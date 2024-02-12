Марат Иманкулов: Водный вопрос должен стать номером один для стран ЦА

20:30 13.02.2024

13 февраля 2024 - Светлана Лаптева



В последнее время одним из факторов угроз в Центральной Азии становится проблема использования водных ресурсов. Об этом на круглом столе "Угрозы и риски 2024 года: кто сможет гарантировать стабильность в Центральной Азии в условиях геополитической турбулентности" заявил секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов.



По его словам, эта проблема становится одним из таких факторов, которые влияют на безопасность региона.



- Кыргызстан и Таджикистан являются странами, формирующими источники воды, и нам в этой ситуации трудно. Налицо нехватка воды уже несколько лет подряд. Из-за маловодия наши крестьяне очень страдают. В прошлом году большие площади остались без полива и люди не получили урожай. Мне кажется, особенно нам, центральноазиатским государствам нужно скорее сесть за стол переговоров, обсудить на экспертном уровне, на уровне руководителей стран вопрос обеспеченности водой населения стран Центральной Азии. Нельзя оставлять это без особого внимания. Надо посмотреть на будущее, задать себе вопрос, что нас ждет через несколько лет. Этот вопрос в ближайшие годы будет номер один, который надо решать безотлагательно. Вопрос очень сложный.



Вы, наверное, видите, что сейчас в Афганистане происходит. Там каналы строят, на канале Куш-Тепа до 30% воды забирают. Они говорят, что никакие соглашения с мировым сообществом или отдельными странами не подписывали, никаких обязательств они не брали, поэтому ничего согласовывать не собираются. А потому что нам надо, то и будем брать. Имеем право на свою долю реки Амударьи. Но так вопрос не решается. А что будет в низовьях? Узбекистан, Туркменистан, Казахстан – как они будут обеспечены водой?



В Кыргызстане отчетливее проявился и другой очаг напряжения. Наверное, впервые за долгие годы, вопреки мнению, что у нас то в Кыргызстане проблем с водой нет, эксперты и чиновники заговорили, что у нас самих ситуация с водой непростая. В прошлом году наши соседи казахи на нас обижались. Пока официальных коммюнике не представляла казахская сторона, но в сообщениях казахстанских СМИ , в соцсетях эта точка зрения озвучивается, есть недовольство.. Они говорят, что мы воду специально перекрывали. Но мы не перекрывали. Все, что надо было Казахстану, все отпускалось. Полностью, стопроцентно отпускалась вода. Просто этой воды не хватало не только им, и нам не хватало этой воды. А сообщения казахских СМИ создают напряжение, рождают недопонимание у казахского народа. Поэтому именно этот вопрос становится очень актуальным, который надо решать в ближайшее время", - заявил Марат Иманкулов.



Отметим, круглый стол "Угрозы и риски 2024 года: кто сможет гарантировать стабильность в Центральной Азии в условиях геополитической турбулентности" был организован Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".