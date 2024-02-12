Родня Эрдогана и британцы готовят против России диверсионно-террористическую войну

02:33 14.02.2024

6 февраля информационное агентство Reuters сообщило, что турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству БПЛА под Киевом. Более того, были озвучены некоторые подробности генеральным директором компании Халуком Байрактаром, находившимся на Всемирной оборонной выставке в Эр-Рияде.



Брат зятя турецкого президента тогда заявил:



"Наш завод строится… нам нужно около 12 месяцев, чтобы завершить строительство, а затем мы перейдем к внутреннему оборудованию, оборудованию и организационной структуре… Завод на Украине большой, планируем трудоустроить около 500 человек".



По словам Халука Байрактара, на заводе будут производить около 120 БПЛА в год. Правда он не уточнил, будут ли это использовавшиеся в предыдущих конфликтах модели TB2 или более продвинутые модели TB3. На вопрос же о возможных проблемах с безопасностью он ответил, что планы "полностью продвигаются вперед" и что "ничто" не может их остановить.



Почему же к данной новости нужно серьезно отнестись? Для этого необходимо проанализировать международные связи как Турции, так и Украины.



Для Турции, и лично Реджепа Тайипа Эрдогана, самым надежным союзником на Западе является Великобритания, одновременно являющаяся одним из главных кураторов оккупационного режима Владимира Зеленского на Украине. 23 ноября 2023 года Великобритания и Турция подписали оборонное соглашение, в котором также упоминалась поддержка Украины (см. Турция и Великобритания спешат спасти Украину от военного поражения). Кроме того, соблюдая конвенцию Монтре и не присоединяясь к антироссийским санкциям, Турция по-тихому поставляет вооружение на Украину, потому что официальной Анкаре невыгодно усиление России в Причерноморье. Помимо этого, Турция одобрила вступление Швеции в НАТО, взамен добившись определенных уступок со стороны союзников по НАТО, что очень кстати для турецкой экономики, находящейся не в лучшей форме.



Все это имеет отношение к боевым действиям на Украине и политике Великобритании. 12 января 2024 года в Киеве премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о выделении военной помощи Украине на сумму в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов. Тогда же на пресс-конференции с Зеленским британский премьер заявил:



"А также мы предоставляем 200 миллионов фунтов, чтобы построить тысячи дронов. Это самый большой пакет дронов, который предоставляло Украине какое-либо государство… Дроны, которые мы предоставляем, помогут поражать российские силы и помогут отбросить Россию из Украины, а также они снизят риски для украинского экспорта через Черное море. (В этот пакет дронов войдут) разведывательные дроны, атакующие дроны дальнего действия, а также FPV-дроны".



То есть, после провала украинского контрнаступления в 2023 года и наметившегося у ВСУ недостатка в артиллерийских боеприпасах, британцы решили компенсировать это за счет поставок и налаживания производства дронов. Добавим к этому еще один аспект.



На фоне определенного уменьшения внимания к Украине со стороны США, усиливается контроль со стороны британцев, которые во внутриукраинской политической борьбе поддерживают Зеленского. Назначение командующим ВСУ Александра Сырского, всегда отличавшегося лояльностью к Зеленскому, свидетельствует о том, что боевые действия будут идти по британскому сценарию. Этот сценарий предполагает не только ведение активной обороны в городах, при которой может погибнуть множество военных и мирных жителей, но и ведение диверсионно-террористической войны против России, чем занимается Главное управление разведки министерства обороны Украины, которому родственники Эрдогана бесплатно дарили "Байрактары" (см. "Миротворец" Эрдоган, борьба за Крым и непримиримость Украины).



Поэтому усиление британского контроля над Украиной и строительство завода по производству "Байрактаров" являются звеньями одной цепи.



И вот в этой связи хотелось бы обратить внимание на деятельность нового турецкого посла на Украине Мустафы Левента Бильгена, вручившего верительные грамоты 17 октября 2023 года. Уже 27 октября посол обсуждал с государственным секретарем МИД Украины Александром Баньковым возобновление Черноморской зерновой сделки и развитие экономического сотрудничества. А 23 ноября Бильген обсуждал с Эмине Джапаровой (заместитель Дмитрия Кулебы) двустороннее сотрудничество, а также деятельность "Международной крымской платформы" и ситуацию с правами человека в российском Крыму.



Уже в новому году произошло событие, которое оказалось практически незамеченным. 6 января в издании Business Ukraine вышла статья турецкого посла. Кроме обычных выражений, не направленных против стран (например, турецкой признательности Украине за помощь в ликвидации последствий землетрясений в 2023 году), были в статье пассажи, затрагивающие интересы России. Так, Бильген написал:



"Турция очень дорожит понятиями независимости, суверенитета и территориальной целостности. Мы были ярыми сторонниками таких фундаментальных принципов и для Украины, с момента ее независимости в 1991 году, и… после оккупации и аннексии Крыма в 2014 году".



Указал посол и на особенности "нейтралитета" Турции в российско-украинском конфликте:



"Турция оказывает политическую, экономическую, гуманитарную и практическую поддержку Украине и продолжает участвовать в дипломатических усилиях по содействию поиску справедливого и прочного мира. С самого начала войны в 2022 году дроны „Байрактар" стали символом устойчивости Украины. Президенты наших двух стран Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский часто общаются".



Посол упомянул поддержку Анкарой мирного плана из 10 пунктов (фактическую капитуляцию России), зерновую сделку, гуманитарную помощь, увеличение объема двусторонней торговли в 2022 году до $ 7,6 млрд, намерение турецкого бизнеса остаться на Украине и посещение 2 млн украинских туристов Турции в 2021 году. А почти в самом конце статьи Бильген написал:



"На протяжении всей своей истории Турция всегда придавала Украине большое значение. Наша страна была одной из первых стран, признавших Украинскую Народную Республику в 1918 году, во времена Османской империи, и снова одной из первых стран, признавших и установивших дипломатические отношения с Украиной после обретения ею независимости в 1991 году".



Намек турецкого посла понятен. В 1918 году Османская империя признала независимость Украинской Народной республики, созданной Центральной радой, опиравшейся на Четверной союз. Будучи частью Четверного союза, турки в 1918 году вместе с немцами и австро-венграми приняли участие в интервенции в Россию.



И после таких исторических экскурсов понимаешь, что переговоры 9 января 2024 года министра обороны Турции Яшара Гюлера с украинским послом Василием Боднаром не были случайными. Не только родня Эрдогана, но и сама Турецкая Республика хочет совместно с британцами осуществить свою многовековую мечту - отбросить Россию от черноморского побережья с помощью квазигосударства "Украина", организовав диверсионно-террористическую войну с использованием огромного количества БПЛА.



Петр Македонцев