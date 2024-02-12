В туркменских государственных магазинах хлеб и мука подорожали более чем в два раза

17:44 13.02.2024

В Туркменистане с 12 февраля государственные магазины повысили стоимость хлеба и муки, которые отпускают населению по льготным ценам. Данные продукты стали дороже более чем в два раза, сообщает "Азатлык" (региональное бюро Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом).



Уточняется, что килограмм муки, который стоил один манат ($0,3 по госкурсу или $0,05 - по курсу черного рынка), теперь продают за 3,5 маната ($1 или $0,18). Буханка хлеба также повысилась в цене с одного (($0,3 или $0,05) до 2,5 маната ($0,72 или $0,13).



При этом лимит на продукты остался прежним: не более пяти килограммов муки за один раз и до трех буханок в одни руки.



Жители республики говорят, что если раньше предпочитали употреблять в пищу больше хлеба, чтобы экономить на других продуктах, то теперь придется ограничиться и в этом, так как новые цены заметно бьют по семейному бюджету.



Издание подчеркивает, что власти не предупреждали граждан об удорожании субсидированных продуктов. Журналисты пытались дозвониться до чиновников из Министерства торговли и внешнеэкономических связей, чтобы выяснить причину их действий, но безрезультатно.



Между тем, как пишет Turkmen.news, жители Балканского велаята (области) сообщали о повышении стоимости хлеба в госмагазинах еще в январе текущего года. Кроме того, источники в стране утверждают, что с полок торговых точек исчезли куриные окорочка, так как ожидается повышение цены на них. По этой же причине потребители в спешном порядке закупают подсолнечное масло.



В Туркменистане действуют как государственные магазины, так и частные. В последних наблюдается больший ассортимент товаров, однако они заметно дороже, поэтому позволить их может далеко не каждый житель республики. Что касается торговых точек, полностью контролируемых властями, то цены здесь более лояльные, но есть ограничения по количеству покупок, качество продуктов оставляет желать лучшего, к тому же продавцы навязывают в нагрузку не пользующуюся популярностью продукцию.



Кроме того, из-за наплыва желающих купить хлеб по льготной стоимости у госмагазинов регулярно образуются очереди. Давка порой приводит к печальным последствиям. Так, летом прошлого года сообщалось, что в Дашогузском велаяте при покупке субсидированной муки случилась драка, в которой погибла женщина.