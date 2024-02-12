Казахстан продлевает запрет на вывоз бензина и дизтоплива. Еще на полгода

07:41 14.02.2024

Запрет будет действовать еще полгода

АЛМАТЫ, 13 фев - Sputnik. Казахстан на полгода продлил запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. Решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, сообщает пресс-служба правительства.



"Данная мера принята с целью обеспечения национальной безопасности страны в сфере энергетики", - говорится в сообщении.

Кроме того, введен запрет на вывоз лома и отходов черных металлов через ж/д пункты пропуска "Жайсан" (Актюбинская область), "Аксу" (Костанайская область) и "Ауыл" (Абайская область).

"Решение принято коллегиально на фоне сложившейся ситуации по нехватке сырья для загрузки отечественных перерабатывающих предприятий и применения соседними странами ограничительных мер на вывоз металлолома", - отмечается в сообщении.

По данным министерства промышленности и строительства, общий объем сбора черного лома за 2023 год составил порядка 1,9 млн тонн при общей потребности внутреннего рынка в 3,9 млн тонн. Таким образом, мощности предприятий, перерабатывающих лом и отходы черного металла, в прошлом году были загружены в среднем на 35% от имеющейся мощности.