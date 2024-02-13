В Индонезии выбирают замену президенту Джоко Видодо

11:58 14.02.2024 В индонезийский бой идут не одни старики



Жители республики выбирают замену президенту Джоко Видодо



В среду, 14 февраля, четвертая по численности населения страна мира - Индонезия должна будет определиться, кто возглавит ее после Джоко Видодо, заканчивающего свой второй - и последний - президентский срок. На фоне популярности действующего лидера наибольшие шансы на победу у того, кто негласно снискал имидж преемника Джокови, как индонезийского лидера именуют в народе. Речь о 72-летнем министре обороны Прабово Субианто. В стране, где большую часть электората составляют молодые люди в возрасте до 40 лет, он оказался самым возрастным претендентом на президентское кресло. Но зато взял в напарники самого молодого кандидата в вице-президенты - 36-летнего мэра города Суракарта Гибрана Ракабуминга Раку, старшего сына нынешнего лидера Индонезии.



Из соперников в фавориты



14 февраля индонезийцы будут выбирать представителей исполнительной и законодательной власти на всех административных уровнях по всей стране. Это более 20 тыс. постов. Но главными станут выборы нового президента, который придет на смену нынешнему главе государства Джоко Видодо. Последний уже отсидел в кресле президента два срока - десять лет, сохранив при этом очень высокий уровень поддержки населения - порядка 76% (по данным декабрьского опроса Индонезийского исследовательского института).



Неудивительно, что на таком фоне главным фаворитом президентской гонки стал тот, кого по умолчанию сочли самым предпочтительным преемником уходящего лидера,- 72-летний министр обороны Прабово Субианто.



Отношения Субианто с Видодо начинались непросто: на выборах 2014-го и 2019 годов нынешний глава Минобороны был главным соперником Джокови и после проигрыша дважды подавал иски в Конституционный суд (КС) в тщетной надежде оспорить итоги выборов. Но в 2019 году он перешел из оппозиции во власть, получив кресло главы Минобороны.



В прошлом Прабово Субианто, бывшего зятя ныне покойного диктатора Сухарто, при котором он дослужился до звания генерал-майора, нередко обвиняли в многочисленных нарушениях прав человека, в частности в похищении активистов в ходе массовых протестов в Индонезии в 1998 году. Но официальных обвинений (а все остальные нынешний министр обороны, разумеется, категорически отвергал) ему так и не предъявили.



В преддверии выборов 14 февраля известный своей вспыльчивостью Субианто провел заметный ребрендинг, явив себя публике уже не в качестве силовика, а в образе милого дедушки, умеющего задорно танцевать на сцене.



Ценный напарник



Главный предвыборный актив Прабово Субианто заполучил в лице своего предполагаемого вице-президента - 36-летнего Гибрана Буминграка Раки, старшего сына президента Видодо. Вовлечение в гонку члена семьи действующего президента вызвало немало разговоров о кумовстве в политике.



Ради регистрации кандидатом сына индонезийского лидера Конституционный суд в одночасье отменил правило, по которому вице-президентом страны не может быть политик моложе 40 лет.



По счастливому совпадению, одобривший это решение председатель КС Анвар Усман женат на сестре нынешнего президента. Позднее, правда, решение поменять правила игры стоило ему должности - комиссия КС по этике отстранила Анвара Усмана за "серьезное этическое нарушение", а всем остальным судьям объявила выговор за умолчание о конфликте интересов. Но это не помешало Гибрану Буминграку Раку остаться кандидатом в вице-президенты.



Впрочем, большинство рядовых жителей страны не сильно смутила столь очевидная попытка господина Видодо продвинуть своего сына на вторую по значимости должность в государстве с явным прицелом на первые роли в будущем. Напротив, это оказалось Прабово Субианто на руку.



Хотя уходящий лидер официально должен сохранять нейтралитет, не поддерживая никого из потенциальных преемников, вхождение его сына в гонку в качестве напарника одного из претендентов на высший пост еще больше повысило рейтинги главы Минобороны, негласно закрепив за ним статус "правильного" кандидата и продолжателя курса нынешних властей.



