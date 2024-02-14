Запад против России. Как рассеять туман над исторической правдой, - В.Бурт

00:16 15.02.2024 14.02.2024 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



Запад против России: ложь в сотнях обличий



Запад не только стремится победить Россию военным путем. Ширится информационная война, в ход идут все средства, чтобы опорочить нашу страну. Фальсификаторы с новой силой переписывают прошлое, их цель – принизить значение Великой Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, исказить облик героических советских воинов. Поэтому необходимо рассеять сгустившийся туман над правдой.



По заявлению представителя Генеральной прокуратуры РФ, количество иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательными на территории РФ, за последние два года увеличилось более чем втрое. Если в 2021-м их было 18, в следующем году – 23, то в прошлом году их число выросло до 58. Такие данные озвучила старший прокурор надзорного ведомства Татьяна Лазарева, выступая на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.



Это показатель усиления давления Запада на Россию. Во многом это связано с предстоящими в марте президентскими выборами. В частности, созданная в Польше организация "Комитет–2024" декларирует в качестве своей основной задачи "саботирование президентских выборов в России". По словам ее активистов, объединение должно внушить россиянам и международному сообществу идею нелегитимности избранной власти.



Среди тех, кто пытается атаковать Россию на информационном поле, – созданная в Германии организация "Депутаты мирной России", в которую вошли эмигрировавшие из РФ представители муниципальных структур. В ней дистанционно проводится обучение политических активистов из нашей страны по программе "Курс на демократию". Понятно, что за этим скрывается стремление свергнуть существующую в России власть.



Еще одна одиозная организация Russian election monitor – "Российский наблюдатель за выборами", объединяющая политологов-русофобов из Польши, Германии и Франции. Ее члены ведут антироссийскую пропаганду, призывают руководителей своих стран продолжать активную финансовую и военную помощь Украине.



Эти и другие подобные организации, запрещенные в России, связаны с ОБСЕ и ПАСЕ и поддерживаются ими. Кроме того, активно сотрудничают с Фондом Генриха Белля и другими враждебными РФ структурами.



Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов сообщил, что директор ЦРУ Уильям Бернс недавно публично заявил: Россия создает для США "серьезные геополитические проблемы, угрожая ее монополии в мире".



Поэтому, по словам Бернса, американцы не имеют права "упустить возможность воспользоваться тем, что может разъедать российское руководство и народ". Для этого используется уже существующая агентурная сеть и идет вербовка новых релокантов, "благо убежавшие за рубежи России деятели из числа так называемой оппозиции дают должную питательную среду".



Таким примером, по словам Климова, может служить онлайн-школа "Метла", создающая "цифровые команды сопротивления". Там идет обучение методам манипулирования на антивоенной тематике. На закрытых трансляциях "Метла" продвигала новый курс для политических активистов, где предлагалось делать акценты на навыках организации управления политическими проектами, разработки стратегии "в условиях репрессии и осуществление политизированного YouTube-инфлюенсинга".



Авторы проекта "Теплицы социальных технологий" предлагают "сделать все возможное, чтобы помочь минимизировать риски, с которыми может быть связано участие" в незаконных акциях. То есть ее инструкторы цинично толкают граждан на нарушение закона, но пытаются доказать, что при этом можно избежать наказания.



…Мишелю Монтеню принадлежит такое изречение: "В противоположность истине ложь обладает сотней тысяч обличий и не имеет пределов". Это было сказано в XVI веке, но за прошедшие столетия слова французского философа стали еще актуальнее. Ложь стала инструментом государственной политики Запада, который активно используется против России. Уместно вспомнить и высказывание Карла Маркса, который в середине XIX века писал, что спасение либеральной репутации заключается в своевременном проявлении ненависти к русским.



Размеры нынешних фальсификаций столь масштабны, что люди, не знакомые с историей, просто теряются и не в силах понять, где правда, а где ее имитация. Характерно, что западная привычка откровенно лгать, возводить напраслину имеет давние и крепкие корни. Какие только небылицы о России и россиянах они не выдумывали!



В качестве примера оголтелой лжи можно привести "сообщения" западной прессы о "зверствах русских варваров" во время Синопского сражения, состоявшегося в ноябре 1853 года. Россияне якобы без жалости расстреливали раненых турецких моряков, огнем своих пушек разрушали городские кварталы, население которых в панике разбегалось.



