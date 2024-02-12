Министром высшего образования Каракалпакстана стал сын писателя Батырбек Каипбергенов

|20:35 Катар готов инвестировать в Казахстан по-крупному, - В.Панфилова
20:30 Марат Иманкулов: Водный вопрос должен стать номером один для стран ЦА
19:52 Умер генерал Востротин, командовавший 9-й ротой в Афгане
18:47 Зятя Елбасы Тимура Кулибаева прогнали с поста почетного президента Казахстанской федерации бокса
18:45 Суд в Астане добавил срок бывшему министру культуры Мухамедиулы и отправил за решетку его жену
17:44 В туркменских государственных магазинах хлеб и мука подорожали более чем в два раза
13:45 Казахстан и Узбекистан будут охранять экосистему плато Устюрт вместе
13:43 В Акмолинской области лошади массово гибнут от голода
13:41 Экс-глава Финмониторинга Элиманов пересел в кресло 1-го зама КНБ Казахстана
10:34 Лучшему району Туркменистана (Ак-Бугдайскому) вручена денежная награда от президента страны в 1 миллион долларов
10:23 В Таджикистане не хватает более 2000 врачей и почти 400 медсестер
09:13 Похищение Европы: в силках англосаксонской геополитики, - Юрий Борисов
09:09 Пентагон три десятилетия развивал ложные военные доктрины. И хорошо зарабатывал на них, - Вл.Прохватилов
07:52 Ваши тут не пляшут. Жапаров отважно огрызается Блинкену
07:45 Тайна третьего пленума: продолжится ли курс на всеобщую зажиточность в Китае, - Ю.Тавровский
07:38 Доля Азии в экспорте РФ превысила 70%
07:01 В России наконец-то начали конфисковывать заводы олигархов-предателей
06:39 Кого похоронит еврореферендум в Молдове – страну или только Санду, - София Русу
01:40 В Узбекистане обвиняемым по делу о смерти 65 детей от сиропа грозит до 20 лет тюрьмы
01:00 Как жить? В Алматы тысячи семей живут под оползнями
00:59 Толпа вместо общества, - Сергей Никольский
00:38 Кипящий котел для Сырского. Чем аукнется Киеву оборона Авдеевки, - Г.Мирзаян
00:35 Экс-премьер Нидерландов Дрис ван Агт эвтанизировал себя вместе с женой
00:32 The Guardian: поддержка Израиля не соответствует либеральным принципам Запада
00:29 Скончалась экс-глава агентства по делам госслужбы Казахстана Анар Жаилганова
00:28 "Госзакупки - это целый нелегальный бизнес", - казпремьер Бектенов
00:24 Кто и как помогает бандеровскому режиму: только факты
00:09 Сирийских курдов теснят со всех сторон. Масштаб восстания арабских племен серьезно задевает интересы Пентагона, - НГ
00:02 Аферисты из "Росавиации", через Киргизскую "прокладку", продавали боевые самолеты и геликоптеры в Украину
|Министром высшего образования Каракалпакстана стал сын писателя Батырбек Каипбергенов
01:48 14.02.2024
Министром высшего образования Каракалпакстана стал Батырбек Каипбергенов
Батырбек Каипбергенов, работавший ректором Нукусского филиала ТУИТ, назначен министром высшего образования, науки и инноваций Каракалпакстана. Он является сыном известного писателя Тулепбергена Каипбергенова.
Министром высшего образования, науки и инноваций Каракалпакстана назначен Батырбек Тулепбергенович Каипбергенов. Об этом сообщила пресс-служба Жокаргы Кенеса республики.
Батырбек Каипбергенов родился в 1970 году в Нукусе. В 1992 году окончил Ташкентский государственный технический университет, в 1998 году - Академию государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана. Доктор технических наук.
Является сыном народного писателя Каракалпакстана и Узбекистана, Героя Узбекистана Тулепбергена Каипбергенова.
До назначения занимал должность ректора Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий.
Был депутатом Жокаргы Кенеса от Либерально-демократической партии Узбекистана, членом Комитета по вопросам промышленности, строительства, транспорта и информационных технологий.