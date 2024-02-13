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Байдену прислали черную метку. В американской избирательной кампании намечается неожиданный поворот, - НГ
06:14 14.02.2024

Об авторе: Геннадий Евгеньевич Петров – обозреватель отдела международной политики "НГ".
13.02.2024

Вице-президент США Камала Харрис дала интервью The Wall Street Journal, которое похоже на начало очень серьезных перемен в нынешней американской политике. Уж ход кампании по предстоящим в ноябре выборам главы государства оно может поменять точно. Казалось бы, ничего невероятного в этом интервью, появившемся 12 февраля и обсуждаемом в США на все лады второй день подряд, нет. Харрис всего лишь сказала, что готова сделать то, ради чего ее избирали: исполнить в случае, если это потребуется, обязанности президента.

Но банальность, произнесенная вовремя, стала громом среди ясного неба. Ведь интервью Харрис появилось на фоне разгорающегося скандала, который затмил в Америке буквально все политические события и в стране, и за ее пределами. Скандал возник с легкой руки сотрудника Минюста Роберта Хура. Год назад он был назначен спецпрокурором, чтобы решить, нужно ли возбуждать уголовное дело по одному из обвинений, которые республиканцы предъявляют Джозефу Байдену – в нарушении правил хранения секретных документов. В январе 2023 года они были обнаружены в его доме в Уилмингтоне и относились к тому периоду, когда он был сенатором и вице-президентом. Уйдя с госслужбы, Байден обязан был их сдать в архив, но почему-то не сдал.

От расследования с самого начала сенсаций не ждали. Обвинения и раздутая республиканцами шумиха вокруг них изначально выглядели ответным ударом от Дональда Трампа, которому самому грозит суд и тюрьма по делу, связанному с секретными документами. И в отличие от Байдена улики против экс-президента серьезные. Счет документов, которые у него нашли, идет не на единицы, а на сотни. И, наконец, самое главное: если Байден сразу же согласился отдать то, что утаил, Трамп не только отказался делать то же самое, но и пытался перепрятать секретные файлы. Они не лежали, где попало, как в Уилмингтоне, а были тщательно упакованы, что уже говорило об умысле. Словом, Трампу придется на суде непросто в отличие от Байдена, которому вряд ли что-то угрожало. Было слишком очевидно, что свой десяток секретных документов он попросту забыл вовремя сдать.

Это и подтвердило расследование Хура. В своем докладе, опубликованном на днях, спецпрокурор делает однозначный вывод, что в действиях Байдена не было умысла, а значит, и оснований возбуждать уголовное дело нет. Любой суд присяжных вынесет оправдательный вердикт, потому что у президента не в порядке с головой. Прямо такой вывод Хур вписать в свой текст не дерзнул, но рассказал о том, что ему ответил Байден на допросе. Оказалось, президент не может припомнить элементарных вещей – годы, когда он был вице-президентом в администрации Барака Обамы и дату смерти собственного сына. Конечно, весь мир неоднократно видел, как Байден прилюдно, так сказать, путался в показаниях – то называл свою сестру своей женой, то принимал индийский гимн за американский. Все это можно было списать за усталость, волнение, неправильное цитирование прессой. Но показания спецпрокурору – официальный документ, доказательство, которое можно использовать хоть на суде, хоть в деле об импичменте.

Сторонники Байдена вяло намекают на ангажированность Хура. Глава Минюста Меррик Гарланд специально назначил спецпрокурором человека, который может быть заподозрен скорее в симпатии к республиканцам, чем к демократам – вот, дескать, это и проявилось. На это у Хура есть записи допроса Байдена, которые, вероятно, скоро опубликуют, сняв вопросы относительно корректности цитирования слов президента.

Что касается обычных американцев, то они уже все решили. Обнародованный опрос, проведенный службой Ipsos poll по заказу ABC news, показал, что аж 86% респондентов считают 81-летнего Байдена слишком старым, чтобы он вновь занял президентский пост. Редко по какому другому вопросу США демонстрируют столь же тотальное единство.

Поэтому слова Харрис можно понимать двояко. Это и заявка на готовность баллотироваться в президенты в случае, если Демократическая партия решит отказаться от ставки на Байдена, и заверение избирателям, что бояться его переизбрания не стоит – ведь главой государства с высокой долей вероятности все равно будет не он, а она, его вице-президент. Проблема для демократов в том, что американцы вовсе не горят желанием видеть главой Белого дома Харрис. Ее рейтинг низок. Спустя четыре года выбор кандидатуры вице-президента, сделанный Байденом, выглядит ошибкой. В 2020 году Харрис, бледно проявившая себя на теледебатах, стала вторым номером в президентской команде, считай – исключительно из-за своего цвета кожи. В разгар активности движения Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), когда оппоненты периодически напоминали Байдену о том, что политическую карьеру он начал во времена расовой сегрегации, ему был нужен какой-то сильный ход, способный привлечь голоса здесь и сейчас. Вот он и выбрал Харрис, учтя ее деловые качества и таланты политика в последнюю очередь. Как вице-президент она не снискала себе особой славы, зато несет прямую ответственность за самый громкий провал администрации Байдена: миграционный кризис. Справиться с ним Харрис поручили, но все ее усилия оказались напрасными, а то и контрпродуктивными. В результате единственный месседж, с которым она может выйти к избирателям тот же, что и у Байдена, – голосуйте за меня, потому что я не Трамп. Только вот ее рейтинг куда ниже, чем у нынешнего президента.

Недостатки Харрис очевидны, но и альтернативного дублера Байдена сейчас, за восемь месяцев до выборов, у демократов нет. Вариант с Мишель Обамой, за спиной которой будет маячить тень ее популярного супруга Барака Обамы, похоже, отпадает. Она заявила, что в политику не пойдет. Раскрутить кого-либо до ноября будет сложно. Политиков-демократов, чьи имена у американцев на слуху, крайне мало. Проходящие сейчас праймериз партии были изначально построены так, чтобы у Байдена не появилось никаких соперников среди однопартийцев. Теперь придется на ходу менять тактику. Или же сделать вид, что доклада Хура не существует, и попытаться осуществить невозможное: переизбрать Байдена вопреки воле почти 90% американцев.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707880440


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