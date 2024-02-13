Посол Узбекистана вызван в МИД РФ из-за русофобских высказываний журналиста Кудратходжаева

21:34 14.02.2024

Министерство иностранных дел России вызвало посла Узбекистана в Москве Ботиржона Асадова и выразило ему протест из-за высказываний журналиста, члена ЦИК Узбекистана и ректора университета журналистики Шерзода Кудратходжаева. Накануне журналист назвал оккупантами тех, кто не знает узбекский язык.



"Констатировано, что содержание и тональность подобных ремарок находятся в полном противоречии с отношениями углубленного стратегического партнерства и союзничества…" - сообщили в российском МИДе.



В ведомстве напомнили об истории взаимовыручки и содружества двух государств, а также о влиянии культур. "Очевидно, что упомянутые успехи не могли быть достигнуты при "оккупации", о которой беспочвенно пытается рассуждать вышеназванный "автор"… Убеждены, что любые попытки изнутри или извне поссорить народы наших стран обречены на провал",- указано в сообщении. Российское ведомство потребовало от Узбекистана дать оценку словам господина Кудратходжаева.



13 февраля Шерзод Кудратходжаев в интервью местному блогеру высказался в адрес людей, которые приехали восстанавливать Ташкент после землетрясения 1966 года, остались жить в Узбекистане, но так и не выучили узбекский. Он процитировал Карла Маркса и сказал, что такие люди "либо оккупанты, либо идиоты".



Александра Горошилова