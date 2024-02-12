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|Экс-глава Финмониторинга Элиманов пересел в кресло 1-го зама КНБ Казахстана
13:41 13.02.2024
Экс-глава АФМ Жанат Элиманов получил должность в КНБ
Бывший глава АФМ Жанат Элиманов получил должность в КНБ, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Распоряжением Главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении Акорды.
До этого назначения Жанат Элиманов занимал должность председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу с 28 января 2021 года. Был переназначен на эту должность в ноябре 2022 года.
Жанату Элиманову 45 лет, он родился в Караганде. Образование высшее. В 1999 году окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова (специальность "правоведение").
Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности и. о. прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры Караганды.