пленумом и утверждены на сессии ВСНП.



Уже скоро нас ждут ответы на многие загадки, способные повлиять не только на саму Поднебесную, но также на ее ближних и дальних соседей, на друзей и врагов.



Авторы: ЮРИЙ ТАВРОВСКИЙ востоковед, китаист

12/02/24 Источник - МК

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