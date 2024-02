Пентагон три десятилетия развивал ложные военные доктрины. И хорошо зарабатывал на них, - Вл.Прохватилов

Военные конфликты на Украине и Ближнем Востоке открыли "неудобную для Пентагона правду", – пишет старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, бывший директор по анализу и оценке программ Минобороны США генерал-майор в отставке Джон Феррари в своей статье на портале Defense One.

"Военный истеблишмент США, возможно, попал в ловушку победителя и проспал проблемы и вызовы будущих войн. От Сомали в 1993 году до почти двадцати лет в Ираке и Афганистане и сегодняшних войн на Украине и в Израиле становится очевидным, что Соединенные Штаты, возможно, создали совершенно неправильную военную машину, непригодную в XXI веке", – отмечает американский генерал.

"Молниеносная победа Вооруженных сил США над иракской армией в начале 1990-х годов ознаменовала поворотный момент в войне поколений, основной урок которой заключался в том, что высокоточные боеприпасы являются ключом к победе в будущих конфликтах. Этому соответствовал нарратив, которого многие отчаянно хотели в то время: а именно, что мы могли бы тратить меньше денег, иметь меньше сил и превратить войну в учение по прицеливанию, подавляя врага точными, короткими залпами, управляемыми сверху вниз, и все это возможно благодаря цифровой революции", – указывает Феррари.

В его оценке ситуации есть элемент лукавства, так как "молниеносная победа" в Ираке была обеспечена в том числе банальным подкупом генералов Саддама.

Но в целом он прав: в Пентагоне 30 лет считали, что надо строить суперавианосцы типа "Джеральд Форд", суперэсминцы типа "Замволт" и супернавороченные истребители. И все это чтобы обеспечить легкую победу над партизанами в тапочках или даже над армией любой страны третьего мира.

"С учетом тридцатилетней упорной ставки на небольшие, изысканные и дорогие вооруженные силы, чьи недостатки были скрыты радужными политическими предположениями, например, что мы будем вести только одну короткую войну с использованием высоких технологий, сейчас, возможно, настало время переоценить ключевые характеристики силовой конструкции", – посыпает свою собственную голову пеплом Джон Феррари. Ведь он был в числе тех, кто 30 лет исповедовал и распространял ложные военные доктрины, которые на поверку оказались негодными.

В целом эту статью можно считать постановочной, так как впервые американский генерал, отвечавший за концептуальные программы армии США, признал провал военных доктрин Пентагона и утверждает, что будущие войны между равными противниками будут войнами на истощение и вести их будут массовые армии.

В США сейчас "самая маленькая со временен Второй мировой войны армия, флот и военно-воздушные силы быстро сокращаются", вдобавок отсутствует массовое производство боеприпасов и недорогих ударных средств. На этом фоне Феррари пишет, что необходимо вернуть "массу и истощение в качестве основополагающих принципов планирования сил".

Отставной генерал прекрасно понимает, что в Пентагоне его призывы на данный момент являются "гласом вопиющего в пустыне": "Гражданские лидеры в министерстве обороны взяли на себя задачу диктовать структуру численности сил, чтобы она соответствовала их повестке дня. Они меняют свои предположения, чтобы удовлетворить желаемые бюджетные ограничения, вынуждая лидеров в военной форме заявлять, что у них есть силы, необходимые для реализации стратегии. На данный момент, когда дело доходит до численности наших вооруженных сил, здесь просто нет светлых пятен: силы продолжают сокращаться, а препятствия к действию будут продолжаться".

Несмотря на то что курирующие Пентагон представители администрации Байдена в условиях начавшейся президентской гонки замалчивают провалы в военном стратегировании, в Пентагоне уже сняли розовые очки и начали подготовку к будущим прямым военным конфликтам с равным противником, прежде всего с Китаем.

Созданная в 2019 году пентагоновская программа объединенного совместного общедоменного командования и контроля, известная под громоздкой аббревиатурой CJADC2, предусматривает интеграцию всех присутствующих на театре военных действий акторов в единое цифровое поле.

"Но после почти четырех лет разработки, согласно отчету Счетной палаты за 2023 год , "министерство обороны еще не определило детали, например, какие существующие системы будут способствовать [объединенному общедоменному командованию и контролю] и какие будущие возможности необходимо развивать". Более того, объединенное совместное общедоменное командование и контроль представляет собой концептуальную основу, а не программу как таковую, нет чиновника, который бы четко отвечал за предоставление измеримых и установленных в установленные сроки возможностей. Короче говоря, есть основания для серьезной обеспокоенности по поводу прогресса министерства в борьбе с контрсетевой угрозой Китая", – пишет на сайте аналитической платформы War on the Rocks старший научный сотрудник Центра стратегических и бюджетных оценок Зейн Клэр.

"CJADC2 провел последние несколько лет в пустыне, страдая от предписаний Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ), который навязывал универсальные стандарты и требования для обеспечения единства в будущих вооруженных силах… что грозило превратить CJADC2 в бессмысленное универсальное средство, а не в боевой потенциал", – пишут аналитики Hudson Institute Брайан Кларк и Дэн Патт.

