 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.02.2024
22:40  РосАрмия формирует сразу два "котла" для ВСУ в Авдеевке
22:03  Индонезию возглавит друг российского народа - генерал Прабово Субианто
21:34  Посол Узбекистана вызван в МИД РФ из-за русофобских высказываний журналиста Кудратходжаева
20:05  Сергей Худиев: "Генетическая совместимость" ведет к социальному уродству
18:31  Переговоры ЕС и Центральной Азии по Афганистану буксуют, - В.Панфилова
12:01  В Узбекистане средняя зарплата достигла 4,5 млн сумов
11:58  В Индонезии выбирают замену президенту Джоко Видодо

11:55  В отношениях Баку и Еревана дипломатию опять сменила сила, - Къ
11:51  КазАгентство по финансовому мониторингу возглавил генерал Малахов
11:49  Китайский Новый год в Москве превратился в фестиваль мастер-классов
11:46  Два депутата КырПарламента Абдалиев и Кадырбеков покушали на "Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне"
11:44  Тарифы на отопление для населения Ташкента повысятся сразу после окончания отопительного сезона
11:34  В Турции на золотом руднике сошел огромный оползень, под завалами остались люди. Видео
07:51  В РосГосдуму внесли законопроект "о депортации мигрантов за домогательства"
07:48  К 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана: выводы сделают внуки, - Борис Подопригора
07:45  Почему Кыргызстан должен вступить в БРИКС, - Ф.Кирсанов
07:41  Казахстан продлевает запрет на вывоз бензина и дизтоплива. Еще на полгода
07:16  Джо Байден как главный политический неудачник современности, - В.Прохватилов
06:14  Байдену прислали черную метку. В американской избирательной кампании намечается неожиданный поворот, - НГ
02:41  Дочь Рейгана Пэтти Дэвис: мой отец оплакивал бы сейчас Америку
02:40  За что Байден обматерил Нетаньяху
02:37  К чему приведет новое обострение между Арменией и Азербайджаном, - И.Кармазин
02:35  "Окружение заставит его сняться с выборов": в США заговорили об отставке Байдена
02:33  Родня Эрдогана и британцы готовят против России диверсионно-террористическую войну
01:55  МВД РФ объявило в розыск действующего премьера Эстонии Каю Каллас. За глумление над памятниками
01:48  Министром высшего образования Каракалпакстана стал сын писателя Батырбек Каипбергенов
00:40  В.Катасонов: Тема "цифрового доллара" в американской президентской гонке 2024 г.
00:05  Поля битвы 2024: запылает ли вечно тлеющий африканский костер? Прогноз по Африке, - Д.Минин
00:01  Даешь обратно "Золотую Орду"! Экс-президент Монголии Элбэгдорж заявил о претензии на российские территории
Вторник, 13.02.2024
20:35  Катар готов инвестировать в Казахстан по-крупному, - В.Панфилова
20:30  Марат Иманкулов: Водный вопрос должен стать номером один для стран ЦА
19:52  Умер генерал Востротин, командовавший 9-й ротой в Афгане
18:47  Зятя Елбасы Тимура Кулибаева прогнали с поста почетного президента Казахстанской федерации бокса
18:45  Суд в Астане добавил срок бывшему министру культуры Мухамедиулы и отправил за решетку его жену
17:44  В туркменских государственных магазинах хлеб и мука подорожали более чем в два раза
13:45  Казахстан и Узбекистан будут охранять экосистему плато Устюрт вместе
13:43  В Акмолинской области лошади массово гибнут от голода
13:41  Экс-глава Финмониторинга Элиманов пересел в кресло 1-го зама КНБ Казахстана
10:34  Лучшему району Туркменистана (Ак-Бугдайскому) вручена денежная награда от президента страны в 1 миллион долларов
10:23  В Таджикистане не хватает более 2000 врачей и почти 400 медсестер
09:13  Похищение Европы: в силках англосаксонской геополитики, - Юрий Борисов
09:09  Пентагон три десятилетия развивал ложные военные доктрины. И хорошо зарабатывал на них, - Вл.Прохватилов
07:52  Ваши тут не пляшут. Жапаров отважно огрызается Блинкену
07:45  Тайна третьего пленума: продолжится ли курс на всеобщую зажиточность в Китае, - Ю.Тавровский
07:38  Доля Азии в экспорте РФ превысила 70%
07:01  В России наконец-то начали конфисковывать заводы олигархов-предателей
06:39  Кого похоронит еврореферендум в Молдове – страну или только Санду, - София Русу
01:40  В Узбекистане обвиняемым по делу о смерти 65 детей от сиропа грозит до 20 лет тюрьмы
01:00  Как жить? В Алматы тысячи семей живут под оползнями
00:59  Толпа вместо общества, - Сергей Никольский
00:38  Кипящий котел для Сырского. Чем аукнется Киеву оборона Авдеевки, - Г.Мирзаян
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Переговоры ЕС и Центральной Азии по Афганистану буксуют, - В.Панфилова
18:31 14.02.2024

