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Катар готов инвестировать в Казахстан по-крупному, - В.Панфилова
20:35 13.02.2024

Астана собирается помочь Дохе в обеспечении продовольственной безопасности
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
13.02.2024
Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Доху.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 13 февраля отправился с двухдневным государственными визитом в Доху. На переговорах с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром страны будут обсуждаться вопросы расширения двустороннего сотрудничества. Токаев также примет участие в казахско-катарском инвестиционном форуме и проведет ряд встреч с ведущими катарскими бизнесменами, сообщила Акорда.
Это ответный визит казахстанского президента Токаева в Катар. Летом минувшего года катарский эмир посетил страны Центральной Азии, где провел переговоры с региональными лидерами и подписал партнерские соглашения. Принимая шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, казахстанский лидер отметил, что "Катар является для Казахстана важным и надежным партнером на Ближнем Востоке".

Катар – один из ключевых экономических и политических игроков на Ближнем Востоке. За счет огромных запасов энергоресурсов страна вышла на четвертое место в мире по ВВП на душу населения с показателем более 100 тыс. долл. При этом на территории Катара проживают всего 3 млн человек, и только 12% его жителей – это местные граждане.

По мнению главного эксперта Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Адиля Каукенова, страна довольно уникальная и способна добиваться поставленных целей в своей внешней политике и действовать самостоятельно. Катар занимает особое место в регионе, хотя его отношения с соседними странами простыми не назовешь, но его влияние на Ближнем Востоке велико.

Международный авторитет страна повысила за счет своей роли в афганском урегулировании. В частности, ООН проводит в Дохе встречи спецпредставителей ряда стран по Афганистану. Очередную такую встречу генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш собирает в столице Катара 18–19 февраля. Кроме того, строительство инфраструктуры мирового класса и введение инноваций дают Дохе преимущество в экономическом партнерстве со странами Центральной Азии.

По прогнозам Всемирного банка, в ближайшее время экономика Катара будет самой быстрорастущей среди стран ШОС. Ожидается рост ВВП по итогам текущего года на 4,4%.

Генеральный директор Qatar National Enterprises Абу Бакр Ноурейн сказал телеканалу "24KZ": "За последнее десятилетие экономика Катара стала более диверсифицированной. Мы вкладываем средства в сферы туризма, образования, медицины, органических продуктов питания, строительства, недвижимости и информационных технологий. Наша цель – продвигаться вперед, увеличивать инвестиции в другие страны и на различные рынки". По его словам, Катар активно инвестирует в проекты как на своей территории, так и за рубежом. Одним из приоритетных направлений для катарского инвестора является Казахстан. Только за девять месяцев 2023 года приток прямых инвестиций составил более 4 млн долл., торговый оборот двух стран составил 9,6 млн долл.

"Катар заинтересован в сотрудничестве с Казахстаном по нескольким причинам, основными из которых являются стремление получить экономическую пользу и укрепить собственное политическое влияние в Казахстане и Центральной Азии, где Астана играет большую роль. Для властей Катара важно, чтобы финансовые ресурсы страны инвестировались и приносили доход. Казахстан как объект приложения инвестиций и торгово-экономического сотрудничества весьма интересен для Дохи. Немаловажно, что Казахстан способен помочь Катару повысить продовольственную безопасность: мясо-молочная продукция, зерновые – это весьма важные позиции в условиях нынешней волатильности поставок продовольствия и уровня его цен на мировом рынке", – сказал "НГ" руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев. По словам эксперта, не стоит забывать, что у Катара есть амбициозные соседи – Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, есть также Иран. Все эти страны также активны в Центральной Азии. Поэтому для властей Катара важно своевременно и активно укреплять свои позиции в Казахстане и Центральной Азии.

Активное сотрудничество Казахстана с Катаром было начато в минувшем году. В частности, стороны договорились о создании казахско-катарской торгово-промышленной палаты, которая будет способствовать укреплению торговых и экономических связей между странами. На базе международного финансового центра "Астана" будет открыт филиал одного из крупнейших банков Катара на основе исламского права. Авиакомпания Qatar Airways готова не только увеличить регулярные прямые рейсы с 7 до 14 раз в неделю, но и оказать содействие в создании в республике авиахаба.

Казахстан готов увеличить экспорт в Катар около 60 видов продукции на общую сумму 250 млн долл. Сюда входят экологически чистые виды продуктов питания – мясо, рыба, икра, мед и др. Страны сотрудничают и в военно-технической сфере. Так, в декабре 2023 года Казахстан и Катар подписали соглашение о военном сотрудничестве. В рамках договора стороны могут сотрудничать в сфере военной медицины, военного образования и военной науки, а также во время учений могут совместно использовать воздушное пространство и военные полигоны обеих стран. Напомним, аналогичный договор с Катаром есть у Киргизии (см. "НГ" от 27.12.23).

По мнению директора Агентства этнонациональных стратегий, доктора исторических наук Александра Кобринского, лидеры редко встречаются ради решения одного вопроса, поэтому можно предположить, что на переговорах будет рассмотрен пакет тем – от самых простых, таких, как, например, привлечение катарских туристов в Казахстан, до сложных, как создание Катаром энергетического банка с представительством в ряде стран Ближнего Востока, Северной Африки. И вот теперь рассматривается Астана. "Что нужно Казахстану? Нужны инвестиции, нужны деньги в экономику страны, потому что ситуация далека от идеальной. Особенно тяжелая ситуация в энергетической отрасли. Деньги – ключевая для Казахстана тема. Катар не прочь зайти с большими инвестициями в Казахстан, тем самым он составляет конкуренцию Королевству Саудовской Аравии (КСА). И если КСА во многом самостоятельное государство, то Катар находится под мощным влиянием Вашингтона и Лондона. Таким образом, для США и Великобритании открываются дополнительные возможности контроля логистических путей и нефтегазовых потоков, проходящих через страны Центральной Азии и создающихся при помощи России и Китая, а также духовной сферы. В сегодняшних реалиях борьба стран не только за ресурсы, но и за контроль над транспортными коридорами. Властям Казахстана необходимо помнить: "Коготок увяз, всей птичке пропасть", – сказал "НГ" Кобринский.

Источник - НГ
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