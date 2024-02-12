Умер генерал Востротин, командовавший 9-й ротой в Афгане

19:52 13.02.2024

Умер генерал Валерий Востротин



На 72-м году жизни умер Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин, сообщили "Ъ" в общероссийской организации военных инвалидов "Воин", которой он руководил. Востротин командовал 345-м гвардейским полком, в составе которого была 9-я парашютно-десантная рота. Она знаменита боем за господствующую высоту 3234 в Афганистане. По мотивам этих событий Федор Бондарчук снял фильм "9 рота".