14.02.2024 19:22:00

Страны региона сотрудничают без посредников
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Представитель ЕС Тери Хакала не первый раз встречается с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.
В Бишкеке 14 февраля состоялся очередной, пятый дипломатический раут специальных представителей Европейского союза и Центральной Азии (ЦА) по Афганистану. В ходе заседания обсуждались дальнейшая стабилизация ситуации в Исламской Республике и оказание помощи ее народу. Разработанные меры содействия Афганистану в ходе четвертой ашхабадской встречи, по мнению экспертов, выполнены не были. Не исключено, что нынешнее мероприятие будет таким же безрезультативным, как и многие европейские инициативы в регионе. Представители ЕС Тери Хакала и Томас Никлассон намерены также обсудить с киргизским руководством и гражданским обществом выполнение санкционного режима в отношении РФ и принимаемые в Киргизии законы о НПО и СМИ, которые в среду парламент отправил на доработку.
Бишкекская встреча предваряет предстоящее заседание по Афганистану в Дохе, которое пройдет 18–19 февраля под эгидой ООН. На нем также будут обсуждаться перспективы социально-экономического развития Афганистана и восстановление его промышленного потенциала.

Напомним, что по итогам ашхабадской встречи было принято совместное заявление из десяти пунктов (опубликовано на сайте МИД Туркменистана), где говорится о намерении превратить Афганистан в мирную и процветающую страну "с долгосрочными перспективами прочного мира". Участники встречи ЕС–ЦА напомнили о необходимости создания инклюзивного правительства в Афганистане и о защите гражданских, политических, социально-экономических и культурных прав всех афганцев. Призвали правительство талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) отменить все запреты в отношении афганских девочек и женщин, ограничивающие их права на образование, работу и участие в общественной жизни. А также обсудили перспективы и вызовы экономической стабилизации и восстановления Афганистана.

Между тем на просьбу руководства Исламского Эмирата Афганистана (ИЭА – самоназвание страны, учрежденное талибами) разморозить финансовые резервы ни США, ни ЕС не отвечают. Хотя международные организации отмечают прогресс талибов в управлении государством. Так, в отчете Всемирного банка об экономической ситуации в Афганистане говорится, что "уровень инфляции снизился, внутреннее производство продуктов питания выросло, а стоимость афганской валюты по отношению к доллару укрепилась, что привело к снижению цен как на продукты питания, так и на непродовольственные товары".

"Попытка ЕС вовлечь страны Центральной Азии в свой формат взаимодействия с Афганистаном – это часть того противостояния, которое усиливается между Западом, с одной стороны, странами не Запада, включая все региональные страны, с другой стороны", – сказал "НГ" доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев.

