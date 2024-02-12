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МВД РФ объявило в розыск действующего премьера Эстонии Каю Каллас. За глумление над памятниками
01:55 14.02.2024

За памятники ответит
МВД РФ объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас

Во вторник стало известно, что российское МВД объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, госсекретаря этой страны Таймара Петеркопа, а также министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Изначальная формулировка о том, что они разыскиваются по некоей "статье УК", создало интригу. Однако вскоре завеса тайны рассеялась. Как пояснил на брифинге в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти люди "ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью", подразумевая кампанию по сносу в Прибалтике памятников советским войнам. Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что "это только начало" в борьбе с теми, кто совершил преступления "перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма".

О том, что глава эстонского правительства и два других высокопоставленных политика Эстонии и Литвы находятся в базе розыска МВД России, стало известно 13 февраля. При этом никакой конкретной статьи российского законодательства, которую иностранные политики нарушили, в ведомстве не привели, скупо снабдив имена фигурантов фразой "разыскивается по статье УК".

Впрочем, как вскоре пояснили в правоохранительных органах агентству ТАСС, в отношении прибалтийских чиновников было возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

Ту же причину в тот же день обозначил на брифинге и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Потому что это люди, которые ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью, и это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране",- ответил он на вопрос, за что объявили в розыск прибалтийскую тройку.

Событие прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать! И это только начало",- пообещала она в своем Telegram-канале.

В прошлом на Смоленской площади не раз прямо говорили о необходимости привлечь власти Литвы, Латвии и Эстонии к ответственности за уничтожение памятников советским воинам освободителям, предупреждая, что Москва предпримет асимметричные меры, "прежде всего в политической и экономической плоскостях". О последствиях неоднократно предупреждал и президент РФ Владимир Путин, называющий практику сноса памятников в соседних странах "потрясающим невежеством".

По данным ТАСС, еще к сентябрю прошлого года Следственный комитет России заочно привлек в качестве обвиняемых по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам более 170 иностранных граждан, в числе которых были не только жители трех прибалтийских республик, но и граждане Украины и Польши. В общей сложности на тот момент ведомство расследовало 16 уголовных дел по 143 фактам осквернения, уничтожения или повреждения воинских захоронений, памятников и мемориалов советским воинам.

Что касается Эстонии, то она, как и соседние прибалтийские страны, действительно давно славилась своим отнюдь не благожелательным отношением к памятникам советских времен. Пожалуй, одной из самых громких историй борьбы этой страны с визуальным наследием СССР стал демонтаж в Таллине в 2007 году памятника советским солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне, известного больше как "Бронзовый солдат". Тогда в эстонской столице даже прошли масштабные акции протеста с требованием отменить решение властей, сопровождавшиеся беспорядками и массовыми задержаниями.

После начала конфликта на Украине борьба с советским наследием в Прибалтике разгорелась с новой силой.

В 2022 году премьер Кая Каллас пообещала, что власти намерены поэтапно убрать "из публичного пространства" до 400 советских монументов (то есть все памятники той эпохи на территории республики), мотивировав это тем, что ввод российских войск на Украину "открыл раны эстонского общества, напоминанием о которых служат коммунистические памятники". Уже в середине августа того года в городе Нарва на российско-эстонской границе был демонтирован памятник танку Т-34, установленный в 1970 году к 25-летию со дня победы в Великой Отечественной войне, а следом за ним - и еще шесть памятников советской эпохи в той же Нарве и расположенном неподалеку городе Нарва-Йыэсуу.

Параллельно с широкомасштабной кампанией по сносу памятников госпожа Каллас, ставшая одной из самых главных защитниц Украины в Евросоюзе, прославилась и другими антироссийскими жестами. Именно она активнее всех добивалась общеевропейского запрета на выдачу Шенгенских виз россиянам, заявляя, что посещение "Европы - привилегия, а не право человека". А заодно призывала все граничащие с Россией страны ввести против Москвы торговое эмбарго. Наконец, именно она заявляла о готовности внести в конституцию Эстонии изменения, чтобы лишить проживающих в республике россиян и белорусов права голосовать на местных выборах.

В конце 2022 года распоряжением премьера Каллас государственной компании Operail, занятой в сфере железнодорожной логистики, было запрещено транспортировать в Финляндию российский никель, хотя он не входил в санкционные списки ЕС. Сделано это было под предлогом запрета любой деятельности, которая может каким-либо образом оказаться связана с белорусским или российским бизнесом.

Такая ретивость в борьбе со всем русским чуть было не подвела саму госпожу Каллас. Менее чем через год после того случая государственный портал ERR опубликовал расследование о том, что муж премьер-министра Эстонии связан с фирмой, которая, в свою очередь, связана с бизнесом в России. На волне возмущения многие эстонцы выступили за отставку Каи Каллас, но скандал удалось замять. По словам главы правительства, ее супруг "продал за цену бутерброда" долю в собственной компании и тем самым "не словами, а действиями взял на себя ответственность".

Наталия Портякова

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707864900


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