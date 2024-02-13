Два депутата КырПарламента Абдалиев и Кадырбеков покушали на "Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне"

11:46 14.02.2024

Два депутата ЖК побывали на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне



Бишкек (АКИpress) – Депутаты Жогорку Кенеша Мейкинбек Абдалиев ("Ата-Журт Кыргызстан") и Нуржигит Кадырбеков ("Ыйман Нуру") побывали на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне [США].



Кадырбеков на заседании парламента 14 февраля рассказал, что в рамках поездки в США также состоялась встреча с соотечественниками.



Справочно: Национальный молитвенный завтрак (НМЗ), является ежегодным мероприятием, проводимым в США с 1953 года в первый четверг февраля, в котором принимает участие высшее руководство США - президент и вице-президент, члены Конгресса, а также делегаты из разных стран мира.



Мероприятие преследует цель построения отношений, укрепления взаимопонимания и согласия между политической, религиозной, социальной и бизнес-элитой из различных стран мира.