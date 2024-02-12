Похищение Европы: в силках англосаксонской геополитики, - Юрий Борисов

09:13 13.02.2024 12.02.2024 | Юрий БОРИСОВ



Западные элиты усердно работают над превращением Евросоюза в зону социально-экономической катастрофы, стремясь направить ее разрушительную энергию на Восток



Общеизвестно: для того чтобы уверенно прогнозировать будущее всей зарубежной Европы, достаточно понимать, в каком состоянии находится ее главный локомотив – Германия. А это состояние ныне таково, что даже политкорректные западные СМИ вынуждены констатировать, что перспективы у этой страны (а следовательно, у всего ЕС), мягко говоря, неблестящие.



"Прошлой осенью в производственном цехе в Дюссельдорфе мрачные звуки валторниста сопровождали заключительный акт столетней фабрики. Среди мерцающих факелов многие из 1600 человек, потерявших работу, стояли с каменными лицами, в то время как раскаленный металл последнего продукта завода – стальной трубы – был сглажен до идеального цилиндра на прокатном стане. Церемония завершила 124-летний период, который начался в период расцвета индустриализации Германии и пережил две мировые войны, но не смог пережить последствия энергетического кризиса", – пишет Bloomberg. За прошедший год было множество итераций таких финалов, подчеркивающих болезненную реальность, с которой столкнулась Германия, дни которой в качестве промышленной сверхдержавы, возможно, подходят к концу. Объем промышленного производства в крупнейшей экономике Европы снижается с 2017 года, ускоряясь по мере снижения конкурентоспособности.



"Если честно, надежды не так много, – признается главный исполнительный директор ведущего свою историю с XIX века поставщика производственного оборудования, GEA Group AG, Стефан Клеберт. – Я действительно не уверен, что мы сможем остановить эту тенденцию. Многое должно было измениться очень быстро".



Основы промышленной машины Германии рушатся, как костяшки домино. Америка отдаляется от Европы, конкурируя с нею за климатические инвестиции. Развивая собственную промышленность, Китай уже не хватается за товары из Германии так же ненасытно, как и ранее, да и прекращение поставок дешевого природного газа из России стало для ряда крупных предприятий "окончательным ударом".



Москва уже давно и постоянно предупреждает Берлин, Брюссель и компанию о том, что безрассудные игры с фундаментом европейского экономического процветания в виде относительно дешевых российских энергоносителей до добра не доведут.



"Им (США. – Ред.) нужен был этот конфликт. Результат: утратившая давно часть ‒ не полностью, но значительную часть ‒ своего суверенитета Европа вынуждена была сразу встать в хвост своему сюзерену и последовать за его политикой, перейти к политике санкций и ограничений в отношении России. Вынуждена была, понимая, что это идет ей во вред, и теперь все энергоносители ‒ значительную часть этих энергоносителей ‒ покупают из Соединенных Штатов на 30 процентов дороже.



Ввели ограничения на российскую нефть, а результат какой? Это не так очевидно, как по газу, но результат тот же: они количество поставщиков сократили, в свою очередь начали покупать у сократившегося количества поставщиков нефти по более дорогим ценам, а мы продаем свою нефть в другие государства со скидкой.



Понимаете, что получилось? Конкурентоспособность европейской экономики упала вниз, а конкурентоспособность их главного на самом деле с точки зрения экономической составляющей конкурента ‒ Соединенных Штатов, резко возросла, и других стран, в том числе в Азии, тоже возросла. В результате утраты части своего суверенитета, своими руками, вынуждены были пойти на принятие решений себе во вред",



– подробно остановился на данном вопросе Владимир Путин в своей "валдайской" речи 2023 года. Не прошло и двух лет, на Западе стали о чем-то догадываться, убеждаясь в справедливости доводов российской стороны:



"Энергетический кризис летом 2022 года стал серьезным катализатором. Несмотря на то, что наихудших сценариев, таких как замораживание домов и нормирование, удалось избежать, цены остаются выше, чем в других странах, что увеличивает издержки из-за более высокой заработной платы и сложности регулирования. Одним из наиболее пострадавших секторов стала химическая промышленность – прямой результат потери Германией дешевого российского газа. Поскольку переход на чистый водород все еще остается неопределенным, почти каждая десятая компания планирует навсегда остановить производственные процессы, согласно недавнему опросу, проведенному отраслевой ассоциацией VCI. BASF SE, крупнейший производитель химической продукции в Европе, сокращает 2600 рабочих мест, а Lanxess AG сокращает персонал на 7%",



– продолжает международное деловое агентство живописать проблемы лишившейся былых преференций германской индустрии.



