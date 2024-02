Китайский Новый год в Москве превратился в фестиваль мастер-классов

11:49 14.02.2024

Жителей столицы РФ учат делать украшения, играть в традиционные игры и готовить блюда народов КНР



Елена Крапчатова



В Москве продолжается празднование китайского Нового года, который этой зимой в России отмечается очень широко. Общественные пространства в центре столицы украшены красными фонариками, фигурами драконов, китайскими пагодами. Москвичи и туристы могут не только полюбоваться на праздничное убранство, попробовать национальную кухню и купить сувениры, но и в ходе мастер-классов научиться делать украшения и готовить традиционные китайские блюда.



В Москве горожане впервые масштабно отмечают китайский Новый год, который считается главным праздником КНР. Как уже сообщала "Независимая газета" (см. номер от 08.02.24), торжества в столице РФ стартовали 9 февраля и, по китайской традиции, будут длиться 15 дней, до 18 февраля. Праздник стал и возможностью побольше узнать о Поднебесной, а также и многому научиться на тематических мастер-классах.



Например, в Камергерском переулке 14 февраля с 12.00 до 14.45 будут проводиться мастер-классы по китайской каллиграфии, с 15.00 до 17.45 – занятия по созданию масок в виде панды, с 18.00 до 20.45 – уроки использования китайских палочек. 15 февраля на этой площадке с 12.00 до 14.45 горожане могут научиться делать традиционные бумажные вертушки, с 15.00 до 17.45 – ручные фонари, а с 18.00 до 20.45 там будет проходить чтение древнекитайских стихотворений. На следующий день, 16 февраля, в Камергерском будут учить делать воздушных змеев – занятия будут проходить с 12.00 до 12.45, с 13.00 до 13.35 и с 14.00 до 14.45. А с 15.00 до 15.45, с 16.00 до 16.45, с 17.00 до 17.45 горожанам покажут, как изготавливают грим для маски Пекинской оперы. Кроме того, с 18.00 до 18.45, с 19.00 до 19.45 и с 20.00 до 20.45 запланированы мастер-классы по рисованию тушью.



17 февраля мастер-классы по каллиграфии пройдут с 12.00 до 12.45, с 13.00 до 13.45 и с 14.00 до 14.45. В 15.00, 16.00 и 17.00 гости смогут поиграть в игры с китайскими палочками. С 18.00 до 20.45 планируется просмотр китайских мультфильмов. А 18 февраля с 13.00 до 15.00 в Камергерском можно будет посетить уроки, посвященные китайскому костюму, с 13.00 до 18.00 на сцене устроят интерактивную новогоднюю программу, а с 16.00 до 18.00 планируются мастер-классы по китайской каллиграфии.



Еще одним центром празднования китайского Нового года стала Тверская площадь. До 16 февраля там ежедневно с 15.00 до 15.45 проводится чайная церемония и дегустация чайных купажей. С 16.00 до 16.45 можно посетить мастер-класс по китайской живописи, с 17.00 до 17:45 – уроки каллиграфии, а с 18.00 до 18.45 – занятия по изготовлению китайских бумажных вееров. 17 февраля в 12.00 также запланирована чайная церемония и дегустация чая, в 13.00 – мастер-класс по традиционной живописи, с 13.00 до 18.00 – интерактивная праздничная программа, в 14.00 стартует мастер-класс по китайской каллиграфии, в 15.00 – урок по изготовлению веера, в 16.00 – занятие, на котором можно будет создать дракона из бумаги в технике цзяньчжи (бумажного кружева) для украшения дома. В 17.00 начнется мастер-класс по созданию из бумаги приносящего удачу и счастье китайского фонарика, а в 18.00 гостей научат делать талисманы из узелков и монеток. Аналогичной будет программа и 18 февраля.



Площадка на Новом Арбате знакомит москвичей с культурой Китая – там проходит фотовыставка под открытым небом, а также множество мастер-классов. Например, 14–16 февраля в 15.00 пройдет мастер-класс по древней игре вэйци, а в 17.00 – мастер-класс по традиционной игре удзычи. 17 февраля с 13.00 до 14.45 планируется занятие по игре сянци, который будут проводить бронзовый призер чемпионата Москвы по сянци Лили У и председатель Федерации китайских шахмат сянци Игорь Цаповский. С 15.00 до 16.45 пройдет мастер-класс по игре танграм. С 17.00 до 17.45 гости площадки смогут сделать красные китайские фонарики, а в 18.00 начнется мастер-класс по изготовлению барабанов-погремушек. 18 февраля с 13.00 до 14.45 ожидается лекция по играм древнего Китая и мастер-класс по игре вэйци, который проведут Лили У и мастер первого дана, член Федерации го Денис Тарков. С 15.00 до 16.45 состоится занятие по игре любо и лекция, в 17.00 стартует урок по изготовлению игрушки-марионетки, а с 18.00 до 18.45 пройдет мастер-класс по созданию знаменитого китайского печенья с предсказанием.



Познавательные развлечения гостям предлагает и Московский зоопарк. 17 февраля в 12:00 там стартует интерактивная программа "Панды и другие животные Азии". Она включает в себя знакомство с редкими экзотическими животными Азии, игру, посвященную пандам, а также мастер-классы – изготовление поздравительных открыток в виде китайских фонариков и животных. Участвовать в проекте можно бесплатно, однако необходима предварительная регистрация по телефону 8-499-255-57-63. А 22, 23 и 24 февраля в 14.00 будут проводиться экскурсии "Гости из Поднебесной", на которых горожане смогут поближе познакомиться с пандами Диндин и Жуи и больше узнать об их образе жизни.



В праздновании китайского Нового года участвует и расположенный на востоке столицы рыбный рынок "Москва – на волне". Там проводятся интересные кулинарные мастер-классы, попасть на которые можно после предварительной регистрации на сайте Московских сезонов. Горожан научат готовить блюда китайской кухни из рыбы и морепродуктов – лапши шоумянь, которую называют "лапшой долголетия", пельменей цзяоцзы, жареных спринг-роллов, супа из водорослей с яйцом. 17 февраля горожане больше узнают о приготовлении вонтонов, жареного карпа по-китайски, шпинатной лапши лю мянь с морепродуктами, супа из окуня и пекинской капусты, а с 15.00 до 15.45 состоится кулинарный баттл поваров "Салат из морской капусты с мидиями vs. салат из морских водорослей с крабом". Еще один поединок шефов "Лянбань хайдай сы (салат из морских водорослей) vs. салат ю-шен (из рыбы)" пройдет с 16.00 до 16.45. 18 февраля также пройдут мастер-классы по приготовлению вышеперечисленных блюд, кроме того, гости смогут наблюдать с 15.00 до 15.45 баттл поваров "Нежные спринг-роллы с креветками и овощами vs. спринг-роллы с лососем и авокадо" и с 16:00 до 16:45 – поединок "Стеклянная лапша с морепродуктами vs. лоусюфань (крахмальная лапша) с кальмаром".