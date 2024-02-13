Индонезию возглавит друг российского народа - генерал Прабово Субианто

22:03 14.02.2024 Победа на президентских выборах в Индонезии генерала эпохи Сухарто выгодна для России



Индонезию возглавит друг российского народа



Андрей Резчиков



Новым президентом крупнейшей мусульманской страны – Индонезии – станет генерал Прабово Субианто. Сейчас у России и Индонезии во многом совпадают точки зрения на международные конфликты, а сам Субианто называл российский народ другом и предлагал план мирного урегулирования украинского кризиса. В чем пересекаются интересы Москвы и Джакарты и могут ли наши страны выйти на уровень стратегического партнерства?

В среду министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил о своей победе на президентских выборах, сославшись на неофициальный быстрый подсчет. По предварительным данным, он набирает около 60% голосов. 72-летний кандидат заявил тысячам своих сторонников на спортивном стадионе в столице Джакарте, что это "победа всех индонезийцев". Соперники Прабово – экс-губернатор Джакарты Басведан Анис (получил около 27%) и экс-губернатор Явы Ганджар Праново (17%) – не торопились признать свое поражение.



Бывший командир спецназа Прабово женат на второй дочери диктатора Мухаммеда Сухарто (руководил страной с 1966 по 1998 год) Сити Хедиати Харияди. Его отец основал первый в стране государственный банк Bank Negara Indonesia. Действующий президент Джоко Видодо, которого в народе называют Джокови, не мог баллотироваться после истечения двух президентских сроков. Он поддержал Субианто, который вел кампанию вместе с 36-летним сыном Видодо Гибраном Ракабумингом Ракой. При новом лидере Гибран должен занять пост вице-президента.



На Западе часто критикуют бывшего генерал-лейтенанта за его деятельность в качестве главы группы сил специального назначения Копассус. Во времена режима Сухарто эта структура использовалась для преследования политических оппонентов. В связи с этим сейчас в западной прессе высказываются опасения о том, что страна вновь может скатиться к авторитаризму.



Однако в ходе избирательной кампании Субианто активно использовал соцсети, в том числе TikTok, демонстрируя свою открытость. В ответ на критику со стороны правозащитников и вопросы о военном прошлом кандидат делал обещания экономического процветания и создания 20 млн рабочих мест в течение первого срока.



Прабово уже дважды баллотировался на пост президента, это были его третьи выборы, если не считать попытки избраться вице-президентом в 2009 году. За ходом голосования следили во многих уголках света. Индонезия – четвертая по численности населения страна в мире, известная своей богатой культурой и огромными ресурсами. Около 90% из 277-миллионного населения составляют мусульмане, поэтому страна удерживает титул крупнейшей в мире нации с мусульманским большинством.



Индонезия находится между Индийским и Тихим океанами. Она состоит в ключевых международных организациях, таких как ООН, G20 и АСЕАН, поэтому политическая стабильность этого государства важна для поддержания мира в регионе. Джакарта развивает экономические отношения с Китаем, но при этом проводит совместные военные учения с США.



Джоко Видодо оставляет после себя наследие экономического роста и смелых инфраструктурных проектов, включая план стоимостью 33 млрд долларов по переносу столицы на остров Борнео. Критики утверждают, что руководство Видодо шло к политическим компромиссам и поддалось давлению бывших генералов эпохи Сухарто. Оппоненты обвинили его в том, что за счет участия сына в избирательной кампании Субианто он намеревается создать новую политическую династию.



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"Субианто пользуется большим авторитетом в армии и в то же время он будет продолжать политику Видодо. В первую очередь это победа сына Видодо, который станет вице-президентом. Это ставка на стабильность и продолжение курса", – отмечает Дмитрий Мосяков, заведующий Центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании в Институте востоковедения РАН.



Собеседник полагает, что страна не скатится в авторитаризм при бывшем военном, потому что правящий клан остается у власти. "Индонезия уже прошла через авторитаризм и старается принимать политические решения в интересах не только правящих структур, но и оппозиции. Во власть наверняка будет приглашен кто-то из проигравшей коалиции. В стране сегодня другая психология. Самое важное – это идея стабильности и предсказуемости, а не политической конкуренции", – пояснил специалист.



