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В Таджикистане не хватает более 2000 врачей и почти 400 медсестер
10:23 13.02.2024

Хотя в статистике Минздрава, как и прежде, есть несоответствия.
Джамолиддин Абдуллозода (крайний справа)

В Таджикистане на сегодняшний день не хватает 2009 врачей и 391 медсестры. Это на 289 врачей и 184 медсестры меньше, чем за 6 месяцев 2023 года. Об этом сообщил министр здравоохранения и социальной защиты населения Джамолиддин Абдуллозода на пресс-конференции.

Он отметил:

- в Душанбе не хватает 49 врачей и 35 медсестер;

- в Хатлонской области не хватает 748 врачей, а вопрос нехватки среднего медицинского персонала решен;

- в Согдийской области не хватает 545 врачей и 55 медсестер;

- в РРП не хватает 361 врача и 151 медсестры;

- в Горно-Бадахшанской автономной области не хватает 23 врача и 7 медсестер;

О несоответствиях в статистике
Вот уже два года в статистике, предоставляемой министром здравоохранения, наблюдаются некоторые несоответствия относительно нехватки кадров на местах.

18:20 26 июля, 2023
Один врач на 10 сел: Это история не какого-то одного кишлака, эта история характерна для всего Таджикистана
В частности, по приведенным министром данным, всего в стране не хватает 1726 врачей и 248 медсестер, что меньше на 283 врачей и 143 медсестер меньше озвученной общей статистики (2009 и 391).

В прошлом году данные по нехватке медработников по республике за первые шесть месяцев тоже разнились. Тогда было сообщено, что всего не хватает 2298 врачей и 575 медсестер. Однако при разбивке по регионам статистика разнилась: получалось, что не хватает всего 2143 врачей и 590 медсестер.

При этом, тогда министр привел данные с учетом нехватки медработников и в частных клиниках и других ведомствах. В этом году Абдуллозода об этих данных не сказал.

На нынешней пресс-конференции, 12 февраля, корреспондент "Азия-Плюс" спросил Джамолиддина Абдуллозода о несоответствии статистики, однако внятного ответа не последовало: министр лишь сказал, что "статистика меняется день ото дня".

Сколько врачей уехало за границу?
Министр здравоохранения сообщил, что по сравнению с 2022 годом в 2023 году на работу за границу выехали на 274 врача меньше.

Статистика и тут, скорее всего, своеобразная. Потому, что на пресс-конференции в августе 2023 года Джамолиддин Абдуллозода сообщал, за 6 месяцев 2023 года в миграцию из Таджикистана выехали 70 врачей и 343 медицинских сестер, а в 2022 году из Таджикистана эмигрировали 548 врачей и 1187 медицинских работников.

По словам министра, причина, по которой врачи уезжают за границу – прежде всего, повышение квалификации.

При этом Абдуллозода сообщил, что в прошлом году из-за границы вернулись и работали в медицинских учреждениях страны 119 врачей и 113 медсестер.

Джамолиддин Абдуллозода (архивное фото)
Фото Asia-Plus
Напомним, тема ухода врачей из профессии и нехватки кадров в медицинской сфере уже много лет является актуальной в Таджикистане. Власти постоянно говорят о льготах и ​​повышении зарплат врачам, чтобы предотвратить этот процесс. Эксперты говорят, что сфера здравоохранения нуждается в масштабных реформах.

Сами врачи говорят, что одной из главных причин увольнения таджикских врачей является низкая зарплата.

Сам министр здравоохранения, объясняя причины ухода врачей, ранее отмечал, что "в других, особенно, соседних странах, предусмотрены специальные программы и льготы для медицинских работников, в том числе жилье, высокие зарплаты и льготы для их детей, и это является основной причиной оттока врачей из Таджикистана".

В настоящее время среди стран Центральной Азии самую низкую зарплату получают таджикские врачи, средняя зарплата которых составляет в пределах $145. Кроме того, врачи получают в среднем от 400 до 1500 сомони доплаты от доходов от платных услуг медицинских учреждений.

Сколько людей изучают медицину?
По словам Абдуллозода, сейчас в стране в высших медицинских учреждениях обучаются 22 тыс. 245 студентов, что на 7 тыс. 80 больше, чем в 2022 году. В прошлом году высшие вузы страны окончили 2350 человек.

Как не ошибиться с выбором семейного врача в Таджикистане?
Всего же в медицинских образовательных учреждениях страны обучаются 68 428 студентов. В прошлом году эти учебные заведения окончили 14 799 человек.

Министр отметил, что за счет выпускников уровней интернатуры и ординатуры в 2023 году было принято на работу 1 тыс. 178 человек, в то же время еще 1 тыс. 357 человек по разным причинам перешли на работу в другие учреждения.

В прошлом году 70 врачей ушли на пенсию, 46 умерли, сообщил министр.

Источник - asiaplustj.info
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