Современник событий генерал Евгений Богданович назвал это "позорной оргией лжи". Он вспоминал, что английские и французские газеты всерьез уверяли, "будто русский мор­ской офицер, овладев турецким фрегатом, дорубил оставшегося последнего турка, отрезал и съел кусок его мяса, за что получил в награду орден Св. Георгия!".



Однако происходящее много десятилетий назад несравнимо с нынешними реалиями. Они весьма печальны: за рубежом активно уничтожаются памятники и документы, свидетельствующие о событиях Второй мировой и Великой Отечественной войн.



Западные политики "забыли", кто спас мир от кровавых злодеяний Гитлера. Они безмятежно наблюдают за разрушением памятников и осквернением могил советских воинов в Европе и потворствуют возрождению нацизма на Украине. Все потому, что наша страна – как кость в их горле. Все, что делает Россия, по их мнению, плохо. И раньше, и теперь.



Уместно вспомнить Федора Тютчева:



Напрасный труд - нет, их не вразумишь, -

Чем либеральней, тем они пошлее,

Цивилизация - для них фетиш,

Но недоступна им ее идея

Как перед ней ни гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:

В ее глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья, а холопы.



Да, поэт был прав: их не вразумишь. Ему вторил современный американский дипломат и историк Джордж Кеннан. Он писал, "что бы Советский Союз, Россия ни делали, в чем бы ни уступали, все это будет восприниматься только как слабость. Америка внушила себе, что она – рыцарь на белом коне, защищает непорочную деву, которой является американский народ. А на роль Мордора назначена Россия".



Увы, это так. Однако необходимо ставить заслон на пути лжи, укреплять стержень российского общества. Этой цели служит проект "Основ государственной политики Российской Федерации в сфере исторического просвещения", который недавно обсудили эксперты в Общественной палате РФ.



Представитель администрации президента и один из авторов проекта Вадим Мартынов отметил, что в Европе происходит уничтожение исторической науки как таковой. В качестве подобного негативного примера он привел созданную в 2020 году Советом Европы Обсерваторию по преподаванию истории в Европе. Мартынов подчеркнул, что "эта организация настроена крайне русофобски и занимается откровенным переписыванием истории. Поэтому наш проект призван защитить мировую историю и историю нашей страны".



Стоит заметить, что изначально западный проект призывал содействовать "обмену передовым опытом и взаимному обучению" и "способствовать укреплению стойкости перед лицом манипулирования и искажения истории и помогать содействовать миру и диалогу".



Однако вышло наоборот – эксперты обсерватории все переворачивают и ставят с ног на голову. В частности, происходит украинизация всего, что связано в Европе с Россией. Создается "альтернативная" картина прошлого, и история превращается в набор выдумок: Московская Русь объявляется "вассалом Киевской Руси", Российская империя не может считаться наследницей Древнерусского государства и так далее.



Эксперты обсерватории демонстрируют непонимание процессов, происходящих в России. В качестве примера можно привести мнение профессора Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш, согласно которому конфликт в Приднестровье, войны в Чечне и события в Южной Осетии 2008 года были "попытками возрождения СССР".



На упомянутом обсуждении выступил член комиссии Общественной палаты по культуре и сохранению духовного наследия, писатель Сергей Лукьяненко. Он считает, что необходимо создать единую патриотическую программу, способную оказать содействие в создании фильмов и компьютерных игр историко-патриотической направленности, нацеленной на молодежь.



Безусловно, это благое, нужное дело. Так же как массовое издание книг по отечественной истории, повествований о людях – истинных патриотах и героях своего времени. Однако к этому надо подойти с исторической тщательностью и со знанием дела. Иначе есть риск его девальвировать. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707945360





Новости Казахстана

- Кадровые перестановки

- Вопросы стратегического планирования обсудили члены Клуба молодых экспертов при Сенате

- Повышения НДС не будет

- Проект Строительного кодекса представили депутатам Мажилиса

- 89 агропроектов на 275 млрд тенге включены в пул для льготного финансирования банком второго уровня

- С. Жакупова подвела итоги работы МТСЗН в 2023 году

- Казахстан намерен продолжить демократические преобразования

- О ликвидированной нарколаборатории

- Осуждены работники сферы образования Жанакорганского района Кызылординской области

- Экс-министру Мухамедиулы добавили 3 года тюрьмы

