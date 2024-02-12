 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ваши тут не пляшут. Жапаров отважно огрызается Блинкену
07:52 13.02.2024

Президент Кыргызстана превзошел Путина в ответе Западу

12 февраля 2024 - Канат Кожоев

Президент Кыргызстана превзошел Путина в ответе Западу

Госсекретарь США Энтони Блинкен и Садыр Жапаров обменялись любезностями. Точнее – на письмо Блинкена, выдержанное в дипломатическом стиле, Жапаров ответил отнюдь не любезно. Ударил "аккуратно, но сильно" и поставил на место не только мистера Блинкена, но и кыргызских энпэошников, возликовавших по поводу якобы снятого с повестки дня законопроекта "О некоммерческих организациях".

Сначала, напомним, кыргызские противники этого закона разыграли прямо-таки шпионский спектакль. Ценой неимоверных усилий перехватили почтового голубя, летевшего из-за океана к Садыру Жапарову не с миром, а с предостережением. С описанием всех крупных и мелких неприятностей, которые непременно случатся в Кыргызстане посте принятия "нехорошего" закона.

Потом некоторые "независимые" СМИ закричали ура: президент, дескать, испугался и срочно отозвал законопроект, запретив его рассматривать и даже заикаться о его рассмотрении. А депутаты, дескать, только вздохнули с облегчением, потому что им тоже страшно принимать закон, в котором содержится понятие "иностранный представитель" и из-за которого им не дадут спокойного житья эти самые иностранные представители.

На сайте "Кактус Медиа" появилась информация от имени адвоката Таттыбу Эргешбаевой. Якобы спикер Жогорку Кенеша направил проект закона на доработку в Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

Эта информация, по словам инициатора скандального (но очень нужного Кыргызстану) законопроекта Надиры Нарматовой, - не что иное, как "очередной организованный заговор", и она не соответствует действительности. А из повестки дня заседания ЖК этот вопрос был исключен не от испуга, а по вполне объективной причине: сама Надира Нарматова вместе с главой кабмина Акылбеком Жапаровым в Ошской области участвует в церемонии открытия новых школ. Без них рассмотрение законопроекта невозможно – вот дело в чем. А вовсе не в том, что промелькнуло в фантазиях проэнпэошных адвокатов с журналистами.

Последние в очередной раз "соврамши". Выдали страстно желаемое за действительное.

Послание Блинкена никого в Кыргызстане не испугало. Президентский ответ ему направлен. Отправлен абсолютно открыто, и потенциальным иноагентам нет нужды перехватывать его под покровом ночи и с риском для жизни тиражировать. Ответ – вот он, официально распространен пресс-службой. И в нем Садыр Жапаров четко расставляет все точки над соответствующими буквами:

"Вынужден отметить, что содержание Вашего письма имеет признаки вмешательства во внутренние дела нашего государства". Жапаров посылает мистера Блинкена… Нет, не туда, куда вы подумали, а внимательно почитать американский закон "О регистрации иностранных агентов" (FARA), принятый на родине мистера еще в 1938 году:

"Как известно, FARA предусматривает статус иностранного агента не только для СМИ, но и для других юридических и физических лиц. Нарушения – просрочка регистрации или отказ в регистрации – чреваты не только административной, но и уголовной ответственностью. В связи с этим не может не возникнуть вопрос: почему вам это можно, а нам – нет?"

Далее Жапаров предлагает Вашингтону провести аудит использования энпэошниками американских денег как минимум за последнее десятилетие. И открытым текстом говорит, что спонсорские деньги кыргызскими иноагентами распиливаются путем жалоб на "преследования" и "нарушения прав человека".

Принятием закона о некоммерческих организациях кыргызское государство защищает свои законные интересы. Имеет на это полное право и все основания.

И не надо лезть к нам со своей "демократией!" (Это не Жапаров написал, но это неизбежно вытекает из его жесткого ответа госсекретарю США.)

За последнее время коллективный Запад получил на свои главные вопросы два ответа от лидеров стран, которые он, Запад, долго и тщетно пытается подмять под себя. Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подробно объяснил суть российской внутренней и внешней политики с экскурсами в историю и размышлениями о добре и зле. Садыр Жапаров высказался короче и прямолинейнее. Если после его ответа Западу еще не все понятно… Это уже проблема Запада.

Источник - Вечерний Бишкек
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