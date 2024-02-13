Поля битвы 2024: запылает ли вечно тлеющий африканский костер? Прогноз по Африке, - Д.Минин

00:05 14.02.2024 13.02.2024 | ДМИТРИЙ МИНИН



В Африке в последние годы наибольшее внимание к себе с точки зрения угроз безопасности привлекала зона Сахеля, где по-прежнему сохраняется серьезное неспокойствие. Однако в наступившем году гораздо большую опасность, в том числе с точки зрения распространения военных действий за пределы региона и втягивания в них внерегиональных игроков, представляет ситуация в восточной части континента, прежде всего в зоне т. н. Африканского Рога.



Назревающий здесь конфликт во многом является первым крупным столкновением, в основе которого лежит борьба за воду – чрезвычайно ценный и дефицитный ресурс в местных условиях. Аналитики давно предсказывали, что XXI век может пройти под знаком ее нарастающей нехватки и череды возникающих из-за этого споров, но то, что происходит сейчас в отношениях между Египтом и Эфиопией вполне подходит под определение предвоенной ситуации.



В последней приближается к завершению в сентябре 2024 года сооружение грандиозного гидроэнергетического узла ГЭРБ на Голубом Ниле, который по масштабам и мощности (5 250 МВт) должен превзойти знаменитую Асуанскую ГЭС почти в два с половиной раза. Египтяне изначально были обеспокоены тем, что в результате его создания у них могут обостриться проблемы с водоснабжением. Министр ирригации и водных ресурсов Египта Хани Севилам заявил, в частности, что Аддис-Абеба строит эту плотину, "чтобы установить политическое господство над рекой Нил". По его словам, ГЭРБ представляет "экзистенциальную угрозу" для более чем 100 миллионов человек в Египте. Египту требуется до 114 миллиардов кубометров воды в год, в то время как в среднем он получает лишь 60 млрд.



Тем не менее после сложных переговоров и взаимных уступок прошло уже четыре этапа заполнения водохранилища ГЭРБ. По плану приближается пятый, сулящий Египту самые крупные проблемы. И вот здесь возник полный тупик, все переговоры приостановлены. Идти дальше на уступки не желает ни одна сторона.



Именно под углом этой проблемы стоит, видимо, рассматривать недавно заключенное соглашение между Эфиопией и мятежным сомалийским регионом Сомалиленд о предоставлении в долгосрочное пользование отрезанной от моря Аддис-Абебе порта Бербера вместе с частью побережья (протяженностью 20 км для создания военно-морской базы). Тем самым эфиопское руководство, видимо, пытается повысить стратегическую устойчивость своей страны в условиях приближающейся конфронтации. Каир и Могадишо крайне резко прореагировали на подписание этого документа, практически на уровне объявления его "казусом белли". Сразу после этого в регионе стали складываться, по существу, две противостоящие друг другу коалиции. Основным критерием вступления в них как раз и явилась позиция в отношении ГЭРБ – за или против.



Расчет Эфиопии, видимо, строится на том, что Египет в данный момент отвлечен на события в Газе, а также испытывает проблемы с выплатой внешнего долга. На открытие еще одного фронта у него просто может не хватить средств. Кроме того, в Судане, через который могло бы последовать наземное вторжение египетской армии, поскольку его центральные власти также недовольны возведением плотины, в данный момент полыхает гражданская война. При этом контролирующий юг страны командующий Силами быстрого реагирования (RSF) Мохаммед Хамдан Дагало более лояльно относится к Эфиопии. Его уже принимал в Аддис-Абебе премьер-министр Абия Ахмед, после чего Дагало посетил ряд близлежащих африканских стран, заинтересованных в получении электроэнергии от ГЭРБ и потому солидарных с эфиопским руководством в его споре с Каиром (Джибути, Чад, Уганда, Кения, Руанда). Неспокойно и в недавно образованном Южном Судане. Проход через него египтян также был бы крайне затруднен. Второго такого благоприятного момента для запуска ГЭРБ на полную мощность, что позволит получить максимальный экономический эффект и быстрее вернуть полученные заемные средства на строительство, у Аддис-Абебы может и не быть.



