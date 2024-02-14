Переговоры ЕС и Центральной Азии по Афганистану буксуют, - В.Панфилова

18:31 14.02.2024

14.02.2024 19:22:00



Страны региона сотрудничают без посредников

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Представитель ЕС Тери Хакала не первый раз встречается с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

В Бишкеке 14 февраля состоялся очередной, пятый дипломатический раут специальных представителей Европейского союза и Центральной Азии (ЦА) по Афганистану. В ходе заседания обсуждались дальнейшая стабилизация ситуации в Исламской Республике и оказание помощи ее народу. Разработанные меры содействия Афганистану в ходе четвертой ашхабадской встречи, по мнению экспертов, выполнены не были. Не исключено, что нынешнее мероприятие будет таким же безрезультативным, как и многие европейские инициативы в регионе. Представители ЕС Тери Хакала и Томас Никлассон намерены также обсудить с киргизским руководством и гражданским обществом выполнение санкционного режима в отношении РФ и принимаемые в Киргизии законы о НПО и СМИ, которые в среду парламент отправил на доработку.

Бишкекская встреча предваряет предстоящее заседание по Афганистану в Дохе, которое пройдет 18–19 февраля под эгидой ООН. На нем также будут обсуждаться перспективы социально-экономического развития Афганистана и восстановление его промышленного потенциала.



Напомним, что по итогам ашхабадской встречи было принято совместное заявление из десяти пунктов (опубликовано на сайте МИД Туркменистана), где говорится о намерении превратить Афганистан в мирную и процветающую страну "с долгосрочными перспективами прочного мира". Участники встречи ЕС–ЦА напомнили о необходимости создания инклюзивного правительства в Афганистане и о защите гражданских, политических, социально-экономических и культурных прав всех афганцев. Призвали правительство талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) отменить все запреты в отношении афганских девочек и женщин, ограничивающие их права на образование, работу и участие в общественной жизни. А также обсудили перспективы и вызовы экономической стабилизации и восстановления Афганистана.



Между тем на просьбу руководства Исламского Эмирата Афганистана (ИЭА – самоназвание страны, учрежденное талибами) разморозить финансовые резервы ни США, ни ЕС не отвечают. Хотя международные организации отмечают прогресс талибов в управлении государством. Так, в отчете Всемирного банка об экономической ситуации в Афганистане говорится, что "уровень инфляции снизился, внутреннее производство продуктов питания выросло, а стоимость афганской валюты по отношению к доллару укрепилась, что привело к снижению цен как на продукты питания, так и на непродовольственные товары".



"Попытка ЕС вовлечь страны Центральной Азии в свой формат взаимодействия с Афганистаном – это часть того противостояния, которое усиливается между Западом, с одной стороны, странами не Запада, включая все региональные страны, с другой стороны", – сказал "НГ" доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев.



Эксперт отметил, что существует переговорный формат Афганистан – страны региона на уровне спецпредставителей, который достаточно активно работает, и в Иране, например, его уже прямо называют "региональной контактной группой", имея в виду не эпизодичность работы, а ее регулярный, постоянный характер. Основная цель создания контактной группы – взаимодействие с талибами и оказание им помощи по водворению безопасности и стабильности, а также улучшению состояния экономики и созданию фундамента для конструктивного развития региональных инициатив. Относительная успешность этого формата вызывает стремление Запада, включая ЕС, к созданию альтернативы. Интересно, что инициатива ЕС случилась на фоне недавно опубликованного доклада под названием "Соседи талибов: региональная дипломатия с Афганистаном", в котором отмечается, что "региональным столицам следует продолжить разработку четкого формата всеобъемлющего сотрудничества в сфере безопасности и экономической интеграции. Западные страны должны поддержать эти усилия или как минимум воздержаться от их блокировки".



"Все это означает рост опасений в западных столицах, что Афганистан окажется в большей мере в сфере влияния Ирана, Китая, России, а не Вашингтона и Брюсселя, и новый формат призван эти опасения снять, нейтрализовать. Не очень понятно, как европейские деятели хотят совместить активизацию экономического сотрудничества с движением талибов и собственные требования относительно прав женщин, в европейских интерпретациях иногда доходящие почти до фанатизма. Ну, и важен тривиальный, в общем-то, вопрос: кто платит? На фоне жесткой позиции ЕС в их требованиях к правительству талибов европейское финансирование каких-то совместных проектов ЕС и стран Центральной Азии для Афганистана выглядит маловероятным. Нынешнее мероприятие в итоге окажется скорее всего очередным безрезультативным дипломатическим раутом, как и многие инициативы ЕС в регионе", – отметил Князев.



Директор центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков назвал главной целью визита европейцев в Бишкек переговоры с киргизским руководством и гражданским обществом. "Встреча спецпредставителей по Афганистану вторична. У Брюсселя, равно как и Вашингтона, интерес к Центральной Азии стратегический. Первое – это соблюдение Бишкеком и Ташкентом санкционного режима в отношении России и второе – это сырье из Центральной Азии, в поставках которого заинтересована Европа после потери российского рынка. Это два ключевых момента в повестке европейцев. Им нужно понять, как работать в Киргизии в новых условиях, когда будут приняты проекты законов об НПО и СМИ, отправленные парламентом 14 февраля на доработку", – сказал "НГ" Игорь Шестаков.



Напомним, что рассмотрение этих законопроектов вызвало бурную реакцию не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. После того как президент Садыр Жапаров раскритиковал некоторые западные проекты, "прикрывающиеся свободой слова", но на деле направленные на "очернение государственной политики и распространение фейков", в полемику вступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он потребовал не принимать закон об "иноагентах", сославшись на то, что он "будет мешать работе американских бизнесменов в Кыргызстане". Жапаров в ответ попросил США не вмешиваться в дела его страны.



Представители гражданского общества Киргизии будут предлагать ЕС ввести персональные санкции в отношении тех депутатов, которые поддерживают принятие законопроектов, угрожающих демократии и свободе слова. Однако, как считает Шестаков, "европейцы вряд ли пожертвуют своими стратегическими целями".