"Очевидно, что будут элементы преемственности, но не в плане прямого продолжения политики Джоко Видодо, а в том, что является предметом общенационального консенсуса для политики Индонезии на протяжении последних десятилетий. Это активная и независимая внешняя политика, стремление играть особую роль в АСЕАН и даже шире – в макрорегиональных рамках", – добавляет Екатерина Колдунова, директор Центра АСЕАН МГИМО МИД России.



По ее словам, никуда не денутся задачи обеспечения дальнейшего экономического подъема Индонезии (и в связи с этим – поиска внешних инвесторов), технологической трансформации экономики, решения насущных социальных и инфраструктурных задач в связи с необходимостью поддерживать достойный уровень жизни для многочисленного и достаточно молодого населения. По ее словам, участие в выборах сына президента "не может определить траекторию дальнейшей политики Прабово".



Расхожие схемы типа "авторитаризм против демократии" упрощают реальность, добавляет специалист. Однако стоит учитывать и тот факт, что маркер "демократической страны" приносит Индонезии существенные дивиденды в плане международного сотрудничества.



"В Индонезии действительно имеет место довольно серьезная дискуссия о том, как должна быть организована субстантивно индонезийская демократия, в какой степени в ее рамках должен соблюдаться баланс между традиционными ценностями и политическими принципами, заимствованными из западных практик.



И Прабово Субианто, в принципе, не является новатором в этих вопросах. Высказываясь в пользу пересмотра масштаба прямых выборов в стране, он, с одной стороны, апеллирует к опыту первой индонезийской конституции 1945 года, а с другой – к тем слабым местам (в частности, масштабной коррупции в ходе выборов), которые стали очень заметными в процессе демократического транзита, начавшегося в конце 1990-х годов", – подчеркивает эксперт.



Мосяков особо отметил развитие отношений России и Индонезии, которая стала "главным экономическим партнером" РФ в Юго-Восточной Азии, особенно на фоне зависимости внешней политики Вьетнама от США и поддержки Сингапуром западных санкций против России. Летом прошлого года Прабово Субианто предлагал направить миротворцев в зону конфликта на Украине и провести новые референдумы. На встрече с послом России в Джакарте Людмилой Воробьевой генерал пообещал развивать двусторонние отношения и называл российский народ своим другом.



"Торговля между нашими странами растет на 40% в год. У нас общие точки зрения на многие международные конфликты. Поэтому продолжение курса Видодо – для России огромный плюс.



Субианто продолжит политику балансирования между китайцами и американцами. Поэтому Россия будет нужна Индонезии не только как экономический, но и военно-политический союзник при определенных обстоятельствах", – считает спикер.



Обещания Прабово Субианто придерживаются политики неприсоединения к тем или иным блокам и уважать все страны – это кредо индонезийской внешней политики. "В отличие от Запада, можно четко говорить о преемственности индонезийской политики, это концентрация на поиске максимального компромисса. Это принципы определенного семейного круга. Кто-то выигрывает или проигрывает, но все при деле", – подчеркивает Мосяков



"Индонезия – крупнейшая страна Юго-Восточной Азии и по населению, и по своей географии. Ее содержательная роль и дипломатия в рамках АСЕАН и шире – в рамках таких глобальных форматов, как G-20, очень важна. Уже некоторое время идут дискуссии о том, что наши страны должны выйти на уровень стратегического партнерства. Случится ли это в период правления Прабово Субианто или нет, конечно, покажет время, но есть большое количество структурных факторов, которые делают хорошие отношения между Россией и Индонезией внешнеполитическим императивом для обеих стран", – считает директор Центра АСЕАН.



Но при этом Индонезии придется серьезно учитывать фактор США в своей внешней политике. "Весь регион Юго-Восточной Азии сейчас находится в состоянии активного интеллектуального и практического поиска по поводу того, как сохранить должный баланс в условиях роста китайско-американских противоречий, и Индонезия, пожалуй, находится на острие этого поиска. Думаю, несмотря на все сложности этой конструкции, Индонезия будет стремиться сохранить в своей внешней политике и наследие неприсоединения, и хорошие отношения с США", – прогнозирует Колдунова. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - взгляд

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