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Казахстан продлевает запрет на вывоз бензина и дизтоплива. Еще на полгода
07:41 14.02.2024

Запрет будет действовать еще полгода
АЛМАТЫ, 13 фев - Sputnik. Казахстан на полгода продлил запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. Решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, сообщает пресс-служба правительства.

"Данная мера принята с целью обеспечения национальной безопасности страны в сфере энергетики", - говорится в сообщении.
Кроме того, введен запрет на вывоз лома и отходов черных металлов через ж/д пункты пропуска "Жайсан" (Актюбинская область), "Аксу" (Костанайская область) и "Ауыл" (Абайская область).
"Решение принято коллегиально на фоне сложившейся ситуации по нехватке сырья для загрузки отечественных перерабатывающих предприятий и применения соседними странами ограничительных мер на вывоз металлолома", - отмечается в сообщении.
По данным министерства промышленности и строительства, общий объем сбора черного лома за 2023 год составил порядка 1,9 млн тонн при общей потребности внутреннего рынка в 3,9 млн тонн. Таким образом, мощности предприятий, перерабатывающих лом и отходы черного металла, в прошлом году были загружены в среднем на 35% от имеющейся мощности.

Источник - ru.sputnik.kz
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