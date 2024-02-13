|В Казахстане разгорелся скандал из-за "утечки" списка студенток-девственниц в КазНУ
00:26 15.02.2024
Список со студентками-девственницами слили в вузе Алматы: реакция министра
Утечка персональных данных студенток произошла в одном из вузов Алматы. На инцидент отреагировал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В WhatsApp-группу старост, состоящую из 190 человек, скинули 4 документа со списком студенток (с 1-го по 4-й курс). Те, кто в нем отмечен красным, должны были сдать флюорографию. И все бы ничего, вот только, помимо Ф. И. О. девушек, там были их ИИН, сотовые номера и медицинские данные.
А еще информация о том, кто из них вирго (на гинекологическом - девственница), а кто уже не вирго. Документы разошлись по группам, факультету и так далее. Может, уже весь вуз видел", - соответствующая информация появилась в Telegram-канале Qumash.
Рабига Дюсенгулова
корреспондент