По данным опроса Indikator Politik Indonesia, проведенного с 28 января по 4 февраля, 51,8% респондентов заявили, что проголосуют за Прабово Субианто.



Поддержка одного из его соперников - бывшего губернатора Джакарты 54-летнего Басведана Аниса, популярного в стане консервативных исламистов и воспринимаемого в качестве главного антипода уходящего президента,- составляет 24,1%.



Наконец, третий претендент в новые индонезийские лидеры - бывший губернатор провинции Центральная Ява 55-летний Ганджар Праново, представляющий ту же партию, что и Джоко Видодо, Индонезийскую демократическую партию борьбы,- финишировал, по данным того же опроса, с 19,6% голосов.



Таким образом, главный претендент на пост президента Индонезии Прабово Субианто имеет неплохие шансы победить уже в первом туре 14 февраля, преодолев необходимый для этого 50-процентный барьер и избежав необходимости устраивать второй тур в июне.



Чтобы молодость знала, старость смогла



Одним из важнейших факторов индонезийских выборов, который в своей кампании учел каждый кандидат, стала демография. Люди моложе 40 лет - поколение Z и миллениалы - составляют около 52% от общего числа избирателей (а всего их в стране свыше 204 млн человек), при этом треть - моложе 30 лет.



Логично, что основная борьба между кандидатами развернулась именно за голоса молодежи, а главной ареной стали соцсети.



В качестве инструментов для завоевания симпатий молодежи в ход от предвыборных штабов далеко не молодых кандидатов активно пошли бесплатные билеты на концерты К-pop групп, фотографии с котиками в соцсетях, милые мультяшные образы и даже созданный искусственным интеллектом дипфейк с лицом и голосом генерала Сухарто.



А основными темами кампании стало то, что волнует преимущественно молодых индонезийцев,- возможности трудоустройства (каждый пятый житель страны 15–25 лет - безработный), искоренение бедности (почти 70% индонезийцев, по данным ООН, не могут позволить себе здоровую пищу) и борьба с коррупцией.



Именно решение этих трех проблем стало определяющим при выборе будущего президента Индонезии, согласно ноябрьскому опросу компании Lembaga Survei Indonesia и сингапурского ISEAS - Института Юсофа Исхака. И разумеется, все три кандидата дружно обещали решить эти проблемы в случае победы, не сильно вдаваясь в детали своих планов.



По большому счету вся предвыборная гонка свелась скорее к борьбе персоналий, нежели к борьбе политических программ, поскольку никаких особых расхождений между тремя кандидатами так и не обнаружилось.



Исключением стало лишь отношение к грандиозному плану Джоко Видодо по переносу столицы из перенаселенной Джакарты в город Нусантара на Борнео. Если Прабово Субианто и Ганджар Праново поддержали этот план стоимостью $30 млрд, то экс-губернатор Джакарты высказался против, заявив, что это приведет к "новому неравенству" между различными регионами.



Никаких особых разночтений у троих кандидатов не оказалось и в том, что касается внешней политики, тем более что она и не играла существенной роли в кампании. Все трое обещали в случае победы продолжить давнюю индонезийскую традицию нейтралитета и неприсоединения к блокам, избегая втягивания страны в противостояние крупных держав. Такое балансирование в правление Джокови принесло Джакарте свои дивиденды - значительные инвестиции со стороны Китая и одновременно укрепление оборонных связей с США.



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Впрочем, при этом каждый из участников президентской гонки выступил за то, чтобы Индонезия начала играть более значимую роль на международной арене. Басведан Анис, например, предположил, что в основе внешней политики Индонезии должны лежать права человека и защита окружающей среды, а отношения с другими странами - строиться на четкой системе принципов.



"Когда одна страна вторгается в другую страну, мы можем сказать, что это противоречит нашим основным ценностям. Даже если мы друзья, если права были нарушены, мы можем сделать им замечание",- отметил кандидат номер два в январском интервью агентству Associated Press, не уточнив, какую страну он имеет в виду.



Наталия Портякова Источник - Коммерсант

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