В РосГосдуму внесли законопроект "о депортации мигрантов за домогательства"

07:51 14.02.2024

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" выступили с инициативой узаконить депортацию мигрантов за домогательства.

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес в нижнюю палату законопроект о депортации иностранцев и лиц без гражданства за домогательства в отношении граждан России, пишет РБК.



Правительство ранее дало отрицательный отзыв на инициативу (документ есть у РБК).



Кто теперь будет платить за депортацию мигрантов из России?

Проектом закона предлагается дополнить ст. 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство) положением о наказании за оскорбительное приставание к россиянам, совершенное иностранцем или лицом без гражданства. В качестве наказания предусмотрен штраф на сумму от 4 тыс. до 5 тыс. руб. с выдворением за пределы страны.



Согласно пояснительной записке к проекту, социологические опросы показывают, что 24% граждан считают, что случаи сексуальных домогательств в России бывают часто.



Отмечается, что количество граждан, которые сталкиваются с харассментом, может быть больше, потому что жертвы не всегда обращаются в правоохранительные органы, боясь общественного осуждения.



"Нам постоянно жалуются на домогательства от мигрантов. Особенно часто это происходит в теплое время года, когда девушки носят открытую одежду. В некоторых районах людям страшно выходить на улицу - и детям, и взрослым. Тех, кто распускает руки и не соблюдает нормы приличия, нужно депортировать. В России такое поведение недопустимо", - подчеркнул Даванков.

Соавторами документа выступили Сардана Авксентьева, Антон Ткачев, Анна Скрозникова и Ксения Горячева (все - от партии "Новые люди").