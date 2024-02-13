В.Катасонов: Тема "цифрового доллара" в американской президентской гонке 2024 г.

00:40 14.02.2024 13.02.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Сменит ли Трамп в отношении электронных денег гнев на милость?



Кампания по выборам президента США в 2024 году набирает обороты. Еще в прошлом году ряд американских деятелей, объявивших о своем участии в выборах, сделали заявления по вопросу цифрового доллара. Денежные власти Америки, как и большинства стран мира, включились в подготовку цифровой валюты центрального банка – CBDC (Central bank digital currency). Правда, произошло это существенно позднее, чем во многих других странах (например, в Китае). Для справки сообщу: на начало нынешнего года по меньшей мере 100 стран изучают тему CBDC, а почти 40 стран уже готовят или реализую пилотные проекты, а также тестируют отдельные технологии CBDC.



Примечательно, что в США идея цифрового доллара сразу же вызвала негативную реакцию со стороны многих политиков, особенно республиканцев. Эта негативная реакция была и остается весьма мощной. Настолько мощной, что председатель ФРС Джером Пауэлл вынужден был пойти на попятную. Он заявил в сентябре прошлого года, что никакого решения по цифровому доллару пока не принято и оно не будет принято в течение "по крайней мере пары лет". А член Совета управляющих ФРС Мишель Боумен пыталась успокоить общественность. Она призналась, что до сих пор не нашла убедительных аргументов в пользу того, что цифровой доллар способен эффективно решить любую из стоящих перед ФРС и Америкой проблем. Федеральный резерв, как заявила дама, рассматривает альтернативные цифровому доллару варианты решения проблем, которые могут оказаться менее рискованными для потребителей и экономики.



Пожалуй, громче всех в 2022-2023 гг. звучал протест против CBDC со стороны губернатора Флориды Рона ДеСантиса. Он не только делал резонансные заявления, но также практически действовал. Губернатор инициировал подготовку и обсуждение в Легислатуре своего штата проекта закона, запрещающего использование не только цифрового доллара, но и любых иных цифровых валют центральных банков. В мае прошлого года закон был принят и вступил в силу 1 июля 2023 года. Позже аналогичные законопроекты внесли в свои легислатуры "красные" штаты (т. е. штаты, где доминируют республиканцы) Луизиана, Алабама, Индиана и Северная Дакота.



Губернатор Флориды в прошлом году объявил о том, что будет участвовать в президентских выборах и сделает запрет цифрового доллара одним из главных пунктов своей выборной программы. "CBDC представляет собой огромную угрозу американской свободе, и 20 января 2025 года она отправится в пепел истории", – заявил губернатор Флориды. Дав понять, что если он станет президентом страны, то в первый же день пребывания на этом посту он примет решение о запрете цифрового доллара.



Большую активность в деле запрета или ограничения цифрового доллара развили некоторые "народные избранники" в Конгрессе США. Конгрессмен Том Эммер, лидер республиканского большинства в палате представителей США в феврале 2023 года представил проект закона о защите "финансовой приватности" граждан при использовании CBDC (The CBDC Anti-Surveillance State Act).



Сенатор-республиканец от штата Техас (США) Тед Круз в марте прошлого года представил в верхней палате Конгресса США законопроект, запрещающий ФРС запускать ориентированную на розничного пользователя цифровую валюту. Круз заявил, что Америке не нужен цифровой доллар, который "может использоваться федеральным правительством в качестве инструмента финансового надзора".



Конгрессмен США от республиканской партии Алекс Муни 31 мая внес для обсуждения в нижней палате Конгресса США проект закона о предотвращении пилотного использования цифрового доллара, "чтобы закрыть лазейку в пилотной программе цифровой валюты центрального банка Федеральной резервной системы (CBDC)".



В июле прошлого года очень резонансным стало заявление члена палаты представителей республиканца Уоррена Дэвидсона. Конгрессмен высказался против CBDC, призвав конгресс запретить их и объявить их разработку уголовно наказуемым делом. Дэвидсон обвинил Федеральную резервную систему в "создании финансового эквивалента Звезды Смерти", заявив, что CBDC превращает деньги в инструмент принуждения и контроля ("Звезда Смерти" –вымышленная боевая космическая станция, способная уничтожать целые планеты, – из сериала "Звездных войн").



Об участии в президентских выборах 2024 года в прошлом году заявил американский предприниматель индийского происхождения, писатель и консервативный политический деятель Вивек Рамасвами. Он против CBDC. Цифровой доллар, по его мнению, прокладывает путь системе социальных рейтингов и социального кредита по подобию той, которая сейчас уже существует в Китае и дополняет цифровой юань. Америка не должна идти по пути Китая, строящего "цифровую диктатуру". 9 августа Вивек Рамасвами сделал резонансное заявление по поводу цифровой валюты: "CBDC – последний троянский конь „Великой перезагрузки" (термин "Великая перезагрузка" был вброшен в обращение в 2020 году президентом Всемирного экономического форума Клаусом Швабом. – В.К.) и прямой путь к системе социального кредита, которая навсегда интегрирует ESG (аббревиатуру ESG можно расшифровать как "экология, социальная политика и корпоративное управление"; за этой аббревиатурой скрывается проект мировой элиты, обеспечивающий проведение "Великой перезагрузки". – В.К.) в нашу валюту. Доллар будет сильнее, если мы защитим его от цифровизации". Кандидат в президенты США назвал CBDC "могилой американской свободы", и это выражение политика было ретранслировано многими СМИ.



