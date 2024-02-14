Символы и экономика праздника Весны в Китае в 2024 году

00:01 15.02.2024 14.02.2024 | ВИКТОР ПИРОЖЕНКО



Новый год по китайскому календарю отметили с размахом, что свидетельствует о социальном оптимизме



В КНР в самом разгаре праздник Весны (или Новый год по лунному календарю), который начался 10 февраля. Весенний фестиваль в 2024 году – первый после снятия коронавирусных ограничений – показал ряд новых тенденций в общественной и экономической жизни Китая.



Празднование лунного Нового года само по себе остается в современном Китае важнейшим элементом преемственности с древними китайскими традициями. При этом, сохраняя свое традиционное символическое ядро, праздник приобретает в соответствии с современным образом жизни некоторые новые черты.



В этом году праздник лунного Нового года перерос границы региона Юго-восточной Азии: ООН признала лунный Новый год одним из своих дополнительных праздников.



Экономика праздника, в частности потребительский бум в праздничные дни, является обнадеживающими признаками значительного экономического подъема КНР в наступившем году. Кроме того, китайские аналитики ожидают некоторого всплеска рождаемости в этом году, что также связано с наступившим годом Древесного Дракона.



Уличные банкеты, праздничная уличная еда, выставки фонарей в тематике дракона, новогодние ярмарки, представления нематериальной культуры, традиционные массовые мероприятия в городах и деревнях, веселая атмосфера и приподнятое настроение – все эти спутники праздника Весны снова обильно представлены по всему Китаю.



Старшие поколения отмечают праздник более традиционно, а молодежь, не отказываясь от традиций, отмечает праздник новыми способами. В Китае считают, что празднование прихода Весны является воплощением общения между поколениями, и молодые люди привносят новые идеи, моду и жизненную силу в этот традиционный праздник.



При этом традиционная культура передается от поколения к поколению, а также впитывает современные элементы, чтобы оставаться актуальной, делая общество более инклюзивным и динамичным. Праздник Весны в Китае – это не только время отдыха и радости; главным в праздновании по-прежнему остается ощущение уз семьи и друзей.



Нынешний праздник Весны наглядно доказывает столь знакомое социологам явление, когда народные традиции и вера в определенные символы весьма несимволически, а вполне реально влияет на основополагающие материальные основы жизни, в частности на демографию и экономику.



В соответствии с лунным китайским календарем 2024 год будет годом Древесного Дракона. Дракон – национальный символ Китая, олицетворяющий силу, благородство и интеллект, в связи с чем китайцы отдают особое предпочтение этому знаку зодиака.



В сочетании с Древесиной, которая в китайской культуре "усин" (пять элементов) означает рост, развитие и процветание. В соответствии с этой логикой в массовом сознании китайцев распространено ожидание, что 2024 год принесет особые благоприятные возможности и изменения.



Поскольку Китай переживает решающий момент в своем экономическом восстановлении, год Дракона внушает китайцам большие надежды на счастье и удачу в жизни детям, рожденным в 2024 г.



Первые проявления таких ожиданий отмечают в эти недели китайские медики. Судя по статистике первых рождений, они прогнозируют определенный "бэби-бум" в год Дракона. На всплеск рождений в наступившем году должно также подействовать общее восстановление экономики и потребления после снятия эпидемических ограничений и первые результаты политики поддержки рождаемости.



По данным Чжай Чжэньву, президента Ассоциации народонаселения Китая и профессора Китайского народного университета, в предыдущий год Дракона, в 2012 году, также наблюдался всплеск рождаемости. Учитывая эти факторы, ученый ожидает значительного роста уровня рождаемости в 2024 году.



Положительные демографические тенденции важны для Китая в свете неблагоприятных данных рождаемости последних лет и особо отслеживаются специалистами. По данным Национального бюро статистики за январь, в 2023 году население Китая сократилось на 2,08 миллиона человек, до немногим более 1 млрд. 400 млн. В 2023 году родилось 9,02 миллиона младенцев, в результате чего уровень рождаемости составил 6,39 на тысячу человек.



