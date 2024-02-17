Тарифы на отопление для населения Ташкента повысятся сразу после окончания отопительного сезона

11:44 14.02.2024

Тарифы за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения для населения Ташкента повысятся на 15% до 105 754 сум/Гкал. В Veolia Energy Tashkent сообщили, что новые тарифы вступят в силу сразу после завершения отопительного сезона.



В Ташкенте повысятся тарифы на горячее водоснабжение и теплоснабжение. Об этом говорится в решении столичного кенгаша народных депутатов от 8 февраля.



Компания Veolia Energy Tashkent уточнила, что новые тарифы вступят в силу весной на следующий день после официальной даты завершения осенне-зимнего периода (отопительного сезона) 2023−2024 года.



Новый розничный тариф на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения для населения повысится на 15% и составит 105 754 сума/Гкал вместо 91 960 сумов/Гкал. Старый тариф действует с 2019 года.



"Повышение вызвано ростом цен на электроэнергию, газ, услуги питьевого водоснабжения и канализации, а также на покупную тепловую энергию для тепловырабатывающих предприятий", - говорится в сообщении.



Согласно постановлению Кабинета министров, при осуществлении потребителем авансовых платежей (предоплаты) за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения поставщик (Veolia Energy Tashkent) производит начисление по тарифам, действовавшим на момент оплаты (на срок авансовых платежей, но не превышающий 12 месяцев).



Тарифы для юридических лиц и бюджетных организаций были повышены с декабря 2023 года. Они остаются без изменений.