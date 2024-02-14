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Рафинированный манкуртизм. На Украине занялись стиранием памяти о "неправильных" земляках - С.Князев
00:22 15.02.2024

Святослав Князев
14.02.2024

В Сумах организация "Центр социального партнерства", тесно сотрудничающая с местным горсоветом и получающая финансирование из правительственных фондов США, запустила проект, суть которого, похоже, - поливать грязью великих земляков, живших во времена Российской империи и Советского Союза.

Под прицелом "активистов" оказалась целая плеяда великих уроженцев Малороссии и УССР. Клевету против земляков "общественники" распространяют на носителях наружной рекламы и в Интернете. При этом они используют специальный лозунг, ориентированный на молодежь - задают условно риторический вопрос, почему тот или иной деятель "НЕ ОК".

Итак, кто же оказался под "историческим прицелом"?

"НЕ ОК" для сумских манкуртов, в частности, Трижды Герой Советского Союза, самый результативный летчик-истребитель в авиации союзников за всю Вторую мировую войну Иван Кожедуб - уроженец села Ображиевка, которое ныне входит в состав Сумской области.

Чем же герой не угодил "профессиональным украинцам"? Его обвиняют в том, что он "выступал против независимости Украины", сбивал американские самолеты во время Корейской войны, был народным депутатом СССР и во время распада Советского Союза пытался остановить этот процесс.

Впрочем, другие нападки на Кожедуба звучат не менее абсурдно. Вся жизнь героя, с первого до последнего дня, прошла при советской власти. Он родился 8 июня 1920 года и умер 8 августа 1991-го. Никакой "незалежной" Украины за это время не существовало ни минуты. Поэтому бороться с ней он при всем желании не мог. Или авторы плакатов считают, что независимость Украине нес Адольф Гитлер, с которым Кожедуб действительно боролся, причем весьма результативно?

Но идем дальше. Следующий "НЕ ОК" - дважды Герой Советского Союза и ночной кошмар нацистских оккупантов Сидор Ковпак. Его обвиняют в том, что он во главе "диверсионного отряда" боролся с гетманом Павлом Скоропадским, подавлял УПА* и занимал руководящие должности в УССР. Первое обвинение - просто комично. Дело в том, что со Скоропадским активно боролся и один из нынешних "героев Украины" Симон Петлюра, которому теперь ставят памятники и в честь которого называют улицы. И воевал Ковпак не столько даже с фанатами Скоропадского, сколько с немецкими оккупантами, которые фактически усадили гетмана в его кресло. В межвоенный период Ковпк возглавлял горисполком в Путивле Сумской области. Причем горожане его любили - будущий партизанский командир организовал масштабный ремонт жилого фонда и облагородил город. В годы Великой Отечественной войны Ковпак возглавил Сумское партизанское соединение, которое совершало рейды на половине территории УССР и нанесло колоссальный ущерб нацистским оккупантам. После войны он сделал успешную административную карьеру, став заместителем председателя Верховного Совета УССР. При этом он никогда не забывал о Сумщине. При его содействии в Кролевце был построен жилой квартал и Дом культуры, в Путивле - асфальтовый завод, новая электростанция и крытый рынок. Асфальтированная дорога связала Путивль и Глухов, в самом Глухове заасфальтированы улицы. Конечно же, он "НЕ ОК". Очень неудобная фигура! На его фоне составляющие украинские власть клоуны и воры смотрятся совсем "тускло".

Не в чести у "общественников" оказался и происходящий из казацкого рода Чаек великий композитор Петр Чайковский. Но единственное, в чем смогли обвинить его - это то, что он стал одним из "символов Русского мира".

Причем авторы плаката, развивая свою мысль, уже даже не пытаются скрыть "незалежное" лицемерие. По их словам, напоминания о связи Чайковского с Малороссией "нивелируют отличия между русской и украинской идентичностями". В общем, Чайковский самим фактом своего существования доказывает, что Украина - вымысел, и это, по мнению "активистов", совсем "НЕ ОК"…

Под ударом оказался и 1-й секретарь Сумского горкома Компартии Михаил Лушпа. Ему припомнили службу в войсках НКВД и работу на руководящих должностях в Коммунистической партии. А заодно - обвинили в недостаточно бережном отношении к сумской архитектуре. В Кремлевском полку спецназначения НКВД Лушпа действительно служил, а затем - сражался с нацистами на Ленинградском фронте. После войны он окончил архитектурный факультет Харьковского инженерно-строительного института и устроился на партийную работу на малой родине - в Сумской области, где сделал успешную карьеру. Уже после развала СССР "незалежные" власти удостоили его звания почетного гражданина Сум, а после смерти - установили ему памятник. Неужели незаслуженно? Даже украинская пресса раньше писала о том, что именно благодаря Лушпе Сумы - этот "маленький провинциальный городок - начал расти и развиваться". При нем были построены крупные машиностроительные и химические предприятия, на месте болот выросли многоэтажные микрорайоны, появились широкие улицы и проспекты. Были возведены театр им. М. С. Щепкина, здание областной научной библиотеки, ресторана "Кристалл", открыт лучший танцпол - МЦ "Романтика", появился уникальный детский парк "Сказка" и сквер "Дружба" с "поющими" фонтанами.

"Такого не было ни до Лушпы, ни уж тем более после него. Нынешним руководителям стоило бы поучиться у советского партработника умению работать на благо жителей и управлять городом", - писала в 2007 году сумская газета "Панорама".

Но нынешним юным "активистам", конечно, виднее. Они смело ставят Лушпе свое "НЕ ОК".

Контроль над украинским политическим и медийным пространством полностью захватили манкурты-разрушители, искренне ненавидящие все живое, светлое, созидательное. Они все шире распахивают Окно Овертона.

Сначала их жертвами стали руководители СССР, потом командиры времен Великой Отечественной и все русские по этническому признаку. Теперь же они добрались до своих же земляков и соотечественников, вся вина которых заключается в том, что они жили "в не то время" и смели быть созидателями.

Одним махом стираются столетия истинной истории. В украинском прошлом не остается ничего, кроме "древних укров", гитлеровских упырей из УПА* и жалкой американской колонии, образовавшейся после 1991 года.

Только не задумываются вандалы о том, что история не терпит издевательского отношения к себе, и подобное осквернение ее славных страниц практически всегда оборачивается горькой расплатой.

Источник - столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707945720


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