Кроме фундаментальных причин, на падение рождаемости повлияла эпидемия ковида. Практикующие врачи в Китае предполагают, что люди не заводят детей раньше, чем через три месяца после выздоровления от COVID-19. Это привело к задержке рождения многих младенцев.



По оценкам экспертов, в 2024 году число рождений должно увеличиться, но трудно предсказать, до какой степени.



Потребление в Китае в праздничные дни Весеннего фестиваля, который продлится с 10 до 17 февраля, показывает признаки роста. Это является благоприятным признаком в целом восстановления потребления в КНР, как основы экономического роста в наступившем году. Наблюдается ощутимый рост продаж билетов в кино, беспрецедентный всплеск поездок и праздничных покупок во время восьмидневных весенних фестивальных каникул. Ожидается, что в праздничные дни в этом году потребление увеличится, и, по прогнозам наблюдателей, оно может уверенно превысить уровень, существовавший до пандемии, в 2019 году.



Показательны данные субботы 10 февраля – первого дня лунного Нового года. В этот день заказы на бронирование входных билетов в музеи и на разного рода праздничные зрелищные мероприятия подскочили более чем на 300% в годовом исчислении, а заказы на разные поездки по Китаю выросли на 102%.



Эти показатели оказались значительно выше, чем в допандемийном 2019 году. Они отражают стремительный рост пассажиропотока во время праздников, поскольку в населенных пунктах организуются многочисленные мероприятия, включая представления фонарей, ярмарки цветов, сельские храмовые ярмарки, пр.



Количество заказов на въездные и выездные поездки за пределы Китая 10 февраля также достигло нового максимума за последние годы, и оба показателя выросли по сравнению с показателями 2019 года. Согласно данным китайских туроператоров, Сингапур, Малайзия и Таиланд, которые предлагают китайским туристам безвизовые туры, являются одними из самых популярных зарубежных направлений в Китае.



В первый день лунного Нового года В КНР было совершено 5,5 миллиона пассажирских поездок, что почти в два раза больше по сравнению с 2,77 миллионами железнодорожных пассажирских поездок, совершенных в первый день года Кролика, который в 2023 г. приходился на 22 января.



По данным China Railway, в течение 40-дневного туристического ажиотажа Весеннего фестиваля, который начался 26 января, национальная железнодорожная система, как ожидается, совершит 480 миллионов пассажирских поездок, что на 37,9 процента больше по сравнению с 2023 г. Минтранспорта КНР прогнозирует, что в период продолжающегося туристического ажиотажа в КНР совершат в общей сложности 9 миллиардов пассажирских поездок, что, вероятно, достигнет нового максимума.



Согласно прогнозам Китайской академии туризма, общее количество внутренних туристических поездок превысит 6 миллиардов в 2024 году, при этом общее количество въездных и выездных туристических поездок, как ожидается, превысит 260 миллионов.



В дополнение к продолжающемуся росту расходов праздничные кассовые сборы в кинотеатрах также демонстрируют резкий рост. На данный момент кассовые сборы фильмов превысили 2 млрд. юаней (280 млн. долл.). В 2023 году кассовые сборы во время весенних фестивальных каникул составили 6,76 млрд юаней. Если имеющийся в этом году темп кассовых сборов будет сохранен, то они превзойдут показатели прошлого года.



Китайские эксперты надеются, что потребительский бум во время весенних фестивальных праздников придаст новый импульс общему восстановлению экономики Китая в этом году. Конечное потребление было значительным фактором роста в Китае в прошлом году. Его доля в росте ВВП КНР в 2023 году составила 82,5%.



В наступившем году усилия экономических властей КНР также направлены на розгрев внутреннего потребления, что особенно важно в условиях замедления мирового экономического роста и, соответственно, проблем с увеличением экспорта китайской продукции.



Китайские экономисты считают, что есть все основания рассчитывать на 5% рост ВВП Китая в 2024 году. Источник - fondsk.ru

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