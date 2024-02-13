В отношениях Баку и Еревана дипломатию опять сменила сила, - Къ

11:55 14.02.2024

Все возвращается на враги своя



В отношениях Баку и Еревана дипломатию опять сменила сила



Четверо убитых и один раненый - итог новой эскалации на границе Азербайджана и Армении. Инцидент случился после неоднократных заявлений сторон о том, что между ними может быть скоро заключен мир. Эскалация в эти оптимистичные прогнозы не вписывается никак и больше напоминает прежнюю практику, когда дипломатия чередовалась с силовым давлением.



Минобороны Армении об инциденте на границе с Азербайджаном проинформировало коротко: "13 февраля в результате обстрела вооруженными силами Азербайджана армянских позиций, расположенных в районе Неркин-Ханд (Сюникская область), с армянской стороны четверо погибших и один раненый (состояние оценивается как средней тяжести, на данный момент его жизни ничто не угрожает)". Позже военное ведомство опубликовало имена погибших без указания воинских званий и выразило соболезнования их близким.



МИД Армении был более многословным. В сообщении министерства говорится, что "Азербайджан осуществил очередную агрессию против Армении".



В ведомстве уверены, что "Азербайджан ищет предлоги для осуществления эскалации на границе". "Азербайджанское руководство последовательно пытается сорвать усилия заинтересованных в стабильности и безопасности Южного Кавказа акторов по возобновлению переговоров, направленных на урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном",- отмечается в сообщении армянского МИДа. Там "решительно осудили" действия Азербайджана, призвав Баку "вернуться к переговорам".



Обстрелу 13 февраля, отметим, предшествовал другой инцидент. Он случился днем ранее. По сообщению азербайджанской стороны, 12 февраля армянские военнослужащие обстреляли позиции Азербайджана. В результате был ранен пограничник. В ответ на это, как сообщила Госпогранслужба республики, была проведена операция "Возмездие" и полностью уничтожен пост, с которого велся огонь.



"На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативной обстановки на азербайджано-армянской условной государственной границе, отныне будет следовать более серьезный и решительный ответ. Полную ответственность за произошедшее несет военно-политическое руководство Армении",- говорится в сообщении Госпогранслужбы Азербайджана.



В свою очередь, МИД Азербайджана назвал обвинения Еревана в провокациях "беспочвенными": "Азербайджанская сторона устранила угрозу, исходящую от армянского военного блокпоста после военной провокации, в результате которой был ранен азербайджанский военнослужащий. Эта мера носила чисто ответный характер".



Надо отметить, что армянская сторона стрельбу сначала не отрицала, но и не подтверждала. Минобороны страны в тот же день сообщило, что информация проверяется и проводится расследование: "В случае подтверждения этого обстоятельства виновные будут привлечены к ответственности". Уже утром 13 февраля ведомство отчиталось о проверке: "Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что 12 февраля в период с 20:50 до 23:40 подразделения ВС Республики Армения якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в северо-восточной части пограничной зоны, не соответствует действительности".



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При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, с которым во вторник в Брюсселе провел переговоры глава армянского МИДа Арарат Мирзоян (в столице Бельгии прошло заседание Совета партнерства Армения-ЕС), выразил сожаление в связи с обстрелом азербайджанских солдат со стороны Армении.



Тем самым глава дипломатии Евросоюза признал, что обстрел имел место. В то же время господин Боррель назвал ответ Азербайджана "непропорциональным, так как было проигнорировано заявление Минобороны Армении, что этот инцидент будет расследован в полной мере".



Как бы то ни было, нынешняя ситуация продемонстрировала, что порог применения силы остается низким, а затишье - временным.



Хотя самый болезненный вопрос - карабахский - был окончательно решен Азербайджаном с помощью военной операции в сентябре, а официальные лица в Баку и в Ереване не раз говорили о прогрессе в работе над мирным соглашением, новый инцидент показал, что напряженность никуда не делась.



Владимир Соловьев