Министром высшего образования Каракалпакстана стал сын писателя Батырбек Каипбергенов

01:48 14.02.2024

Министром высшего образования Каракалпакстана стал Батырбек Каипбергенов



Батырбек Каипбергенов, работавший ректором Нукусского филиала ТУИТ, назначен министром высшего образования, науки и инноваций Каракалпакстана. Он является сыном известного писателя Тулепбергена Каипбергенова.