"Не сумев реализовать свои первоначальные амбиции по подключению каждого датчика к каждому стрелку (то есть повсеместного создания разведывательно- ударных комплексов. – В.П.), команда CJADC2 добилась прогресса, перевернув первоначальный сценарий... Вместо того чтобы полагаться на спускаемые сверху стандарты и требования для создания более совместимых и взаимозаменяемых сил (усилия, которые могут занять десятилетия), в CJADC2 стали "объединять воедино конкретные системы, необходимые для решения реальных оперативных проблем сегодняшнего дня".

Заметим, что созданием единого цифрового пространства театра военных действий в Пентагоне занимаются уже не одно десятилетие. Но текущие военные конфликты на Украине и Ближнем Востоке показали несостоятельность тотальной универсализации, которую Пентагоновские кабинетчики навязывали армии в течение 30 лет.

Но основная проблема Вооруженных сил США, как и других армий НАТО, состоит не в том, как управлять, а в том, чем управлять.

Самая маленькая со времен Второй мировой войны армия, на вооружении которой стоят гигантские дорогостоящие боевые платформы (суперавианосцы, суперэсминцы, суперистребители), которые могут быть легко выведены из строя роем примитивных и дешевых дронов, – вот главная проблема Пентагона, к решению которой в Минобороны США приступают крайне неуверенно и неохотно.

В июле 2019 года Управление по промышленной политике Пентагона (Office of Industrial Policy, INDPOL) выложило в открытый доступ доклад "Возможности промышленности" (Industrial Capabilities), где главной проблемой была названа монополизация военно-промышленного комплекса.

Чуть ли не главной ошибкой руководителей Пентагона и ВПК стал отказ от замены устаревшей боевой техники и курс на постепенную модернизацию уже существующей. Это привело к появлению "поколения ученых и инженеров, которым не хватает опыта в разработке, проектировании и производстве новых боевых систем и средств".

В феврале 2023 года на официальном сайте Пентагона был опубликован меморандум, подписанный заместителем министра обороны США по научным исследованиям и технике Хайди Шью, в котором она объявила о создании Целевой группы по стратегическим вариантам (Task Force on Strategic Options) в качестве подкомитета Совета по оборонным наукам (DSB).

Задача новой структуры Пентагона состоит в том, чтобы в случае прямого военного конфликта со "странами, которые стремятся к бoльшему региональному могуществу, избежать повышения стоимости вмешательства Соединенных Штатов до неприемлемого уровня с точки зрения гибели военнослужащих и потери ценных активов".

Перед Целевой группой поставлена задача разработки новых вооружений и стратегических концепций с тем, чтобы в случае военного конфликта с такими странами [Россия, Китай] "победить с наименьшей ценой".

Американский военный аналитик Джулия ван дер Колф в статье Building A New American Arsenal (Создание нового американского арсенала), опубликованной на портале War On The Rocks, вскрыла подоплеку этого меморандума: "В Пентагоне звонят тревожные звоночки. Соединенные Штаты быстро истощают свои запасы боеприпасов, чтобы поддержать украинскую армию… Война на Украине подтвердила то, что уже было широко известно: промышленная база Америки атрофировалась после распада Советского Союза… Несмотря на усилия по восстановлению и укреплению производственной базы... время замены критически важных запасов составляет в среднем ошеломляющие 13 лет при текущей производительности".

Джулия ван дер Колф поддержала инициативу Хайди Шью и предложила создать в американском ВПК особый стоимостной оружейный сектор (distinct value arms sector of the U.S. defense industry). Иными словами – "бюджетный" сектор американской оборонки.

Суть ее концепции: победа в войнах будущего между равными противниками будет достигаться за счет более эффективной синергии в триаде количество/качество/стоимость вооружений. На первое место в этой триаде выходит максимально возможное в рамках разумного снижение стоимости.

Однако есть основания считать, что задачи "целевой группы" Пентагона, равно как и предложение Джулии ван дер Колф снизить стоимость военного конфликта с равным противником, не будут достигнуты, по крайне мере в ближайшей перспективе.

Один из ведущих американских военных аналитиков директор Центра оборонных концепций и технологий Брайан Кларк на протяжении последних лет написал десятки докладов и статей, провел множество конференций и круглых столов, стремясь довести до сознания лидеров американской военной промышленности необходимость коренного пересмотра их курса на разработку и создание сверхдорогих "звезд смерти" (Death Stars), таких как гигантские авианосцы класса "Джеральд Р. Форд" и эсминец-невидимка "Замволт", и перейти к массовому выпуску простых и дешевых в эксплуатации автономных дронов, чтобы вести сетецентрические войны, идеологом и разработчиком которых является сам Брайан Кларк.

Свою концепцию Брайан Кларк с соавторами изложил в монументальном докладе American Sea Power at a Crossroads: A Plan to Restore the US Navy’s Maritime Advantage, но с сожалением отметил, что "армия США находится на перепутье", продолжая создавать все более неустойчивые большие многоцелевые платформы и войсковые формирования [те самые Death Stars], которые в конечном итоге будут ограничивать обеспечение национальных интересов США и их союзников".

Все просто: на одном суперавианосце или суперистребителе пятого поколения военные корпорации США зарабатывают в разы больше, чем на сотнях мелких и простых дронов. Инертность военно-промышленного лобби Америки, нацеленного на максимизацию своей прибыли, дает время и шансы подготовиться к будущим военным конфликтам всем странам, проводящим независимую внешнюю политику. Источник - фонд стратегической культуры