Однако, несмотря на очевидную картину экономического угасания, чреватую уже начавшимися тяжелейшими социальными потрясениями, марионеточные элиты с поистине маниакальным упорством продолжают гнуть прежнюю линию, ведущую и Германию, и Европу прямиком к катастрофе. Для того чтобы в этом убедиться, можно просто сравнить две недавние и, что характерно, синхронно вышедшие новости.



С одной стороны, протесты фермеров по всей Европе, мотивируемые неподъемными ценами на топливо. В конце января стало известно об исчерпании федеральным правительством Берлина денег на поддержку граждан, о чем поведал в шоу на телеканале Erste уполномоченный правительства по делам востока Карстен Шнайдер: "Я бы хотел сказать пару слов о нынешнем финансовом положении начистоту: у нас просто не осталось больше денег".



Ровно тогда же стало известно о выделении правительством Шольца после разговора последнего с Байденом боевикам ВСУ "военных товаров на сумму более 7 миллиардов евро". А генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал "подготовиться к возможности многолетней конфронтации с Россией, которая может продлиться десятилетия", для чего надлежит наращивать заказы для европейских оборонных компаний. По его мнению, в условиях рыночной экономики производителям вооружений нужны подписанные контракты, дабы они могли наращивать производство. В случае если Россия выйдет победителем из конфликта на Украине, "нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится и на другие страны", так что "лучшая защита сейчас – это поддержка Украины и инвестиции в военный потенциал НАТО", заклинает норвежец, предлагая Европе раз и навсегда отказаться от стабильного экономического развития и социального благополучия и вместо этого потратить все силы и средства на подготовку к войне с Россией.



Заметим, пресловутая "российская агрессия", к отражению которой он призывает Запад посвятить все свои силы и средства, примерно столь же вероятна, как взрыв Солнца в ближайший миллиард лет. Даже после того, как на Западе уже было совершено столько неадекватных шагов во вред народам Европы, возможность для нормализации европейской социально-экономической ситуации отнюдь не утрачена полностью, о чем также говорит российский лидер:



"Есть и другая составляющая всей этой проблемы. Конечно, если когда-нибудь будет выявлено, кто это сделал (диверсию на "Северных потоках". – Ред.), надо привлекать к ответственности. Это акт международного терроризма. Но сохраняется одна ветка "Северного потока – 2", она не повреждена, и по ней можно поставлять 27,5 миллиарда кубических метров газа в Европу. Это только решение Правительства Федеративной Республики Германии. Больше ничего не надо. Сегодня решение – завтра вентиль мы поворачиваем, и все – газ пошел. Но они же этого не делают, потому что, как у нас говорят, "вашингтонский обком" не разрешает – в ущерб собственным своим интересам".



Между тем пресловутый "вашингтонский обком" не просто не позволяет германским властям восстановить спасительные для их страны энергетические отношения с Россией, но даже не велит совать нос в расследование этого опаснейшего будущего Германии преступления. "Продолжающееся в Германии расследование диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" является фарсом. Оно не предназначено для достижения какого-либо результата. Например, совершенно запоздалая реакция следствия – лишь через две недели после подрыва, затем отсутствие оборудования на кораблях, несмотря на то что точно знали, о чем идет речь, и многое другое. Я не рассчитываю на какой-либо результат, потому что результата не должно быть", – заявил депутат бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.



Вполне очевидно, что глобалистские круги Запада и полностью подконтрольные им европейские элиты взяли курс на превращение территории Германии и Евросоюза в целом в зону сплошной социально-экономической катастрофы с перспективой канализации ее разрушительной энергии в восточном направлении.



Как мы писали ранее, цель разыгрываемой комбинации остается прежней – максимальное ослабление соперничающих центров силы и возвращение англосаксов на мировую арену в качестве единственного и неоспоримого хозяина этой планеты. А вопрос о том, что останется после этого от самой Европы, их совершенно не волнует. Больше того, чем меньше от нее останется, тем лучше будет для них. Источник - фонд стратегической культуры

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