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"Окружение заставит его сняться с выборов": в США заговорили об отставке Байдена
02:35 14.02.2024

"Окружение заставит его сняться с выборов": почему в США заговорили об отставке Байдена
Политолог Дудаков: демократы в США боятся, что Байден не дотянет до выборов

Иван Половинин

Американцы стали сомневаться в способности 81-летнего Джо Байдена исполнять обязанности президента, свидетельствуют результаты опросов. СМИ рассуждают о состоянии здоровья политика, а его "правая рука" Камала Харрис уже намекает на готовность возглавить Белый дом. Что происходит вокруг кампании Байдена и могут ли демократы отказаться от своего главного кандидата в преддверии выборов - в материале "Газеты.Ru".

Президент США Джо Байден переживает новый виток внимания СМИ к состоянию своего здоровья - в первую очередь умственных способностей. Обсуждают это не только консервативные медиа, традиционно симпатизирующие Республиканской партии, но и либеральные.

Аналитики CNN опасаются, что 81-летний Байден, который пытался отрицать проблемы с памятью из-за своего возраста, в итоге лишь усугубил их. The New York Times признает, что избиратели больше переживают за состояние политика, чем за его возможного конкурента в лице 77-летнего бывшего президента-республиканца Дональда Трампа. The Washington Post же отмечает встревоженность Демократической партии из-за обсуждения проблем Байдена.

Демократическая проблема

Сомнения в умственных способностях Байдена в США не новость. Оппоненты политика использовали его многочисленные оговорки и курьезные ситуации, в том числе падения при подъеме по трапу самолета, против него еще в предвыборной кампании 2020 года, а затем и во время его президентства.

В этот раз масла в огонь подливает доклад спецпрокурора Роберта Хера, в котором глава Белого дома охарактеризован как "сострадательный, благонамеренный пожилой человек с плохой памятью". За два дня до его выхода вице-президент Камала Харрис заверила, что готова "служить своей стране и руководить".

Параллельно с повышенным вниманием СМИ к возрастным проблемам Байдена, опасения есть и у избирателей. По опросу Ipsos, 86% американцев назвали президента слишком старым для того, чтобы занимать свой пост еще один срок. Кроме того, рейтинг Байдена оставляет желать лучшего. Согласно исследованию YouGov, одобрение президента находится на отметке -13% - поддерживают политика 42%, обратной точки зрения придерживаются 55%.

В Белом доме пытаются снять все подозрения в отношении состояния главы государства. Как заявила пресс-секретарь администрации Байдена Карин Жан-Пьер, у президента США "острый ум, и он контролирует ситуацию". Официально не отказывается от политика и Демократическая партия, где он фактически имеет статус единого кандидата в преддверии выборов.

Как пишет NBC News, у демократов уже нет времени для включения в гонку нового кандидата, и замена может состояться, только если президент сам решит прекратить кампанию. Предпосылок для этого пока нет. Команда Байдена, напротив, усилила борьбу за избирателей, и даже создала ему аккаунт в соцсети TikTok для привлечения молодежи.

Что грозит Байдену

Опрошенные "Газетой.Ru" эксперты сходятся на том, что опасения у демократов по поводу Байдена все же есть и выйти из ситуации они могут по-разному. По словам политолога-американиста Малека Дудакова, в Демпартии боятся, что президент США не дотянет до выборов или не сможет их выиграть из-за своего состояния.

"Проблема тут в том, что красиво заменить Байдена уже не получится. Времени нет. Праймериз в самом разгаре, и Байден победил в первых штатах. Все сроки для регистрации новых кандидатов уже прошли. Возможный вариант - это на партийном съезде в августе заставить Байдена объявить о том, что он не идет на выборы и передает всех своих делегатов, которые его поддержали на праймериз, кому-то другому", - пояснил эксперт.

Он добавил, что второй сценарий - это какой-то форс-мажор, например, если Байден будет на грани смерти. Дудаков отметил, что в такой ситуации ему на смену придет та же Харрис.

Главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что руководство Демпартии и спонсоры хотят снять Байдена как минимум с предвыборной гонки и тут возможны три варианта развития событий.

"Во-первых, Байден может отказаться от участия в предвыборной кампании как президент Линдон Джонсон в марте 1968 года. Тогда это спровоцировало серьезную драку в Демократической партии за то, кто будет новым кандидатом. Такой сценарий будет самым оптимальным для демократов, потому что время до выборов еще есть, можно кого-то раскрутить и посмотреть конкурентоспособность разных претендентов", - указал эксперт.

Васильев заметил, что вторая возможность для демократов заключается в использовании 25-й поправки к конституции США, то есть отстранении Байдена через конгресс по согласованному обращению вице-президента и правительства. С точки зрения американиста, третьим сценарием тут будет так называемый силовой вариант, как в случае с 36-м президентом США Ричардом Никсоном.

"По сути, тогда главу Белого дома сняло его окружение. Они создали ситуацию, в которой Никсон был изолирован от принятия решений, сумев навязать ему отставку. С Байденом могут провернуть то же самое. Он действительно схватился за свой Овальный кабинет и ничего не хочет делать", - подчеркнул эксперт.

Источник - Газета.Ru
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