 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.02.2024
12:01  В Узбекистане средняя зарплата достигла 4,5 млн сумов
11:58  В Индонезии выбирают замену президенту Джоко Видодо
11:55  В отношениях Баку и Еревана дипломатию опять сменила сила, - Къ
11:51  КазАгентство по финансовому мониторингу возглавил генерал Малахов
11:49  Китайский Новый год в Москве превратился в фестиваль мастер-классов
11:46  Два депутата КырПарламента Абдалиев и Кадырбеков покушали на "Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне"
11:44  Тарифы на отопление для населения Ташкента повысятся сразу после окончания отопительного сезона

11:34  В Турции на золотом руднике сошел огромный оползень, под завалами остались люди. Видео
07:51  В РосГосдуму внесли законопроект "о депортации мигрантов за домогательства"
07:48  К 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана: выводы сделают внуки, - Борис Подопригора
07:45  Почему Кыргызстан должен вступить в БРИКС, - Ф.Кирсанов
07:41  Казахстан продлевает запрет на вывоз бензина и дизтоплива. Еще на полгода
07:16  Джо Байден как главный политический неудачник современности, - В.Прохватилов
06:14  Байдену прислали черную метку. В американской избирательной кампании намечается неожиданный поворот, - НГ
02:41  Дочь Рейгана Пэтти Дэвис: мой отец оплакивал бы сейчас Америку
02:40  За что Байден обматерил Нетаньяху
02:37  К чему приведет новое обострение между Арменией и Азербайджаном, - И.Кармазин
02:35  "Окружение заставит его сняться с выборов": в США заговорили об отставке Байдена
02:33  Родня Эрдогана и британцы готовят против России диверсионно-террористическую войну
01:55  МВД РФ объявило в розыск действующего премьера Эстонии Каю Каллас. За глумление над памятниками
01:48  Министром высшего образования Каракалпакстана стал сын писателя Батырбек Каипбергенов
00:40  В.Катасонов: Тема "цифрового доллара" в американской президентской гонке 2024 г.
00:05  Поля битвы 2024: запылает ли вечно тлеющий африканский костер? Прогноз по Африке, - Д.Минин
00:01  Даешь обратно "Золотую Орду"! Экс-президент Монголии Элбэгдорж заявил о претензии на российские территории
Вторник, 13.02.2024
20:35  Катар готов инвестировать в Казахстан по-крупному, - В.Панфилова
20:30  Марат Иманкулов: Водный вопрос должен стать номером один для стран ЦА
19:52  Умер генерал Востротин, командовавший 9-й ротой в Афгане
18:47  Зятя Елбасы Тимура Кулибаева прогнали с поста почетного президента Казахстанской федерации бокса
18:45  Суд в Астане добавил срок бывшему министру культуры Мухамедиулы и отправил за решетку его жену
17:44  В туркменских государственных магазинах хлеб и мука подорожали более чем в два раза
13:45  Казахстан и Узбекистан будут охранять экосистему плато Устюрт вместе
13:43  В Акмолинской области лошади массово гибнут от голода
13:41  Экс-глава Финмониторинга Элиманов пересел в кресло 1-го зама КНБ Казахстана
10:34  Лучшему району Туркменистана (Ак-Бугдайскому) вручена денежная награда от президента страны в 1 миллион долларов
10:23  В Таджикистане не хватает более 2000 врачей и почти 400 медсестер
09:13  Похищение Европы: в силках англосаксонской геополитики, - Юрий Борисов
09:09  Пентагон три десятилетия развивал ложные военные доктрины. И хорошо зарабатывал на них, - Вл.Прохватилов
07:52  Ваши тут не пляшут. Жапаров отважно огрызается Блинкену
07:45  Тайна третьего пленума: продолжится ли курс на всеобщую зажиточность в Китае, - Ю.Тавровский
07:38  Доля Азии в экспорте РФ превысила 70%
07:01  В России наконец-то начали конфисковывать заводы олигархов-предателей
06:39  Кого похоронит еврореферендум в Молдове – страну или только Санду, - София Русу
01:40  В Узбекистане обвиняемым по делу о смерти 65 детей от сиропа грозит до 20 лет тюрьмы
01:00  Как жить? В Алматы тысячи семей живут под оползнями
00:59  Толпа вместо общества, - Сергей Никольский
00:38  Кипящий котел для Сырского. Чем аукнется Киеву оборона Авдеевки, - Г.Мирзаян
00:35  Экс-премьер Нидерландов Дрис ван Агт эвтанизировал себя вместе с женой
00:32  The Guardian: поддержка Израиля не соответствует либеральным принципам Запада
00:29  Скончалась экс-глава агентства по делам госслужбы Казахстана Анар Жаилганова
00:28  "Госзакупки - это целый нелегальный бизнес", - казпремьер Бектенов
00:24  Кто и как помогает бандеровскому режиму: только факты
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китайский Новый год в Москве превратился в фестиваль мастер-классов
11:49 14.02.2024

