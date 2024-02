Джо Байден как главный политический неудачник современности, - В.Прохватилов

07:16 14.02.2024 14.02.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Наглядный символ угасания американской мощи



Президент Соединенных Штатов Джо Байден вошел в список главных политических неудачников страны 2023 года, по версии телеканала Fox News.



"80-летний главнокомандующий [Вооруженными силами США] столкнулся с расследованием по делу о возможном импичменте и продолжает бороться с низкими рейтингами среди избирателей", – объяснил свой выбор телеканал. Отмечается, что вопросы у американцев вызывает не только возраст Байдена и его возможная причастность к коррупции в бытность вице-президентом, но и поддержка Израиля в ближневосточном конфликте.



Отмечается, что, "несмотря на то что Байден путешествовал по стране и рекламировал ключевые победы… он все еще работает над тем, чтобы убедить избирателей, что он готов пробыть еще четыре года в Белом доме".



"Помимо вопросов о своем возрасте… Байден столкнулся с растущим возмущением за поддержку Израиля в войне с радикальной группировкой ХАМАС, – пишет Fox News. – Кульминацией стали предварительные опросы избирателей, которые показывают мрачные прогнозы относительно его перспектив переизбрания в последние несколько недель".



Американцы традиционно мало интересуются тем, что происходит за пределами США, отдавая предпочтение внутренними проблемами и, прежде всего, своему собственному благосостоянию. Не стало исключением и президентство Джо Байдена.



Провал "байденомики" беспокоит американцев, пишут аналитики The Heritage Foundation: "С тех пор как г-н Байден вступил в должность, реальные доходы резко упали, поскольку цены опережают заработную плату: недельные доходы с поправкой на инфляцию снизились примерно на 5% с тех пор, как он вступил в должность. Падение реальных доходов усугубилось резким ростом стоимости заимствований за последние пару лет.



Эти два эффекта обошлись типичной американской семье в сумму, эквивалентную почти 7400 долларам потерянного годового дохода. Это больше, чем месячная зарплата средней семьи. Еще хуже, если вы пытаетесь купить дом сегодня. При Байдене ежемесячный платеж по ипотеке за дом по средней цене увеличился более чем вдвое и будет стоить семье дополнительных 13 000 долларов в год за тот же дом… Столкнувшись с кризисом стоимости жизни, американцы тонут в долгах по кредитным картам, превышающим один триллион долларов. Избиратели больше не верят оправданиям. Байденомика явно провалилась".



"Байденомика – это политический крах для Байдена", – пророчествует The New Yorker.



"Самая большая проблема [Америки] – в продуктовом магазине. Избирателей, подобных тем, кто участвовал в опросе, не волнует замедление темпов инфляции; их волнует, что цены сегодня намного выше. В другом опросе, проведенном демократической группой Navigator Research и опубликованном в среду, девяносто шесть процентов респондентов заявили, что они "очень" или "в некоторой степени" обеспокоены ростом затрат, а семьдесят четыре процента оценили экономику как либо "не очень хорошо", либо "плохо". В такой момент демократы, говорящие о сильной экономике и о том, что дела идут в правильном направлении, звучат так, будто говорят о другой стране", – отмечает обозреватель газеты Сьюзен Глассер



Серьезнейшим провалом Байдена считает ситуацию вокруг военного конфликта на Украине ведущий аналитик Американского института предпринимательства Гэри Шмидт: "Президенты либо выигрывают войны, либо проигрывают их. Но невыигрыш в войне также часто воспринимается американской общественностью как поражение в ней. Какую бы заслугу президент Байден ни получил за то, что помешал России завоевать Украину и присоединить ее к возрожденной царской империи Путина, она быстро рассеивается по мере того, как война заходит в кровавый тупик… Байден создал ситуацию, в которой гораздо более крупная и безжалостная Россия медленно истощает украинские силы".



Понятно, что Гэри Шмидт, как бывший глава Консультативного комитета по внешней разведке при президенте Рейгане и один из основателей проекта "Новый американский век", никогда не признает, что военный конфликт на Украине был спровоцирован администрацией Байдена. Но не признать, что Байден провалил поддержку Украины, он не мог, хотя и сопроводил фантазиями насчет "возрожденной царской империи Путина".



Известный американский экономист Джеффри Сакс открыто обвиняет в провоцировании конфликта на Украине Госдеп США: "Что касается войны на Украине, администрация Байдена неоднократно и ложно утверждала, что война на Украине началась с неспровоцированного нападения России на Украину 24 февраля 2022 года. На самом деле война была спровоцирована США… а это означает, что войны можно было избежать и теперь ее следует остановить путем переговоров… Война на Украине началась со свержением Януковича девять лет назад, а не в феврале 2022 года, как правительства США, НАТО и лидеры "Большой семерки" хотели бы, чтобы мы поверили".



