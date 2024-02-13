|КазАгентство по финансовому мониторингу возглавил генерал Малахов
11:51 14.02.2024
Дмитрий Малахов возглавил Агентство по финансовому мониторингу
Дмитрий Малахов возглавил Агентство по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz.
Указ о назначении опубликован на сайте Акорды.
"Указом Главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении Акорды.
В октябре 2023 года Дмитрий Малахов был назначен заместителем председателя Агентства по финансовому мониторингу. До этого он занимал должность первого заместителя председателя Агентства по противодействию коррупции (с марта 2022 года по октябрь 2023 года).
Дмитрий Малахов перешел из Антикора в АФМ
Отметим, 13 февраля указом Президента Токаева бывший глава Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов получил должность в КНБ.