Жителей столицы РФ учат делать украшения, играть в традиционные игры и готовить блюда народов КНР

Елена Крапчатова

В Москве продолжается празднование китайского Нового года, который этой зимой в России отмечается очень широко. Общественные пространства в центре столицы украшены красными фонариками, фигурами драконов, китайскими пагодами. Москвичи и туристы могут не только полюбоваться на праздничное убранство, попробовать национальную кухню и купить сувениры, но и в ходе мастер-классов научиться делать украшения и готовить традиционные китайские блюда.

В Москве горожане впервые масштабно отмечают китайский Новый год, который считается главным праздником КНР. Как уже сообщала "Независимая газета" (см. номер от 08.02.24), торжества в столице РФ стартовали 9 февраля и, по китайской традиции, будут длиться 15 дней, до 18 февраля. Праздник стал и возможностью побольше узнать о Поднебесной, а также и многому научиться на тематических мастер-классах.

Например, в Камергерском переулке 14 февраля с 12.00 до 14.45 будут проводиться мастер-классы по китайской каллиграфии, с 15.00 до 17.45 – занятия по созданию масок в виде панды, с 18.00 до 20.45 – уроки использования китайских палочек. 15 февраля на этой площадке с 12.00 до 14.45 горожане могут научиться делать традиционные бумажные вертушки, с 15.00 до 17.45 – ручные фонари, а с 18.00 до 20.45 там будет проходить чтение древнекитайских стихотворений. На следующий день, 16 февраля, в Камергерском будут учить делать воздушных змеев – занятия будут проходить с 12.00 до 12.45, с 13.00 до 13.35 и с 14.00 до 14.45. А с 15.00 до 15.45, с 16.00 до 16.45, с 17.00 до 17.45 горожанам покажут, как изготавливают грим для маски Пекинской оперы. Кроме того, с 18.00 до 18.45, с 19.00 до 19.45 и с 20.00 до 20.45 запланированы мастер-классы по рисованию тушью.

17 февраля мастер-классы по каллиграфии пройдут с 12.00 до 12.45, с 13.00 до 13.45 и с 14.00 до 14.45. В 15.00, 16.00 и 17.00 гости смогут поиграть в игры с китайскими палочками. С 18.00 до 20.45 планируется просмотр китайских мультфильмов. А 18 февраля с 13.00 до 15.00 в Камергерском можно будет посетить уроки, посвященные китайскому костюму, с 13.00 до 18.00 на сцене устроят интерактивную новогоднюю программу, а с 16.00 до 18.00 планируются мастер-классы по китайской каллиграфии.

Еще одним центром празднования китайского Нового года стала Тверская площадь. До 16 февраля там ежедневно с 15.00 до 15.45 проводится чайная церемония и дегустация чайных купажей. С 16.00 до 16.45 можно посетить мастер-класс по китайской живописи, с 17.00 до 17:45 – уроки каллиграфии, а с 18.00 до 18.45 – занятия по изготовлению китайских бумажных вееров. 17 февраля в 12.00 также запланирована чайная церемония и дегустация чая, в 13.00 – мастер-класс по традиционной живописи, с 13.00 до 18.00 – интерактивная праздничная программа, в 14.00 стартует мастер-класс по китайской каллиграфии, в 15.00 – урок по изготовлению веера, в 16.00 – занятие, на котором можно будет создать дракона из бумаги в технике цзяньчжи (бумажного кружева) для украшения дома. В 17.00 начнется мастер-класс по созданию из бумаги приносящего удачу и счастье китайского фонарика, а в 18.00 гостей научат делать талисманы из узелков и монеток. Аналогичной будет программа и 18 февраля.

