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Умер генерал Востротин, командовавший 9-й ротой в Афгане
19:52 13.02.2024

Умер генерал Валерий Востротин

На 72-м году жизни умер Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин, сообщили "Ъ" в общероссийской организации военных инвалидов "Воин", которой он руководил. Востротин командовал 345-м гвардейским полком, в составе которого была 9-я парашютно-десантная рота. Она знаменита боем за господствующую высоту 3234 в Афганистане. По мотивам этих событий Федор Бондарчук снял фильм "9 рота".



Востротин скончался сегодня, 13 февраля, в загородном доме. Генерал-полковник не дожил два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана. Причиной смерти стало тяжелое заболевание, с которым он боролся два года. За выполнение боевых задач в Афганистане в 1989 году Валерий Востротин получил звание Героя СССР.

С 1994 по 2003 годы Валерий Востротин был заместителем Сергея Шойгу, руководившего МЧС России. После Востротин был депутатом Госдумы четвертого созыва. С 2017 года генерал-полковник был главой попечительского совета парка "Патриот". Также он снялся в трех фильмах: "Черная акула", "Путь" и "Документальный фильм Боевое братство".

9 парашютно-десантная рота в составе 345-го гвардейского полка под командованием Валерия Востротина стала известна благодаря захвату и бою за безымянные высоты, отмеченные на картах как 3234 и 3228. 7 января 1988 года бойцы в течение 12 часов держали оборону против превосходящей силы противника. Одержанная победа позволила разблокировать дорогу к городу Хост и возобновить снабжение советских войск.

Источник - news.mail.ru
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