Но сама Эфиопия едва ли находится в лучшей форме для ведения подобного конфликта, чем Египет. В частности, Сомали, недовольное поведением своей отколовшейся части в Сомалиленде, может воспользоваться случаем не только для обуздания последнего, но и вспомнить про населенный сомалийскими племенами эфиопский Огаден. Эритрея, сохранившая нейтралитет во время только закончившегося столкновения Аддис-Абебы с мятежной провинцией Тыграи, что позволило центральным властям добиться там нелегкой победы, в состоянии пересмотреть свою позицию. Ее поддержкой уже заручился президент Сомали шейх Махмуд. У Эритреи также хорошие отношения с Каиром, и она все еще сохраняет территориальные претензии на некоторые районы Эфиопии. Африканские же союзники, которых последняя в ускоренном режиме приобщила к своей коалиции, не очень надежные источники военной силы.



Этот назревающий конфликт особо опасен и тем, что происходит он в непосредственной близости от резко обострившегося – ближневосточного, а участники первого вовлечены и во второй. Возможное слияние этих двух очагов чревато кризисом таких масштабов, по сравнению с которым померкнут все остальные точки напряженности на планете. Ключевой для мирового морского сообщения Баб-эль-Мандебский пролив, который сейчас обстреливают хуситы, может оказаться полностью перекрытым. Возникнет острая проблема "союзнической идентификации" для великих держав, поскольку крайне трудно будет проложить разделительные линии между коалициями потенциальных соперников.



Россия имеет дружеские отношения с обеими спорящими странами – и с Египтом, и с Эфиопией. В свое время Москва уже стояла перед трудным выбором, когда на Африканском Роге вспыхнул конфликт между Эфиопией и Сомали. На этот раз, по всей видимости, ей целесообразнее сосредоточиться на примирении сторон, в первую очередь достижении компромисса по пятому заполнению ГЭРБ. Как представляется, удобная возможность для этого появится на саммите БРИКС, который должен состояться в октябре 2024 г. в Казани. На нем оба этих государства будут провозглашены полноправными членами данной организации, и если в тот момент между ними к тому же будет достигнуто прочное соглашение по разрешению возникших проблем, то это, безусловно, будет способствовать повышению международного авторитета как БРИКС в целом, так и России в качестве организатора казанского саммита.



В Западной Африке, особенно в зоне бывшего колониального присутствия Франции, также назревают конфликты, способные переродиться в серьезные межгосударственные военные столкновения. Трещит региональная структура ЭКОВАС, из которой вышли отказавшиеся от зонтика Парижа в области безопасности Буркина-Фасо, Мали и Нигер, которым угрожают вторжением "из-за проблем с демократией" остальные члены организации. Во многом это возникает из-за неуклюжих французских попыток "с негодными средствами" сохранить неоколониальное господство в данном регионе. Свою лепту вносят и США, прочно осевшие в наиболее населенной стране континента, богатой нефтью Нигерии (230 млн человек), стремящиеся использовать ее в качестве местного оплота и "регионального жандарма".



Непосредственной связи между двумя этими кризисными очагами может и не возникнуть, но переток наемников и добровольцев, прежде всего, из Западной Африки в Восточную вполне вероятен. Их источником будет являться и продолжающая пребывать после западного вторжения в состоянии перманентного хаоса Ливия.



В канун наступившего года обострился давний конфликт между Алжиром и Марокко по поводу Западной Сахары и борющегося за ее независимость фронта Полисарио, совершившего дерзкое нападение на регион Смары. В данном конфликте также отчетливо проявляется подстрекающая роль США, взявших курс на одностороннюю поддержку Марокко, провозглашение Полисарио "террористической организацией" и Алжира "государством – спонсором терроризма". Но, если кто-то и здесь рассчитывает на то, что "в случае чего" Вашингтон придет на помощь, он может жестоко ошибиться, как просчитался уже на глазах у всех Киев и многие до него.



Надежды на то, что Запад может явиться и более эффективным посредником в предотвращении потенциального взрыва в Африке вряд ли оправданны. Во-первых, многие из разрастающихся там ныне конфликтов насаждал именно он в рамках своей традиционной политики "разделяй и властвуй". А во-вторых, он сам находится в таком разладе, что все еще действительно может подорвать стабильность многих государств, но вот принести им спокойствие и процветание не только не хочет, но и не в состоянии.



В представлении Запада в Африке он якобы ведет "цивилизационную борьбу" с Китаем, отсюда и подход – "все средства хороши". На самом деле западные державы давно и безнадежно отстали от Пекина в экономическом сотрудничестве с африканскими странами, притом что нигде на континенте он не замечен в раздувании каких-либо этноплеменных или межгосударственных конфликтов. У него совсем другая внешнеполитическая философия. И в этой скачке победит тот, кто "использует голову". Источник - fondsk.ru

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