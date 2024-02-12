Лучшему району Туркменистана (Ак-Бугдайскому) вручена денежная награда от президента страны в 1 миллион долларов

10:34 13.02.2024

В Ахалском велаяте (области) состоялась праздничная церемония вручения заслуженной награды – денежной премии в размере 1 миллиона долларов США району Ак Бугдай, ставшему в 2023 году победителем конкурса на звание лучший район страны.



В торжествах приняли участие депутаты Меджлиса (парламента) Туркменистана, члены общественных организаций страны, областной и районной администраций, работники культуры, СМИ и старейшины.



В поздравительном обращении президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова к населению района Ак Бугдай, подчеркивается, что в преддверии международных мероприятий по случаю провозглашения районного центра, древнего города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году, достижения района Ак Бугдай демонстрируют усердный труд жителей района на благо страны.



Участники праздника приняли обращение к президенту Туркменистана, в котором выразили главе государства признательность за высокую оценку их вклада в социально-экономическое развитие страны.