КазАгентство по финансовому мониторингу возглавил генерал Малахов

11:51 14.02.2024

Дмитрий Малахов возглавил Агентство по финансовому мониторингу



Дмитрий Малахов возглавил Агентство по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz.



Указ о назначении опубликован на сайте Акорды.



