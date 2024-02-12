 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-президент Монголии заявил о претензии на российские территории
00:01 14.02.2024

Экс-президент Монголии (2009−2017) Цахиагийн Элбэгдорж напомнил про владения Золотой Орды в 1471 году, куда входила и территория современной России. Так он прокомментировал историческую часть интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону. При этом Элбэгдорж призвал Москву не волноваться, потому что монголы - это "мирная и свободная нация", пишет обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова.

Позиция данного политика не удивительна - он русофоб и националист. Элбэгдорж считается на Западе одним "из признанных демократических лидеров 1990-х годов". Как и многие постсоветские лидеры того периода он "переобулся" после развала СССР, где он учился во Львовском военном училище. Элбэгдорж стал агентом влияния Запада после учебы в США и Англии. В Монголии он создал Демократическую партию, вместе с которой до сих пор защищает западные идеалы и установки.

Элбэгдорж осудил СВО и призвал российского президента Владимира Путина "немедленно прекратить войну". []

Элбэгдорж призвал Запад предоставить Украине истребители и ракеты большей дальности. Также он считает, что азиатский континент "полон самопровозглашенных правителей", которые помогают Путину.

Призыв экс-президента Монголии "не волноваться" выглядит неуместным троллингом "моськи" против "слона". Дело также не в "мирной и свободной нации", которая такой не является, судя по опубликованным Элбэгдоржем картам, а в том, что монголы проиграли свою империю России и оказались несостоятельными поддерживать свои притязания на мировое лидерство. Сейчас Монголия - это небольшая страна без выхода к морю, зажатая между РФ и Китаем и, как признает сам Элбэгдорж, "не так уж много вопросов в регионе зависят от Монголии".

Сегодня риски Монголии заключаются в том, что один из ее соседей имеет вторую по величине экономику в мире, а другой обладает самым большим ядерным оружием в мире и самой опытной армией. Таким образом, гарантией безопасности Монголии является нейтралитет и выстраивание выгодных экономических отношений с РФ и Китаем.

И Монголия при такой позиции рано или поздно получит хороший приз: газопровод "Сила Сибири-2" пройдет через ее территорию, снабжая валютной выручкой за транзит.

У РФ и сейчас есть рычаги влияния на Монголию. Улан-Батор зависит от поставок из РФ топлива (импортирует из России практически 100% горюче-смазочных материалов), электроэнергии, а также продовольствия и оборудования для горнодобывающей промышленности. Половину туристов в Монголии в 2022 году составили россияне. Россия также контролирует ее транзитные пути в Европу и является в итоге вторым по величине торговым партнером после Китая.

И выбрать Монголии не из чего, потому что Китай поддерживает Россию во внешней политике. Поэтому неудивительно, что Улан-Батор воздерживается при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по вопросам Украины.

В 2024 году в Монголии пройдут парламентские выборы. Партия Элбэгдоржа характеризуется в монгольских СМИ как "крайне непатриотичная", а он сам - как политик, "который до сих пор использует свой образ главы государства (в прошедшем времени) в качестве международного представительства и имени и делает все возможное, чтобы таким образом прожить легкую и спокойную жизнь".

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707858060


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