В июне 2023 года в предвыборную президентскую гонку от республиканской партии официально подключился мэр Майами (Флорида) Фрэнсис Суарес. Он также пообещал запретить CBDC в случае избрания президентом США: "Никто не хочет, чтобы федеральное правительство знало, сколько у вас денег и где вы их храните. Не думаю, что в этом есть что-то особо инновационное".



Политики-демократы занимают очень невнятную позицию по вопросу цифрового доллара. За исключением Роберта Кеннеди – младшего (племянник американского президента Джона Кеннеди, убитого в 1963 году), который заявил о своем участии в президентских выборах от демократической партии. Он решительно выступил против цифрового доллара (вопреки негласным установкам демократической партии тему цифрового доллара не будировать). Этот "нестандартный" политик-демократ заявил, что CBDC могут "смазать скользкий путь к финансовому рабству и политической тирании". Он предупредил: "Хотя операции с наличными анонимны, CBDC позволит правительству следить за всеми нашими частными финансовыми делами. Центральный банк будет иметь право вводить долларовые ограничения на наши транзакции, ограничивающие, куда вы можете отправлять деньги, куда вы можете их тратить и когда срок их действия истечет".



Что касается Дональда Трампа, который решительно настроен на участие в президентских выборах, то он до недавнего времени не высказывался по вопросу цифрового доллара. И вот в январе этого года бывший президент США Дональд Трамп на одном из митингов дал обещание американскому народу, что как президент он никогда не допустит создания цифрового доллара. "Я защищу американцев от правительственной тирании", – воскликнул он, добавив, что цифровая валюта центрального банка даст федеральному правительству "абсолютный контроль над вашими деньгами". Трамп подчеркнул: "Это было бы опасной угрозой свободе, и я не допущу этого в Америку".



Стало известно, что упомянутый выше Вивек Рамасвами 16 января снял свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, призвав американцев голосовать за Дональда Трампа. Он также раскрыл, что наряду с другими консультировал Трампа по вопросу потенциальных рисков, связанных с введением цифрового доллара. И что Трамп серьезно погрузился в изучение всех деталей проблемы CBDC.



О своей поддержке Трампа на предстоящих выборах высказались многие другие противники цифрового доллара. В частности, конгрессмен Том Эммер предложил помочь бывшему президенту США Дональду Трампу в борьбе с созданием цифровой валюты центрального банка (CBDC) в США. "Я согласен с президентом Трампом; CBDC представляют серьезную угрозу праву американцев на финансовую конфиденциальность. Я с нетерпением жду совместной работы с ним, поскольку мы продолжаем борьбу с расширяющимся государственным надзором", – заявил "народный избранник".



21 января губернатор Рон ДеСантис заявил, что снимает свою кандидатуру и выходит из предвыборной гонки. Он призвал поддержать кандидатуру Дональда Трампа. В том числе по той причине, что Трамп наконец обозначил свою позицию по цифровому доллару.



Роберт Кеннеди в этом году продолжает свою предвыборную кампанию, регулярно напоминая о том, что, придя в Белый дом, он немедленно запретит любую работу по подготовке цифрового доллара. В частности, на платформе социальных сетей X в прошлом месяце он пообещал: "Как президент, я прекращу усилия по переходу к CBDC".



Примечательно, что и Роберт Кеннеди, и многие другие противники CBDC в Америке в качестве альтернативы цифровому доллару Федерального резерва предлагают использование частных цифровых валют, или криптовалют. Такие валюты называются "залогом американской свободы".



Правда, Дональд Трамп пока хранит молчание по поводу того, что он думает о частных цифровых валютах. В годы своего президентства Трамп неоднократно высказывался против криптовалют, небезосновательно называя их угрозой американской государственности.



В конце января конгрессмен Эммер сказал, что Трамп, вероятно, станет "намного более" дружелюбен к криптовалютам во время своего второго президентского срока. Последние данные децентрализованной платформы прогнозирования на основе криптовалют Polymarket свидетельствуют о том, что Дональд Трамп, 45-й президент Соединенных Штатов, в настоящее время лидирует с шансом на победу 48%. Несколько аналитиков, в том числе из компании по управлению активами Vaneck, ожидают, что цена биткоина достигнет рекордно высокого уровня, если Трамп победит на президентских выборах в США в ноябре.



Эксперты, наблюдающие за ходом предвыборной кампании в США, утверждают, что заявление любого кандидата о том, что он не допустит в Америке цифрового доллара, будет для него очень значимым "козырем". Еще большим "козырем" может оказаться поддержка кандидатом частных цифровых валют. Небольшое число трезвомыслящих американских экспертов полагают, что выбор между CBDC и частной цифровой валютой означает "выбор между плохим и совсем плохим". И трудно сказать, какой из двух вариантов считать "плохим", а какой – "совсем плохим". Источник - fondsk.ru

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