Площадка на Новом Арбате знакомит москвичей с культурой Китая – там проходит фотовыставка под открытым небом, а также множество мастер-классов. Например, 14–16 февраля в 15.00 пройдет мастер-класс по древней игре вэйци, а в 17.00 – мастер-класс по традиционной игре удзычи. 17 февраля с 13.00 до 14.45 планируется занятие по игре сянци, который будут проводить бронзовый призер чемпионата Москвы по сянци Лили У и председатель Федерации китайских шахмат сянци Игорь Цаповский. С 15.00 до 16.45 пройдет мастер-класс по игре танграм. С 17.00 до 17.45 гости площадки смогут сделать красные китайские фонарики, а в 18.00 начнется мастер-класс по изготовлению барабанов-погремушек. 18 февраля с 13.00 до 14.45 ожидается лекция по играм древнего Китая и мастер-класс по игре вэйци, который проведут Лили У и мастер первого дана, член Федерации го Денис Тарков. С 15.00 до 16.45 состоится занятие по игре любо и лекция, в 17.00 стартует урок по изготовлению игрушки-марионетки, а с 18.00 до 18.45 пройдет мастер-класс по созданию знаменитого китайского печенья с предсказанием.

Познавательные развлечения гостям предлагает и Московский зоопарк. 17 февраля в 12:00 там стартует интерактивная программа "Панды и другие животные Азии". Она включает в себя знакомство с редкими экзотическими животными Азии, игру, посвященную пандам, а также мастер-классы – изготовление поздравительных открыток в виде китайских фонариков и животных. Участвовать в проекте можно бесплатно, однако необходима предварительная регистрация по телефону 8-499-255-57-63. А 22, 23 и 24 февраля в 14.00 будут проводиться экскурсии "Гости из Поднебесной", на которых горожане смогут поближе познакомиться с пандами Диндин и Жуи и больше узнать об их образе жизни.

В праздновании китайского Нового года участвует и расположенный на востоке столицы рыбный рынок "Москва – на волне". Там проводятся интересные кулинарные мастер-классы, попасть на которые можно после предварительной регистрации на сайте Московских сезонов. Горожан научат готовить блюда китайской кухни из рыбы и морепродуктов – лапши шоумянь, которую называют "лапшой долголетия", пельменей цзяоцзы, жареных спринг-роллов, супа из водорослей с яйцом. 17 февраля горожане больше узнают о приготовлении вонтонов, жареного карпа по-китайски, шпинатной лапши лю мянь с морепродуктами, супа из окуня и пекинской капусты, а с 15.00 до 15.45 состоится кулинарный баттл поваров "Салат из морской капусты с мидиями vs. салат из морских водорослей с крабом". Еще один поединок шефов "Лянбань хайдай сы (салат из морских водорослей) vs. салат ю-шен (из рыбы)" пройдет с 16.00 до 16.45. 18 февраля также пройдут мастер-классы по приготовлению вышеперечисленных блюд, кроме того, гости смогут наблюдать с 15.00 до 15.45 баттл поваров "Нежные спринг-роллы с креветками и овощами vs. спринг-роллы с лососем и авокадо" и с 16:00 до 16:45 – поединок "Стеклянная лапша с морепродуктами vs. лоусюфань (крахмальная лапша) с кальмаром".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707900540


Новости Казахстана
- Кадровые перестановки
- Вопросы стратегического планирования обсудили члены Клуба молодых экспертов при Сенате
- Повышения НДС не будет
- Проект Строительного кодекса представили депутатам Мажилиса
- 89 агропроектов на 275 млрд тенге включены в пул для льготного финансирования банком второго уровня
- С. Жакупова подвела итоги работы МТСЗН в 2023 году
- Казахстан намерен продолжить демократические преобразования
- О ликвидированной нарколаборатории
- Осуждены работники сферы образования Жанакорганского района Кызылординской области
- Экс-министру Мухамедиулы добавили 3 года тюрьмы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  