Эксперт отметил, что существует переговорный формат Афганистан – страны региона на уровне спецпредставителей, который достаточно активно работает, и в Иране, например, его уже прямо называют "региональной контактной группой", имея в виду не эпизодичность работы, а ее регулярный, постоянный характер. Основная цель создания контактной группы – взаимодействие с талибами и оказание им помощи по водворению безопасности и стабильности, а также улучшению состояния экономики и созданию фундамента для конструктивного развития региональных инициатив. Относительная успешность этого формата вызывает стремление Запада, включая ЕС, к созданию альтернативы. Интересно, что инициатива ЕС случилась на фоне недавно опубликованного доклада под названием "Соседи талибов: региональная дипломатия с Афганистаном", в котором отмечается, что "региональным столицам следует продолжить разработку четкого формата всеобъемлющего сотрудничества в сфере безопасности и экономической интеграции. Западные страны должны поддержать эти усилия или как минимум воздержаться от их блокировки".

"Все это означает рост опасений в западных столицах, что Афганистан окажется в большей мере в сфере влияния Ирана, Китая, России, а не Вашингтона и Брюсселя, и новый формат призван эти опасения снять, нейтрализовать. Не очень понятно, как европейские деятели хотят совместить активизацию экономического сотрудничества с движением талибов и собственные требования относительно прав женщин, в европейских интерпретациях иногда доходящие почти до фанатизма. Ну, и важен тривиальный, в общем-то, вопрос: кто платит? На фоне жесткой позиции ЕС в их требованиях к правительству талибов европейское финансирование каких-то совместных проектов ЕС и стран Центральной Азии для Афганистана выглядит маловероятным. Нынешнее мероприятие в итоге окажется скорее всего очередным безрезультативным дипломатическим раутом, как и многие инициативы ЕС в регионе", – отметил Князев.

Директор центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков назвал главной целью визита европейцев в Бишкек переговоры с киргизским руководством и гражданским обществом. "Встреча спецпредставителей по Афганистану вторична. У Брюсселя, равно как и Вашингтона, интерес к Центральной Азии стратегический. Первое – это соблюдение Бишкеком и Ташкентом санкционного режима в отношении России и второе – это сырье из Центральной Азии, в поставках которого заинтересована Европа после потери российского рынка. Это два ключевых момента в повестке европейцев. Им нужно понять, как работать в Киргизии в новых условиях, когда будут приняты проекты законов об НПО и СМИ, отправленные парламентом 14 февраля на доработку", – сказал "НГ" Игорь Шестаков.

Напомним, что рассмотрение этих законопроектов вызвало бурную реакцию не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. После того как президент Садыр Жапаров раскритиковал некоторые западные проекты, "прикрывающиеся свободой слова", но на деле направленные на "очернение государственной политики и распространение фейков", в полемику вступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он потребовал не принимать закон об "иноагентах", сославшись на то, что он "будет мешать работе американских бизнесменов в Кыргызстане". Жапаров в ответ попросил США не вмешиваться в дела его страны.

Представители гражданского общества Киргизии будут предлагать ЕС ввести персональные санкции в отношении тех депутатов, которые поддерживают принятие законопроектов, угрожающих демократии и свободе слова. Однако, как считает Шестаков, "европейцы вряд ли пожертвуют своими стратегическими целями".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707924660


Новости Казахстана
- Кадровые перестановки
- Вопросы стратегического планирования обсудили члены Клуба молодых экспертов при Сенате
- Повышения НДС не будет
- Проект Строительного кодекса представили депутатам Мажилиса
- 89 агропроектов на 275 млрд тенге включены в пул для льготного финансирования банком второго уровня
- С. Жакупова подвела итоги работы МТСЗН в 2023 году
- Казахстан намерен продолжить демократические преобразования
- О ликвидированной нарколаборатории
- Осуждены работники сферы образования Жанакорганского района Кызылординской области
- Экс-министру Мухамедиулы добавили 3 года тюрьмы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  