|В Турции на золотом руднике сошел огромный оползень, под завалами остались люди. Видео
11:34 14.02.2024
На золотом руднике в турецкой провинции Эрзинджан произошел обвал породы, передает телеканал Sondakika.
По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Турции, инцидент произошел около 14:00 по местному времени.
Глава МВД страны Али Ерликая сообщил в эфире NTV, что из 667 работников рудника "нет данных о девяти". В их поиске участвуют 400 спасателей.
"Под землей могут оставаться люди, их число пока неизвестно", - добавил губернатор провинции Хамза Айдогду.
По факту случившегося начали административное расследование, его ведут четыре прокурора, отметил глава турецкого Минюста Йылмаз Тунч.
Рудник "Чеплер", на котором произошло обрушение породы, находится в восьми километрах от города Илич провинции Эрзинджан. Его разработка ведется с 2010 года, им управляет компания Anagold Mining Industry and Trade. В 2022 году на руднике был зафиксирован выброс цианида, однако последствия аварии быстро устранили.
После обвала породы компания выпустила заявление, в котором пообещала "предпринять все необходимые шаги для минимизации последствий этого трагического инцидента".