Как бы то ни было, стратегическая инициатива на полях сражений на Украине перешла к русской армии, и для Байдена это еще один гвоздь в крышку политического гроба.



"На Ближнем Востоке США в очередной раз перепутали военную мощь со стратегическим видением", – пишет в журнале The New Statesman бывший советник Пентагона по Ближнему Востоку Жасмин Эль Джамал.



"Вместо того чтобы разработать стратегию, направленную на устранение коренных причин нестабильности в регионе в интересах долгосрочных интересов США, команда Байдена по национальной безопасности тупо продвигала соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем как краеугольный камень ближневосточного наследия Байдена. Ужасающие нападения ХАМАСа 7 октября, за которыми последовала быстрая и разрушительная реакция Израиля в секторе Газа, одним махом обрушили нестратегическую "стратегию" Байдена, обнажив поверхностность, самоуспокоенность и отсутствие дальновидности, которые катапультировали регион в депрессивное состояние", – признает бывший аналитик Пентагона.



По ее мнению, "безумная челночная дипломатия Блинкена вместо того, чтобы неуклонно вести регион к стабильности, была больше похожа на позорную попытку заткнуть дыры тонущего корабля. Столкнувшись с непримиримостью своего ближайшего союзника [Израиля], США не попытались использовать свои рычаги воздействия в виде сокращения военной помощи и политического прикрытия Израиля в ООН, чтобы заставить Нетаньяху сделать трудный выбор в пользу мира. В отношении Ирана США столь же неэффективны, неспособны предложить дипломатический путь решения основных проблем, таких как ядерная сделка и роль Ирана в регионе. Вместо этого Байден маскирует свои тактические удары по иранским прокси как "стратегию"".



Политический крах Байдена во многом является результатом общего упадка стратегии Демпартии как во внутренней, так и во внешней политике. В итоге у демократов просто не нашлось адекватного политика, который смог бы избежать эпических провалов Байдена.



То, что Байден не способен управлять американской сверхдержавой, было ясно всем в верхушке демократов уже давно. Барак Обама отговорил Байдена баллотироваться на пост президента в 2016 году и снова попытался остановить его в 2019 году. По данным The New York Times, Обама сказал Байдену: "Тебе не обязательно этого делать, Джо, ты действительно не должен этого делать".



Обама даже сказал сотрудникам Байдена, что "им нужно убедиться, что Байден не поставит себя в неловкое положение, что является явным намеком растущему числу оплошностей, которые г-н Байден совершал и продолжает совершать".



Полная профессиональная некомпетентность Байдена, которую он проявлял на протяжении всей своей политической карьеры, не была секретом ни для кого.



Роберт Гейтс, который занимал пост министра обороны в администрациях Джорджа Буша и Барака Обамы, в своей книге "Долг: мемуары военного министра" дал Сонному Джо убийственную характеристику: "Я думаю, что он ошибался почти во всех основных вопросах внешней политики и национальной безопасности за последние четыре десятилетия".



Вишенкой на торте политического фиаско администрации Байдена стал миграционный кризис. На президентство Байдена пришелся рекордный рост нелегальной миграции. За последние три года при переходе через южную границу США были задержаны более 6,3 млн человек, из них около 2,4 млн остаются пока в США в ожидании решения своей участи. В декабре 2023 года количество переходов границы достигло почти 10 000 в день.



"В результате того, что администрация Байдена отменила успешную политику президента Трампа в области безопасности границ и иммиграции, мигранты, перевозящие смертоносные наркотики, пытаются въехать в Соединенные Штаты с угрожающей скоростью", – указывает конгрессмен-республиканец Стив Скализ.



Передозировка фентанила в настоящее время является основной причиной смерти американцев в возрасте от 18 до 45 лет, а Управление по борьбе с наркотиками США обнаружило "прямую связь" между мексиканскими картелями и смертностью от передозировки фентанилом.



Нежелание Байдена закрыть границу с Мексикой для тысяч нелегальных мигрантов побудило власти пограничного штата Техас вступить в прямое противостояние с федеральными властями, установив вдоль границы с Мексикой заграждение с колючей проволокой.



Губернатора Тэхаса Эбботта уже поддержали 25 губернаторов-республиканцев, а 14 из них направили части своей Национальной гвардии на подмогу Техасу.



На вопрос, которым задался в своей статье Гэри Шмидт "Байден – неудачник или государственный деятель?" большинство американцев уже ответило. Не в пользу 46-го президента США. Источник - fondsk.ru

