Суд в Астане добавил срок бывшему министру культуры Мухамедиулы и отправил за решетку его жену

18:45 13.02.2024

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор бывшему министру культуры и спорта Казахстана Арыстанбеку Мухамедиулы по делу о попытке дать взятку в особо крупном размере, увеличив ему срок наказания с нынешних восьми до 11 лет лишения свободы, передает NUR.kz.



Экс-министру также пожизненно запретили занимать должности на госслужбе. Вместе с Мухамедиулы была осуждена его супруга Галия Искакова, получившая полгода лишения свободы и адвокат Мустахим Тулеев - его приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 10 лет.



По данным обвинения, в декабре 2022 года Мухамедиулы, находясь в следственном изоляторе Астаны, захотел выйти из-под стражи и сохранить в собственности отель "Дипломат". Для этого он решил дать взятку должностным лицам через адвоката Мустахима Тулеева.



Посредником выступила супруга экс-министра Галия Искакова. В кафе она передала Тулееву $140 тыс. за положительное решение вопроса по отелю "Дипломат". В январе 2023 года она в авто адвоката передала ему $120 тыс. за изменение меры пресечения супругу. В апреле того же года Искакова через водителя передала Тулееву еще $100 тыс. за смягчение ему наказания. В июне 2023 года она через своего сына передала адвокату еще около $100 тыс..



"Тулеев путем обмана и злоупотребления доверием, завладев денежными средствами, распорядился ими по своему усмотрению", - отметили в суде.



В итоге Мухамедиулы судили за покушение на дачу взятки в особо крупном размере. Его супруга признана виновной в посредничестве во взяточничестве, а адвокат - в мошенничестве в особо крупном размере.



Арыстанбек Мухамедиулы занимал пост министра культуры и спорта в годы президентства Нурсултана Назарбаева. Ряд казахстанских СМИ писали, что ему покровительствовала старшая дочь первого президента Дарига Назарбаева. Бывший чиновник был арестован в мае 2022 года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении бюджетных средств, которые были выделены на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также ряд профильных проектов. Приговор экс-министру вынесли летом 2023 года.



В сентябре в Астане начался второй суд над Мухамедиулы. Его обвинили в попытке рейдерского захвата отеля "Дипломат". Приговор про этому делу еще не вынесен.



Супруга бывшего чиновника Галия Искакова - искусствовед по образованию, является бизнесвумен. Подробнее о том, какими активами владела семья Мухамедиулы можно почитать здесь.