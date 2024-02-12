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К чему приведет новое обострение между Арменией и Азербайджаном, - И.Кармазин
02:37 14.02.2024

Выстрел в мир: к чему приведет новое обострение между Арменией и Азербайджаном
Эксперты говорят о рисках масштабной эскалации

Игорь Кармазин

На границе Армении и Азербайджана после нескольких месяцев затишья произошло новое обострение. В результате столкновения один азербайджанский военнослужащий получил ранение, четверо армянских солдат погибли. Эксперты говорят, что нынешняя ситуация может стать прологом к более масштабной эскалации. "Известия" разбирались в ситуации.

Что произошло

Вечером 12 февраля Госпогранслужба Азербайджана сообщила об обстрелах с армянской стороны. По данным ГПС, один пограничник получил ранение, его на вертолете эвакуировали в госпиталь. В Баку также опубликовали видео инцидента, на нем видны оборудованные позиции, окопы, перемещения военнослужащих, один из них в какой-то момент, похоже, открывает стрельбу, рядом с окопами развевается армянский флаг. В Ереване, впрочем, считают ролик подделкой.

Интересно, что в минобороны Армении не стали сходу отрицать сообщения соседей. "Письменными приказами вышестоящего командования четко определены случаи, когда военнослужащий, оценив ситуацию, может или обязан открыть огонь. По предварительной информации, 12 февраля на данном участке такой ситуации не было. В случае подтверждения этого обстоятельства виновные в нарушении приказа будут привлечены к ответственности", - сообщили в оборонном ведомстве.

Впрочем, азербайджанцы ждать результатов разбирательства не стали, а уже утром 13 февраля провели ответную операцию. В результате "полностью разгромили" армянский пост и подавили огневые точки в районе села Неркин-Анд Сюникской области, откуда раздавались выстрелы. "На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативной обстановки на условной государственной границе, отныне будем отвечать более серьезными и решительными мерами", - пообещали азербайджанские силовики.

В Ереване сообщили, что в результате атаки погибли четверо армянских военнослужащих, один получил ранение. Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян назвал произошедшее незаконной агрессией. "Очевидно, что Азербайджан не отказывается от своего традиционного криминального поведения. Сначала распространяет фейковые новости о якобы обстреле с армянской стороны, затем реализует заранее подготовленную операцию на нашей суверенной территории, убивая и коверкая новые жизни", - подчеркнул он.

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В МИД Армении отметили, что Азербайджан постоянно ищет предлоги для эскалации на границе. "Этим действиям по применению силы предшествовали воинственные заявления военного и политического руководства Азербайджана, а также информационно-пропагандистская подготовка последних дней. Руководство Азербайджана постоянно пытается сорвать усилия акторов, способствующих нормализации отношений, заинтересованных в стабильности и безопасности на Южном Кавказе", - говорится в заявлении.

Что известно об отношениях Армении и Азербайджана

Отношения Армении и Азербайджана остаются сложными. Формально стороны продолжают согласовывать текст мирного договора. В конце января глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщал, что в Баку из Еревана поступил пакет новых предложений. "Сейчас осуществляем свою внутреннюю работу по данному пакету. Думаю, в ближайшие недели дадим Армении ответ", - говорил министр.

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При этом у Азербайджана постепенно растут аппетиты. В начале января президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью, в котором порассуждал о "территориальных подарках", которые Баку якобы сделал Армении в советские годы. Кроме того, он сообщил, что азербайджанские войска не уйдут с армянской территории, которую заняли в ходе боевых действий в мае 2021 года. Наконец, подчеркнул, что Ереван должен вернуть восемь азербайджанских анклавов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян называл эти заявления чувствительным ударом по мирным переговорам. "Азербайджан трижды отказался от участия в переговорах в разных форматах, после чего в Азербайджане были назначены президентские выборы. И, по сути, мы находимся на этой точке. Я предполагаю, что после президентских выборов мы сможем добиться имплементации этих пунктов, если будет политическая воля", - отмечал он.

Кроме того, Азербайджан отверг ряд дополнительных инициатив Еревана. Так, в Баку отказались от предложений о взаимном отводе войск от границы, о подписании пакта о ненападении и совместном контроле за вооружениями. "Армянская сторона вместо принятия мер для разработки мирного договора выдвигает предложения, которые не имеют практического значения, это создает недопонимание", - подчеркивали в МИД Азербайджана.

В начале февраля Ильхам Алиев также потребовал от Еревана поменять Конституцию страны. По его словам, в документе есть ссылки на Декларацию независимости Армении, а в ней содержатся призывы к объединению республики с Карабахом. "Кроме того, в других нормативно-правовых документах Армении есть территориальные претензии к Азербайджану, во многих конвенциях и в других документах, к которым присоединилась Армения, имеются многочисленные оговорки, не признающие суверенитет Азербайджана над Карабахом", - отмечал Алиев.

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Премьер-министр Пашинян говорил, что Армения действительно может пересмотреть Конституцию. По его совам, республика не добьется мира на своих границах, если будет руководствоваться действующей редакцией документа. "Более того, это означает, что мы сейчас будем иметь войну", - предупреждал он. Армянские пользователи также заметили, что на армянском Общественном телевидении перестали показывать заставку с горой Арарат, а с сайта МИД Армении исчез раздел о Нагорном Карабахе.

Что будет дальше

Кавказовед Артур Атаев считает, что в регионе сохраняются риски новой масштабной эскалации.

- Переговоры по мирному договору заметно пробуксовывают. В мировой практике принято, что такого уровня диалог идет при поддержке какого-то понятного посредника, на понятной переговорной площадке. Здесь же нет открытого, прозрачного процесса. Мы видим довольно случайные, отрывочные контакты Баку и Еревана. В таких условиях в любой момент конфликт может обостриться вновь, - отмечает он.

Заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов говорит, что шансов на подписание мирного договора в ближайшее время мало.

- Проблема еще и в том, что в регионе нет сил, которые могли бы развести стороны конфликта. Российские миротворцы размещены на территории Карабаха, сейчас уже не разделяют армян и азербайджанцев. Поэтому в любой момент локальное столкновение может перерасти во что-то более серьезное, - подчеркивает он.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707867420


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