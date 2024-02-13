В Узбекистане средняя зарплата достигла 4,5 млн сумов

12:01 14.02.2024

В Узбекистане в январе-декабре 2023 года номинальная начисленная зарплата в среднем по стране составила 4,55 млн сумов ($365) в месяц. Такие сведения содержатся в отчете Агентства статистики при президенте республики.



Отмечается, что по сравнении с аналогичным показателем предыдущего года размер оклада увеличился на 17,2%. Однако темпы роста медленнее чем в 2021 и 2022-м - тогда зарплаты росли на 20,3% и 21,1% соответственно.



Традиционно наиболее высокие доходы у жителей столицы.



В Ташкенте средняя зарплата зафиксирована на уровне 7,45 млн сумов (почти $600), за год она стала выше на 18,7%.



Далее в рейтинге первой пятерки расположились:

- Навоийская область - 5,89 млн сумов ($472), +15,1%;

- Ташкентская область - 4,5 млн сумов ($361), +14,5%;

- Андижанская область - 3,98 млн сумов ($319), +17,3%;

- Бухарская область - 3,88 млн сумов ($311), +17%.



В числе аутсайдеров Сурхандарьинская (3,38 млн сумов или $271), Кашкадарьинская (3,37 млн сумов или $270) и Наманганская области (3,3 млн сумов или $264).



Если говорить о профессиях, то наиболее высокооплачиваемой является деятельность в сфере финансов и страхования. Здесь средние оклады по Узбекистану достигают 13,3 млн сумов ($1067). Неплохо зарабатывают специалисты IT-индустрии - на уровне 10,6 млн сумов ($850) в месяц. Далее с отрывом следуют эксперты в перевозках и хранении товаров, получающие почти 7 млн ($560), а также работники промышленных предприятий - 5,6 млн ($450).



Как подчеркивают статистики, самые маленькие зарплаты вновь оказались у сотрудников сферы здравоохранения и учителей. Педагоги в среднем имеют ежемесячный доход в размере 3 млн сумов ($240), а медики - 3,12 млн ($250).



-️ Номинальная начисленная заработная плата - это начисленные доходы физических лиц в виде оплаты труда наемного работника в денежной форме, включающие в себя налоги и другие выплаты в соответствии с действующими законодательными актами, рассчитанные работодателем за произведенную продукцию (выполненную работу или оказанную услугу) работником в определенный период времени (час, месяц, год).