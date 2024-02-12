Казахстан и Узбекистан будут охранять экосистему плато Устюрт вместе

13:45 13.02.2024

В Самарканде проходит встреча стран-участниц (COP 14) Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных



АСТАНА, 12 фев - Sputnik. Казахстан и Узбекистан подписали Меморандум о сотрудничестве в области сохранения животного мира Плато Устюрт, сообщили в Минэкологии республики.



"Целью принятого документа является трансграничное сотрудничество по сохранению ключевых видов млекопитающих мигрирующих животных этого региона – это джейран, переднеазиатский леопард, уриал, кулан и другие", - отмечается в сообщении.



Вице-министр экологии Казахстана Нуркен Шабиев представил на встрече Управляющего комитета Глобальной программы по охране снежного барса и экосистем, которая прошла на полях форума в Самарканде, рассказал, что делает страна для сохранения популяции снежного барса.



"В докладе были отражены усилия национальных общественных и научных институтов по мониторингу вида с использованием самых современных технологий", - отметили в Минэкологии.



Отдельно в рамках форума организовали сессию, посвященную трансграничному сотрудничеству стран Центральной Азии для сохранения мигрирующих видов диких животных.



На ней обсудили вопросы обеспечения свободной миграции диких млекопитающих, сотрудничество в развитии сети трансграничных охраняемых территорий.